Lífið

Stjörnulífið: „Ég elska að vera hommalingur“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Gleðin tók yfir á samfélagsmiðlum og í miðborginni um helgina.
Gleðin tók yfir á samfélagsmiðlum og í miðborginni um helgina. Instagram

Ástin, gleðin og litadýrðin tóku yfir Reykjavíkurborg um helgina í Gleðigöngunni þar sem ótal hinsegin stjörnur og stuðboltar spókuðu sig um í bænum eða skinu skært á pöllum göngunnar. 

Síðsumardagarnir virðast fara vel í mannskapinn, sólin heiðraði okkur með nærveru sinni og Instagram logaði sömuleiðis af skvísumyndum, tímamótum, tískuviku í Kaupmannahöfn og fleira skemmtilegu. 

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Stórstjörnur sem dreifa gleði

Rísandi tónlistarstjarnan Álfgrímur var á palli í Gleðigöngunni með poppkóngnum Páli Óskari og hans heittelskaða Antonio ásamt söngvaranum og dansaranum Torfa Tómassyni. Álfgrímur tróð svo upp á Palla-ballinu í Gamla bíói á laugardagskvöldið. 

Páll Óskar og Antonio voru ástfangnir upp fyrir haus á flamingo-vagninum á laugardag. 

„Lifi fjölbreytileikinn“

Þingmaðurinn María Rut Kristinsdóttir og eiginkona hennar Ingileif Friðriksdóttir, aðstoðarmaður ráðherra, nutu sín í göngunni og óskuðu landsmönnum gleðilegrar hátíðar.

Bangsar og bombur

Ofurparið Jói Örn og Magnús Gröndal skemmtu sér vel á Pride um helgina. Jói Örn var valinn Mr. Bear 2026 á Íslandi og keppti í Mr. Bear Europe í júlí.

 

Ástfangnar við fánann

Rósa Líf Darradóttir, læknir og aktívisti, og Anahita Sahar Babaei, listakona, aktívisti og kvikmyndagerðarkona, birtu sæta paramynd við hinsegin fánann í tilefni af Pride.

Elskar að vera hommalingur

Áhrifavaldurinn og ofurskvísan Arnar Máni óskaði fylgjendum sínum gleðilegra hinsegin daga og skrifaði: „ÉG ELSKA AÐ VERA HOMMALINGUR (MÆLI MEÐ).“

Þríeyki í gleði

Ofurhjónin Felix Bergsson og Baldur Þórhallsson gengu með aktivistanum Uglu Stefaníu um helgina og brostu öll breitt í baráttuanda.

Fyrsti göngutúrinn

Hlaupadrottningin Mari Jarsk er nýbökuð móðir og í skýjunum með nýja hlutverkið. Hún fór í fyrsta göngutúrinn með litla kútnum, Nirði sambýlismanni sínum og hundi þeirra og gleðin var við völd hjá litlu fjölskyldunni. 

„Alltaf að fagna ástinni“

Áhrifavaldurinn Camilla Rut temur sér alltaf að fagna ástinni.

Ástfangin í tvö ár

Fyrirsætan Brynja Bjarnadóttir og athafnamaðurinn og TikTok stjarnan Arnar Gauti eru búin að vera kærustupar í tvö ár.

Þrítug í París

Raunveruleikastjarnan, hlaðvarpsstýran og áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir varð þrítug síðasta föstudag. Hún fagnaði tímamótunum með ástinni sinni Benedikti Bjarnasyni í borg ástarinnar, París.

Bleik bomba

Áhrifavaldurinn Rósa Kristín Friðriksdóttir birti svakalegar bombumyndir á samfélagsmiðla um helgina þar sem hún klæddist bleiku bikiníi.

Gella við Garda-vatn

Dansarinn Arna Björk nýtur sín vel í sumarfríi á Ítalíu við Garda-vatnið.

Klæðaburður í Kaupmannahöfn

Tískudrottningin, ljósmyndarinn og bloggarinn Selma Lind skellti sér á tískuviku í Kaupmannahöfn og birti fullt af flottum myndum af klæðaburði sínum þar sem hátískan var í hávegi höfð.

Kossar í Cannes

Unga athafnakonan Lana Björk og kærastinn hennar Mikael Ársælsson áttu að er virðist ógleymanlegt kvöld í Cannes í Suður-Frakklandi.

Herra og frú Hnetusmjör

Rapparinn Árni Páll Árnason, betur þekktur sem Herra Hnetusmjör, og unnusta hans Sara Linneth, sérfræðingur í mannauðsmálum hjá 66 Norður, skelltu sér í brúðkaup um helgina. Þau voru ótrúlega smart að vanda, Árni í stílhreinum jakkafötum og Sara elegant í rauðum kjól.



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