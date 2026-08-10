Aubrey Plaza orðin mamma

Grínistinn og leikkonan Aubrey Plaza er orðin móðir. Hún eignaðist frumburð sinn, litla stúlku, í lok júlí með leikaranum Christopher Abbott.
Bæði Plaza og Abbott skutust upp á stjörnuhimininn fyrir leik í vinsælum sjónvarpsþáttum. Aubrey Plaza, sem er fædd árið 1984, fór með hlutverk hinnar alvörugefnu og hnittnu April Ludgate í grínþáttunum Parks and Recreation og Abbott, sem er fæddur 1986, lék hinn töluvert seinheppna Charlie Dattolo í drama-gaman-þáttunum Girls.
Það hefur mikið gengið á í lífi Plaza, sem missti eiginmann sinn Jeff Baena í byrjun árs 2025 en hjónin voru þá skilin á borð og sæng. Hún ræddi við vinkonu sína og samstarfskonu Amy Poehler í hlaðvarpi þeirrar síðarnefndu A Good Hang þar sem hún sagði sorgina hafsjó af hræðilegheitum sem væri alltaf yfirvofandi. Hún væri þó að gera sitt besta við að reyna að finna smá gleði í nú-inu og fúnkera.
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Síðastliðið vor staðfesti Plaza að hún ætti von á barni með Dattolo. Þau höfðu leikið á móti hvort öðru á sviði og verið góðir vinir áður en rómantíkin bankaði upp á. Þetta er fyrsta barn þeirra beggja sem takast nú saman á við þetta splunkunýja hlutverk.