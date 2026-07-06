Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Sassy 6. júlí 2026 10:05 Aníta Rún eigandi Sassy fagnar fimm ára afmæli verslunarinnar með 20% afslætti af öllum vörum dagana 6.–12. júlí. Það er engu líkara en það hafi gerst í gær að verslunin Sassy opnaði dyrnar í fyrsta sinn. Mánudaginn 6. júlí fagnar þessi ástsæla verslun fimm ára afmæli. Vegferðin hefur verið ævintýri líkust. Sassy hefur vaxið úr því að vera lítill draumur yfir í að verða ein vinsælasta net- og sérverslun landsins á sviði vandaðra undirfata. En afmælið er ekki eina tilefnið til að fagna, því framundan eru stórar breytingar hjá Sassy. Að baki Sassy stendur Aníta Rún, en drifkraftur hennar og ástríða fyrir því að bjóða upp á þægindi, réttan stuðning og sjálfsöryggi fyrir allar líkamsgerðir hefur mótað vörumerkið frá fyrsta degi. Byrjaði á leitinni að hinum fullkomnu buxum Sagan á bak við Sassy er einstaklega persónuleg og sprettur upp úr raunverulegu vandamáli sem margar íslenskar konur tengja við. Aníta stofnaði verslunina í kringum vel þekkt vandamál. „Eftir að hafa eignast þrjú börn á þremur árum og fékk í kjölfarið þennan týpíska 'mömmumaga',“ segir Aníta Rún hreinskilin. Þá hafði ég leitaði lengi að hinum fullkomnu leggings sem búa ekki til óþarfa línur um miðjan magann, láku ekki niður við minnstu átök og eru fyrst og fremst þægilegar. Á tímabili hélt ég að ég þyrfti einfaldlega að hanna þær sjálf. Þrátt fyrir að hafa nefnt þetta við nokkur fyrirtæki sem hanna buxur, þá sá ég ekki fram á að svona leggings væru til.“ Aníta gafst samt ekki upp og ákvað að taka málin í eigin hendur. „Ég fór á Google, vin okkar, og gúgglaði af mér allt vit þar til ég loksins fann þær! Í kjölfarið, án þess að hafa yfir höfuð prufað vörurnar sjálf, sendi ég tölvupóst út og spurði hvort ég gæti fengið umboðið fyrir merkinu á Íslandi. Ég bjóst aldrei við svari.“ Nokkrum dögum síðar kom hins vegar jákvætt svar og hlutirnir gerðust hratt. Sjö vikum síðar var fyrsta sendingin komin í hús. Þessar leggings voru upphafið að því sem Sassy er í dag, en viðtökurnar sýndu að ekki varð um villst að íslenskar konur kölluðu eftir vörum sem mæta þörfum þeirra. Fagnaðu línunum þínum – Undirfatnaður fyrir bókstaflega öll Sassy er í grunninn sérhæfð undirfataverslun þar sem slagorðið „Fagnaðu línunum þínum“ er tekið alla leið. Ólíkt mörgum hefðbundnum verslunum leggur Sassy metnað sinn í að bjóða upp á allar mögulegar stærðir, sérstaklega þær stærðir sem almennt er erfitt að finna á Íslandi og víðar. „Við erum raunverulega verslun fyrir öll. Okkar markmið er að sérhver viðskiptavinur sem gengur út frá okkur, eða pantar á netinu, finni að hann skiptir máli og að þeirra líkamsgerð sé fagnað,“ útskýrir Aníta Rún. Til að tryggja að undirfötin og aðhaldsfatnaðurinn sitji fullkomlega býður Sassy upp á persónulega brjóstahaldaramælingu í versluninni. Þar getur þú bókað einkatíma og notið sérhæfðrar ráðgjafar í algjöru næði. Aníta þekkir það af eigin skinni hvað rétt stærð getur breytt miklu. „Ég var sjálf alltaf að ganga í rangri stærð og hélt að ég væri vandamálið þegar kæmi að brjóstum og brjóstahöldurum. Ég skildi ekki af hverju spöngin var að meiða mig eða af hverju ég fékk alltaf fjögur brjóst og fleira í þeim dúr.“ Hún segir það hafa verið algjöra opinberun að fara loksins í rétta mælingu. „Eftir að ég fór á mitt fyrsta námskeið í brjóstahaldaramælingum uppgötvaði ég að ég var ekki í stærð 40DD, eins og ég var alltaf verið sett í, heldur 34L. Þið getið rétt ímyndað ykkur sjokkið. Ég vissi hreinlega ekki að þessi skálastærð væri til,“ segir Aníta og bætir við að þessi reynsla hafi verið kveikjan að vöruúrvali verslunarinnar. „Þess vegna vil ég vera með allar mögulegar stærðir svo enginn þurfi að upplifa það sama og ég gerði nánast allt mitt líf.