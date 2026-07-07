Nýtir íslenska skessujurt með grillmatnum SÝN 7. júlí 2026 10:00 Snædís Xyza Mae Jónsdóttir flettir ofan af góðum grillráðum sem gott er að hafa í huga þegar grillað er á kolum, í nýjasta þætti af Grillað með Sjöfn. Hallur Karlsson Snædís Xyza Mae Jónsdóttir, yfirkokkur á veitingastaðnum Fröken Reykjavík, er gestagrillari í nýjasta þætti Grillað með Sjöfn. Snædís bauð upp á lambatartar með skessujurtakremi, gröfnum eggjarauðum, stökkum jarðskokkum og grilluðu flatbrauði. Einnig grilluð lambaspjót og hvítan aspas borinn fram með ferskum sprettum. „Þvílíkir bragðheimar sem Snædís bauð upp á, lambatartarnir og þetta gremolada með kerflinum eru hreint sælgæti að njóta. Örlítill lakkrískeimur í bland við ferskar kryddjurtir sem minna á íslenska náttúru leika aðalhlutverkið í forréttinum og passa fullkomlega með grillaða flatbrauðinu." Þáttinn og uppskriftirnar er að finna hér fyrir neðan. Lambatartar með skessujurtakremi, gröfnum eggjarauðum, stökkum jarðskokkum og grilluðu flatbrauði Lambatartar 250 g lambainnanlæri frá Krónunni Skalottlaukur eftir smekk 1-2 msk. ferskur graslaukur 1 msk. sinnepsfræ, pikkluð Fiskisósa eftir smekk Snyrtið lambainnanlærið og skerið í litla teninga. Blandið saman skalottlauk, graslauk og sinnepsfræjum og smakkið til með fiskisósunni. Skessujurtakrem 75 g skessujurt (hægt að tína í garðinum eða úti í náttúrunni) 2 linsoðin egg, sjóðið í um það bil 4 mínútur áður en þið setjið þau út í blönduna. 200 g ólífuolía 1 msk. dijon Salt eftir smekk Sítrónusafi eftir smekk Setjið allt hráefnið saman í matvinnsluvél og blandið vel saman. Hellið síðan ólífuolíunni rólega út í blönduna. Bætið við sítrónusafa ef vill. Gott er að hafa fallega kremáferð á skessujurtakreminu. Snædís verður næsti fulltrúi Íslands og fyrsta konan sem tekur þátt í keppni fyrir hönd þjóðarinnar í virtustu matreiðslukeppni í heimi, Bocuse d'Or, sem haldin verður í Lyon í janúar á næsta ári.Hallur Karlsson Stökkir jarðskokkar Jarðskokkar eftir smekk og þörfum Olía eftir þörfum Þetta er hægt að gera daginn áður, þess vegna nokkrum dögum áður og eiga til í glerkrukku með loki. Byrjið á því að skera jarðskokka í þunnar sneiðar. Hitið olíu á pönnu í 140 °C hita. Djúpsteikið þá síðan upp úr olíunni þar til þeir verða fallega gullinbrúnir. Takið síðan upp úr olíunni og sigtið olíuna frá á eldhúspappír. Stráið að lokum salti yfir þá. Grafin eggjarauða Það er í góðu lagi að sleppa gröfnum eggjarauðum ef vill en athugið að gott er að gera þær deginum áður en bera á réttinn fram. 4 eggjarauður 200 g salt 200 g sykur Blandið sykri og salti saman við og leggið eggjarauðurnar á sykur og saltblönduna og stráið vel yfir eggjarauðurnar. Látið liggja inni í kæli yfir nótt. Setjið síðan á ofnplötu klædda bökunarpappír og þurrkið í bakarofni við 45°C hita í um það bil 5 klukkustundir. Samsetning Setjið skessujurtakremið í botninn á skálinni eða disknum og setjið svo lambatartarinn ofan á. Rífið síðan eggjarauðurnar yfir og dreifið krispí jarðskokkunum yfir að lokum og berið fram með grilluðu flatbrauði, sjá uppskrift fyrir neðan. Snædís veit fátt skemmtilegra en að grilla á kolagrilli. Afar einfalt er að grilla flatbrauð og eitthvað sem allir geta gert.Hallur Karlsson Flatbrauð 180 ml vatn 300 g Typo 00 hveiti 9 g salt 3,6 g ger Hitið vatnið upp í 40°C hita. Setjið gerið út í og leyfið því að liggja í vatninu þar til það freyðir. Blandið síðan öllu saman og vinnið deigið hægt og rólega. Látið hefast í um það bil klukkustund. Skiptið deiginu síðan í nokkrar jafnstórar kúlur og fletjið út með höndum. Grillið á funheitu grillinu í um það bil 3 mínútur á hvorri hlið. Grillað lambaspjót með kerfil gremolada, stökkri svartrót og bbq-gljáa borið fram með hvítum aspas Lambaspjót að hætti Snædísar 500 g lambamjöðm frá Krónunni Marinering fyrir lambakjötið, sjá uppskrift fyrir neðan Lambagljái, sjá uppskrift fyrir neðan Stökkur jarðskokkar, sjá uppskrift fyrir neðan Skerið í nokkra jafnstóra bita sem passa vel á grillspjót. Lagið marineringuna og penslið yfir bitana og látið liggja í um það bil 30 mínútur eða lengur, sjá uppskriftina fyrir neðan. Raðið síðan bitunum á grillspjótin. Penslið