Lenti í mótorhjólaslysi daginn eftir gleðigönguna

Áhættuleikkonan Arna Magnea Danks lenti í mótorhjólaslysi á sunnudaginn, fótbrotnaði illa og þarf að fara í tvær aðgerðir. Hún var á mótorhjólinu í Gleðigöngunni á laugardaginn og var á leið með það í bílskúr þegar hún lenti í slysi á Sæbrautinni.
Arna greindi frá slysinu með myndbandi á samfélagsmiðlum í gær. Í myndbandinu liggur hún á sjúkrarúmi á Landspítalanum með kærustu sína, Magdalenu Lukasiak, sér við hlið.
„Okkur þykir leitt að vera ekki í Trans kirkjunni í dag því okkur langaði virkilega að vera þar og styðja við okkar frábæra samfélag, alveg eins og það styður okkur. Síðbúin hinseginkveðja, gærdagurinn var æðislegur en í dag var ég að keyra græna hjólinu aftur í bílskúrinn og lenti í slysi,“ sagði Arna í myndbandinu.
„Ég braut illa á mér fótlegginn, vinstri fótlegginn, þannig ég þarf að fara í aðgerð. Ég fer í tvær aðgerðir, fyrst núna eftir tæpan klukkutíma og svo aðra eftir nokkrar vikur. En við tvær sendum miklum ást héðan frá spítalanum. Og ég vil segja að starfsfólkið hér á Landspítalanum er allt æðislegt,“ sagði hún.
Magdalena þakkaði síðan starfsfólki Landspítalans enn og aftur og sömuleiðis fjölskyldu þess sem lenti í slysinu með Örnu. Magdalena deildi síðan myndbandi Örnu á sinni síðu og þakkaði þar aftur fyrir.
„Hinsegin stríðsdrottningin mín. Takk allir sem stoppuðu á Sæbrautinni. Fólkið sem gaf mér belti til að stoppa blæðinguna, fólkið sem sá um son minn á vettvangi og lögregla og slökkviliðsmenn,“ skrifaði hún við deilinguna.
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'n Plasing gedeel deur Arna Magnea Danks (@arnamagneadanks)
Hápunktur hinsegin daga fór fram í dag þegar Gleðigangan var gengin í Reykjavík frá Hallgrímskirkju niður Skólavörðustíg og endaði með útitónleikum í Hljómskálagarðinum.