“ Auk þess að bjóða upp á skálastærðir frá AA upp í S, nefnir hún að Sassy leggi metnað í að sinna fjölbreyttum þörfum. „Við erum líka með tvö frábær merki sem sérhæfa sig sérstaklega í undirfötum fyrir þau sem hafa farið í aðgerðir tengdar brjóstakrabbameini.“ Risastór afmælisveisla Sassy ætlar að sjálfsögðu ekki að láta þennan fimm ára áfanga verslunarinnar framhjá sér fara án þess að dekra rækilega við viðskiptavini sína. Dagana 6.–12. júlí verður blásið til risastórs afmælistilboðs í verslun og í vefversluninni þar sem boðið verður upp á 20% afslátt af öllum vörum. Í tilefni afmælis vikunnar verður einnig algjör hátíðarstemning í versluninni sjálfri og kjörið tækifæri til að kíkja við, næla sér í hágæða undirföt, aðhaldsfatnað, heimaföt eða leggings á betra verði, og njóta persónulegrar ráðgjafar. Stórglæsileg verslun opnar 6. ágúst Afmælisvikan er þó aðeins forrétturinn að því sem koma skal. Aníta og teymið hennar hafa nefnilega haldið stóru leyndarmáli undanfarna mánuði en nú er loksins hægt að segja frá því: Sassy er að flytja og opna nýja glæsilega verslun á Dalvegi 30a sem mun opna dyrnar formlega þann 6.ágúst. Sassy opnar nýja glæsilega verslun á Dalvegi 30a þann 6.ágúst. „Nýja verslunin verður algjörlega í hæsta gæðaflokki,“ segir hún spennt. „Við verðum með ótrúlega hlýtt, opið og bjart rými þar sem aðgengið er mun betra. Mátunarklefunum fjölgar úr fjórum í sjö, og auk þess verða þeir nánast tvöfalt stærri en áður, svo það fer fara sérlega vel um alla. Við munum að sjálfsögðu halda áfram að dekra við viðskiptavini okkar með kaffi, gosi og súkkulaði, og við getum hreinlega ekki beðið eftir að sýna öllum þessa glæsilegu verslun.” Hún bætir við að hana hlakkar mikið til opnunarinnar. „Við erum bókstaflega að springa úr spenningi. Nú verður enn skemmtilegra að koma í Sassy, njóta persónulegrar þjónustu og dekra við sig. Við ætlum að vera með risastórt húllumhæ, óvæntar uppákomur og gjafir þegar við opnum þann 6. ágúst, svo fólk má klárlega merkja við þann dag í dagatalinu.“ En áður en herlegheitin flytja yfir í nýja rýmið, hvetur Aníta sem flest til að fagna með þeim fimm ára afmælinu á netinu og í versluninni. „Lífið er alltof stutt fyrir óþægileg undirföt. Við hlökkum til að fagna fimm ára afmælinu með ykkur á sassy.is og í verslun okkar á Dalvegi 30 og sýna ykkur svo næsta kafla í ágúst!“ segir Aníta Rún að lokum með bros á vör. Hægt er að skoða úrvalið, bóka tíma í brjóstahaldaramælingu og fylgjast með komandi flutningum á www.sassy.is og á Instagram-síðu Sassy. Tíska og hönnun Verslun Mest lesið Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst Lífið Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir aðgerðina Lífið Pétur Jóhann á von á öðru barnabarni Lífið Rauðhærðasti Íslendingurinn fundinn Lífið Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Menning Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Lífið Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Bíó og sjónvarp Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei Lífið Fólk eigi ekki að vera feimið við sleipiefnið Heilsa „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Lífið Fleiri fréttir Bylgjulestin fer norður á morgun Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? Ung húð þarf ekki tíu skrefa húðrútínu Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Skandinavíska merkið Ninepine komið til Lín Design Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Bylgjulestin: Sólskin og stemning í Grindavík Sumarbókaveisla á Bylgjunni: Kemur alltaf gott samtal út frá bókum Fjarfundaþjónusta Hugarafls er lífsbjörg fyrir fólk Topptjöldum fylgir nýtt frelsi á ferðalögum Bylgjulestin leggur af stað inn í sumarið Endurvekja límmiðaleik Bylgjunnar Celebrating George Michael kemur til Íslands Sjá meira