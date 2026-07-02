Dyrfjallahlaupið fer fram laugardaginn 4.júlí næstkomandi á Borgarfirði eystri. Hlaupið hefur notið gríðarlegra vinsælda meðal hlaupara, þá einkum og sér í lagi vegna stórbrotinnar náttúrufegurðar.
Fremstu hlauparar landsins hafa boðað komu sína og má þar nefna Þorberg Inga og Þorstein Roy auk þess sem hin sænska Tove Alexandersson, ein fremsta utanvegahlaupakona á heimsvísu, hefur skráð sig til leiks. Orkusalan mun sjá um að streyma hlaupinu á Vísi og munu þeir Snorri Björnsson og Garpur Elísabetarson sjá um útsendingu.
Dyrfjallahlaupið hefur á undanförnum árum skapað sér sérstöðu meðal utanvegahlaupa og þá einkum fyrir það að vera litla, fallega sveitahlaupið á hjara veraldar. Ungmennafélag Borgarfjarðar eystri stendur að framkvæmd hlaupsins og Olgeir Pétursson er hlaupastjóri þess en þeim hefur tekist að byggja upp viðburð sem sameinar stórbrotna náttúru, krefjandi leið og einstaka stemningu.
„Við erum með einstakt svæði í kringum okkur hérna á Víknaslóðum. Stórbrotið og fjölbreytt landslag og víkur og firði sem er ekki búið í.
Samfélagið á Borgarfirði er líka einstakt og það má segja það að allur bærinn taki þátt í verkefninu með okkur.
Brautargæsla er í höndum Björgunsveitarinnar hérna á svæði, Sveinunga og er samansett af íbúum þorpsins og brottfluttum Borgfirðingum. við viljum sýna fólki hvað þetta er skemmtilegt svæði og við viljum að fólk stoppi við og virði fyrir sér fegurðina og geti jarðtengt sig aðeins,” segir Olgeir Pétursson.
Snorri Björnsson og Garpur Elísabetarsonar sjá um að leiða áhorfendur í gegnum þessa mögnuðu upplifun. Þeir munu sjá um útsendinguna í heild sinni, taka viðtöl við keppendur og miðla til landsmanna öllu því sem vert er að segja frá í tengslum við þessa keppni. Báðir eru þeir reynsluboltar, hvort sem innan brautar eða utan og hafa undanfarið unnið baki brotnu við að þróa nýjar leiðir til að sýna frá utanvegahlaupum þar sem aðstæður geta oft verið ansi krefjandi.
Þetta er ein mest spennandi viðureign í hlaupunum síðustu ára. Tove er yfirburðar best í heiminum í dag og er að slátra brautarmetum í þekktustu hlaupum heims. Það er ótrúlegt að fá hana til landsins á hápunkti ferilsins. Þorsteinn Roy er einnig í besta formi lífs síns. Ég hreinlega veit ekki hvor er líklegri til að sigra þetta: besta kona í heiminum eða besti Íslendingur í heiminum,” segir Snorri Björnsson og Garpur Elísabetarson tekur undir.
Hlaupaleiðin er ein sú fallegasta á landinu en um leið ein sú afskekktasta og því fáir sem fá tækifæri til að upplifa þetta svæði. Það er því sérstaklega gaman að geta fært þessa upplifun heim í stofu.
Útsendingin verður jafnframt eitt stærsta tæknilega verkefni sem við höfum ráðist í, þar sem við þurfum að streyma beint frá svæði þar sem síma- og netsamband er nánast ekkert. Það gerir verkefnið bæði krefjandi og einstaklega spennandi.”
StuðStreymi er verkefni Orkusölunnar sem hefur það markmið að færa landsmönnum rafmagnaðar upplifanir með því að styðja við íslensk samfélög, viðburði og fólk sem skapar stemningu um allt land. Flytja þarf sex Starlink senda austur sem tökumenn þurfa að bera á bakinu og því hefur verkefnið hefur krafist mikils tæknilegs skipulags.
,,Við trúum því að sterkustu tengslin verði til þegar vörumerki taka þátt í samfélaginu.
StuðStreymi snýst um að mæta fólki þar sem það er í stuði og hjálpa til við að gera frábæra viðburði aðgengilega fyrir enn fleiri.
Það er virkilega gaman að fá að taka þátt í Dyrfjallahlaupinu með Olgeiri, Snorra og Garpi að því að færa þessa upplifun til landsmanna,“ segir Sigmundína Sara Þorgrímsdóttir, sérfræðingur í markaðsmálum hjá Orkusölunni.
Streymið hefst kl 10.30 á laugardaginn hér á Vísi og gefst áhorfendum kostur á að upplifa rafmagnaða hlaupastemningu í þráðbeinni og fá innsýn inn í magnaða keppni á einni fallegustu hlaupaleið landsins.