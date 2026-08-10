Stjörnulífið: „Ég elska að vera hommalingur“

Ástin, gleðin og litadýrðin tóku yfir Reykjavíkurborg um helgina í Gleðigöngunni þar sem ótal hinsegin stjörnur og stuðboltar spókuðu sig um í bænum eða skinu skært á pöllum göngunnar.
Síðsumardagarnir virðast fara vel í mannskapinn, sólin heiðraði okkur með nærveru sinni og Instagram logaði sömuleiðis af skvísumyndum, tímamótum, tískuviku í Kaupmannahöfn og fleira skemmtilegu.
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Rísandi tónlistarstjarnan Álfgrímur var á palli í Gleðigöngunni með poppkóngnum Páli Óskari og hans heittelskaða Antonio ásamt söngvaranum og dansaranum Torfa Tómassyni. Álfgrímur tróð svo upp á Palla-ballinu í Gamla bíói á laugardagskvöldið.
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Páll Óskar og Antonio voru ástfangnir upp fyrir haus á flamingo-vagninum á laugardag.
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Þingmaðurinn María Rut Kristinsdóttir og eiginkona hennar Ingileif Friðriksdóttir, aðstoðarmaður ráðherra, nutu sín í göngunni og óskuðu landsmönnum gleðilegrar hátíðar.
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Ofurparið Jói Örn og Magnús Gröndal skemmtu sér vel á Pride um helgina. Jói Örn var valinn Mr. Bear 2026 á Íslandi og keppti í Mr. Bear Europe í júlí.
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Rósa Líf Darradóttir, læknir og aktívisti, og Anahita Sahar Babaei, listakona, aktívisti og kvikmyndagerðarkona, birtu sæta paramynd við hinsegin fánann í tilefni af Pride.
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Áhrifavaldurinn og ofurskvísan Arnar Máni óskaði fylgjendum sínum gleðilegra hinsegin daga og skrifaði: „ÉG ELSKA AÐ VERA HOMMALINGUR (MÆLI MEÐ).“
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Ofurhjónin Felix Bergsson og Baldur Þórhallsson gengu með aktivistanum Uglu Stefaníu um helgina og brostu öll breitt í baráttuanda.
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Hlaupadrottningin Mari Jarsk er nýbökuð móðir og í skýjunum með nýja hlutverkið. Hún fór í fyrsta göngutúrinn með litla kútnum, Nirði sambýlismanni sínum og hundi þeirra og gleðin var við völd hjá litlu fjölskyldunni.
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Áhrifavaldurinn Camilla Rut temur sér alltaf að fagna ástinni.
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Fyrirsætan Brynja Bjarnadóttir og athafnamaðurinn og TikTok stjarnan Arnar Gauti eru búin að vera kærustupar í tvö ár.
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Raunveruleikastjarnan, hlaðvarpsstýran og áhrifavaldurinn Sunneva Einarsdóttir varð þrítug síðasta föstudag. Hún fagnaði tímamótunum með ástinni sinni Benedikti Bjarnasyni í borg ástarinnar, París.
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Áhrifavaldurinn Rósa Kristín Friðriksdóttir birti svakalegar bombumyndir á samfélagsmiðla um helgina þar sem hún klæddist bleiku bikiníi.
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Dansarinn Arna Björk nýtur sín vel í sumarfríi á Ítalíu við Garda-vatnið.
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Tískudrottningin, ljósmyndarinn og bloggarinn Selma Lind skellti sér á tískuviku í Kaupmannahöfn og birti fullt af flottum myndum af klæðaburði sínum þar sem hátískan var í hávegi höfð.
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Unga athafnakonan Lana Björk og kærastinn hennar Mikael Ársælsson áttu að er virðist ógleymanlegt kvöld í Cannes í Suður-Frakklandi.
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A post shared by Lana Björk Kristinsdóttir (@lanabjork)
Rapparinn Árni Páll Árnason, betur þekktur sem Herra Hnetusmjör, og unnusta hans Sara Linneth, sérfræðingur í mannauðsmálum hjá 66 Norður, skelltu sér í brúðkaup um helgina. Þau voru ótrúlega smart að vanda, Árni í stílhreinum jakkafötum og Sara elegant í rauðum kjól.
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