með lambagljánum. Hitið grillið upp í mesta hita. Grillið lambaspjótin í um það bil 10 til 15 mínútur eða eftir þörfum. Gott er að láta þau hvíla í stutta stund áður en þau eru borin fram. Skreytið með stökkum jarðskokkum, sjá uppskrift fyrir neðan. Hallur Karlsson Marinering 2 tsk. reykt paprika 2 tsk. paprika 1 tsk. hvítlaukskrydd Mabrúka 1 tsk. kúmen Mabrúka 2 g salt 20 ml ólífuolía Setjið allt hráefnið saman í skál og hrærið vel saman. Má gera daginn áður og eiga í kæli. Lambagljái 60 g tómatar í niðursuðudós 100 g púðursykur 60 g eplaedik 40 g BBQ 5 g paprikuduft 5 g kóríanderfræ 1 stk. anísstjarna 1 stk. hvítlauksrif Setjið allt hráefnið saman í pott og sjóðið niður um helming. Smakkið til með salti og eplaediki. Pensla síðan yfir spjótin á meðan maður grillar og einnig er gott að setja beint eftir grillið. Stökk svartrót Svartrót eftir smekk og þörfum Olía eftir þörfum Þetta er hægt að gera daginn áður, þess vegna nokkrum dögum áður og eiga til í glerkrukku með loki. Byrjið á því að skera jarðskokka í þunnar sneiðar. Hitið olíu á pönnu í 140 °C hita. Djúpsteikið þá síðan upp úr olíunni þar til þeir verða fallega gullinbrúnir. Takið síðan upp úr olíunni og sigtið olíuna frá á eldhúspappír. Stráið að lokum salti yfir þá. Kerfill í gremolada 15 g ferskur kerfill 10 g fersk steinselja 10 g fersk skessujurt 5 g skalottlaukur 1 stk. hvítlauksgeiri 2 g eplaedik 1 sítróna, börkurinn rifinn niður Salt eftir smekk Saxið allar kryddjurtirnar og laukana fínt niður og smakkið síðan til með salti. Grillaður hvítur aspas með noisett, möndluflögum og afilakressu 8 hvítur aspas 4 msk. noisett, brúnað smjör Ristaðar möndluflögur eftir smekk Afilakress eftir smekk, ferskar sprettur Ferskur sítrónusafi eftir smekk Skerið aspasinn í helminga og stráið olíu og salti yfir. Grillið á funheitu grilli í um það bil 2 mínútur á hvorri hlið. Setjið svo á ílangan disk. Stráið sítrónusafa yfir aspasinn og síðan noisett, brennda smjörinu og ristuðu flögunum yfir. Gaman að setja ferskt afilakress yfir ef þið eigið það til. Noisette, brúnað smjör 300 g smjör Setjið smjörið í pott og sjóðið upp í 148 °C hita og takið af grillinu. Þið megið líka sjóða smjörið inni á hellu í stað þess að bræða það á grillinu. Smjörið endar svo upp í 155°C hita og þá er það klárt. Sigtið saltið frá með sigtiklút eða grisju. Allt hráefnið fæst í Krónunni og sumar kryddjurtir má fá úti í íslenskri náttúru, eins og skessujurt og kerfil. Snædís og Sjöfn skála og njóta matarins.Hallur Karlsson Grillað með Sjöfn Uppskriftir Matur Grillréttir Veitingastaðir Mest lesið Næringarfræðingi brá þegar Simmi Vill tók upp nestið Lífið „Einn af fáum lögfræðingum sem heldur upp á siðfræðina“ Lífið Megas er látinn Lífið Lauren Bennett látin 37 ára að aldri Lífið Harry Styles setti heimsmet Lífið Guðrún Sóley gengin út Lífið Hvarf vegna athyglisbrests á hæsta stigi Tónlist Það allra besta að gráta í gufu Lífið Listabarn á leiðinni Lífið Geirvörtur og latex vekja athygli í París Tíska og hönnun Fleiri fréttir Nýtir íslenska skessujurt með grillmatnum Sassy fagnar 5 ára afmæli og stórum kaflaskiptum Bylgjulestin fer norður á morgun Málarameistari afhjúpar algengustu mistökin í sumarverkefnunum Hlaupaslagur ársins í beinu StuðStreymi frá Dyrfjöllum Ný bókunarvél hjá Úrval Útsýn og fjöldi spennandi ferðamöguleika Kokkur ársins grillar tvo rétti sem allir geta leikið eftir Myndaveisla: Fjör í Hafnarfirði um helgina Nýr grillþáttur fer í loftið á þriðjudag Orion tannlæknastofa stækkar og opnar stofu á 5 stjörnu hóteli í miðbæ Búdapest Bylgjulestin mætir á Hjarta Hafnarfjarðar á laugardag Bylgjulestin lét sig ekki vanta í eina af stærstu veislum ársins á Þingvöllum Kallar próteinið gull og segir kreatín leyndan lykil að betri líðan Kerlingarfjöll: Ævintýri á hálendi Íslands Stofnhús með opið hús í Hnjúkamóa í Þorlákshöfn Klassíkin heldur velli en ný bragðævintýri ryðja sér til rúms Bylgjulestin mætir á Þingvelli á laugardag Smáhlutirnir frá JYSK gefa heimilinu nýtt líf Bylgjulestin: Veðurblíða, góðar minningar og sannkölluð hátíðarstemning Bylgjulestin í Fjölskyldu og húsdýragarðinum Glansandi hár er nýi lúxusinn – af hverju eru allir að tala um „Gloss Hair“? 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