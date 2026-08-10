Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. ágúst 2026 20:00 Listakonan Ragnhildur Jóhanns opnar sýninguna Ég er vel synd í Listasal Mosfellsbæjar næstkomandi föstudag. Instagram „Þessi verk eru rétt og sönn því þau spretta algjörlega upp úr kjarna mínum og frá heila sem stundum fer í gegnum erfið veikindatímabil,“ segir myndlistarkonan Ragnhildur Jóhannsdóttir sem fékk rapplag á heilann meðan hún lá á spítala og í kjölfarið kviknaði hugmynd að listasýningu sem hún opnar næsta föstudag. Hughreystandi rapptónar Blaðamaður ræddi við Ragnhildi um sýninguna en titill hennar er „Ég er vel synd“, sem er bein þýðing á línu úr laginu „Rah Tah Tah" eftir rapparann Tyler, the Creator. „Ég hlustaði mikið á plötuna meðan ég lá á spítala. Þar er margt valdeflandi og hughreystandi sem settist á heilabörkinn, en ein lína sat föst: „I flood this, I flood that, I swim good, I'm pisces.“ Flæðið er sett fram sem hæfileiki en ekki veikleiki og þar sem ég er líka í fiskamerkinu talaði þetta sérstaklega til mín. Það varð til þess að ég fletti upp fæðingardegi Tylers til að skoða þá tengingu betur kom í ljós að hann er fæddur 6. mars 1991, á fjórtán ára afmælisdaginn minn. Það jók á þráhyggjuna frekar en að draga úr henni.“ Ragnhildur hlustaði mikið á Tyler The Creator og fann meðal annars innblástur og kraft þaðan.Instagram Tengir við tvo póla með Bipolar tvö Upphafið á innblæstri sýningarinnar er einfalt að sögn Ragnhildar en blómið írisin hafði lengi verið henni hugleikin og hún hafði nýlokið við að gera seríu af svörtum írisum. „Hún vex í nánast öllum litum, þar á meðal laxableikum. Þaðan var stutt yfir í laxinn fyrir mig, úr litnum og yfir í fiskinn sjálfan en laxinn ber svo kjarnann í verkunum. Umbreytingin sem gerist ekki af vilja, heldur af eðli, það á hann sameiginlegt með írisinni. Í smoltun tapar laxinn einkennismerkjum seiðisins og skiptir um lit og mynstur til að komast úr ferskvatni yfir í saltvatn. Það er ekki meðvituð ákvörðun fisksins, það er líffræði sem tekur völdin. Fiskamerkið sjálft liggur beint við, tveir fiskar sem synda hvor gegn öðrum og þar tengi ég við mína eigin tvo póla verandi með bipolar II.“ Féllust hendur og setti hendur í verkin Þannig hófst vinnan en hún gekk illa framan af að sögn Ragnhildar. Hendur Ragnhildar urðu hluti af viðfangsefninu.Instagram „Fyrsta olíuverkið er án handa, aðeins blóm og roð, og fyrstu vatnslitaverkin sömuleiðis, meðvitað ókláruð. Hugmyndin um fiska hafði náð tangarhaldi á mér en gekk mjög brösuglega í úrvinnslu. Þá féllust mér hendur. Uppgjöfin sjálf varð hluti af myndefninu og mínar eigin hendur féllu inn í verkin, bókstaflega. Þess vegna tala ég um tangarhald. Orðabókarskilgreiningin er að ná tökum á einhverju, einkum með vafasömum hætti en það lýsir ferlinu öllu nokkuð vel. Hugmyndin kviknar við veikindi, hún er ein lína úr rapplagi og í kjölfarið fylgdi tímabil þar sem mér reyndist erfitt að greina og vinna úr eigin hugmyndum.“ Á endanum varð mikilvægara fyrir Ragnhildi að klára hana en að kasta henni frá sér fyrir eitthvað nýtt konsept sem væri fagurfræðilega og hugmyndafræðilega „réttara“. „Þessi verk eru rétt og sönn því þau spretta algjörlega upp úr kjarna mínum og frá heila sem stundum fer í gegnum erfið veikindatímabil.“ Sýningin opnar í Listasal Mosfellsbæjar næstkomandi föstudag.Aðsend Á sýningunni verða átján ný verk, átta olíumálverk og tíu vatnslitaverk. Hún opnar föstudaginn 14. ágúst kl 16-18 í Listasal Mosfellsbæjar og stendur til 11. september. Myndlist Menning Geðheilbrigði Sýningar á Íslandi Tónlist Mest lesið Urður yfirgefur Kastljós Lífið Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Menning Lenti í mótorhjólaslysi daginn eftir gleðigönguna Lífið Stjörnulífið: „Ég elska að vera hommalingur“ Lífið Raye og Jordan ástfangin í rússíbana Lífið Ben Jones er látinn Bíó og sjónvarp Aubrey Plaza orðin mamma Lífið Ódysseifur halað inn milljarði dala og Lói nálgast tvo Bíó og sjónvarp „Svolítið eins og að vera á annarri plánetu“ Ferðalög Týndi bókstaflega röddinni eftir áratugi af aga Lífið Fleiri fréttir Byrjaði sem þráhyggja fyrir rapplagi á spítala Jón Viðar fellir dóm yfir Ódysseifskviðu án þess að sjá hana Hulda Hákon, Jón Óskar og Krassasig á ListaVestrinu Aðsóknarmet slegið á brúðulistahátíð á Hvammstanga Dreymdi um að á bókasafninu væri bók eftir sig Skólastika Gamalíelsdóttir vekur undrun Íslendinga Sýning Bjarkar bæði væmin og stórkostleg og leggur til stofnun Bjarkarsafns Sjá meira