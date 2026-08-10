„Ég ætla að nýta þetta ár í að hlaða batteríin, læra nýtt tungumál og sjá hvaða tækifæri eru í boði í nýju landi,“ segir fréttakonan Urður Örlygsdóttir sem landsmenn kannast eflaust flestir við af skjánum. Urður hefur í áraraðir starfað við fjölmiðla hérlendis og undanfarin ár verið í Kastljósi og kvöldfréttum hjá Rúv. Nú í ágústbyrjun tóku við miklar breytingar í hennar lífi þegar hún flutti með fjölskyldu sinni til Stokkhólms.
Blaðamaður tók púlsinn á Urði og fékk nánar að heyra frá þessum breytingum.
„Ég var komin með nóg að lesa skoðanagreinar og taka viðtöl við Já og Nei-sinna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um ESB að ég tók það bara á kassann fyrir landsmenn að flytja í Evrópusambandsland og fá úr þessu skorið. Alveg óumbeðin og launalaust,“ grínast Urður með, skellihlær og bætir við:
„Nei, maðurinn minn komst inn í meistaranám í arkitektúr við KTH í Stokkhólmi. Hann hafði lengi dreymt um að komast inn í þetta nám og við ákváðum að taka stökkið öll fjölskyldan og láta reyna á lífið hér í Svíþjóð. Ég bjó sjálf í Kaupmannahöfn í fimm ár þannig ég hef prófað þetta áður en ekki með börn, þannig það verður gaman að upplifa það.“
Urður er því komi í ársleyfi frá Kastljósinu og RÚV. Valgeir Örn Ragnarsson átti að leysa hana af í ár en hann tók öðru starfi hjá Landsneti þannig hún segist ekki vita hver kemur inn í hópinn í hennar stað.
„Ég sinni mögulega einhverjum verkefnum héðan en það á allt eftir að koma í ljós. Ég ætla að nýta þetta ár í að hlaða batteríin, læra nýtt tungumál og sjá hvaða tækifæri eru í boði í nýju landi.
Ég ætla líka að taka Opinbera stjórnsýslu í fjarnámi frá HÍ og það byrjar núna í lok ágúst. Til að svara spurningunni sem ég fæ oft þá nei, ég tapaði ekki veðmáli og já ég skráði mig í þetta nám sjálfviljug og er ekkert eðlileg spennt fyrir því,“ segir hún kímin.
Urður og sambýlismaður hennar Úlfur Bæringur hafa verið saman í tæpan áratug og eru nýlega trúlofuð. Þau eiga saman tvo stráka, Örlyg Darra og Unnstein Flóka, sem eru spenntir fyrir nýja landinu.
„Við erum búin að vera úti í viku núna þannig þetta er allt mjög nýtt enn þá. Stokkhólmur er auðvitað ótrúlega falleg borg með endalaust af möguleikum. Hún er mjög ólík Kaupamannhöfn, mun stærri og alþjóðlegri.
Ég vann alveg fram á síðasta dag og byrjaði í sumarfríi daginn sem við lentum hér úti þannig það er smá þannig bragur yfir þessu, að lifa og njóta í fyrirheitna landinu. Annars leggst þetta ágætlega í mig, ég hlakka til að ná að eyða meiri tíma með litlu strákunum mínum og hægja aðeins á mér,“ segir Urður en þó er spurning hversu lengi rólegheitin endast.
„Jú, ég er hundrað prósent týpan sem þrífst best þegar það er nóg að gera og næ að keyra adrenalínið upp þannig þetta verður áskorun líka, en við erum spennt.“
Urður er mikill hlaupagarpur og var ekki lengi að finna skemmtilega áskorun úti.
„Ég er á fullu að þjálfa fyrir Stokkhólmshálfmaraþonið sem er 29. ágúst og við erum enn að koma okkur fyrir á nýju heimili. Strákarnir mínir sem eru fjögurra og fimm ára eru komnir inn á leikskóla í lok september þannig þangað til erum við bara að æfa okkur í sænsku, taka út alla helstu rólóana í hverfinu og hafa það huggulegt,“ segir hún brosandi og full tilhlökkunar að lokum.
Fréttakonan Urður Örlygsdóttir átti rosalega endurkomu á samfélagsmiðilinn Instagram um helgina eftir margra ára fjarveru frá forritinu. Í leiðinni tilkynnti hún stórar fréttir eins og henni einni er lagið.