Lífið

Gugga á Þjóð­há­tíð: „Er þetta leigu­bíll? Nei, þetta er pó-pó“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gugga skemmti sér með Patreki Jaime og Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra Vestmannaeyja, á Þjóðhátíð.
Gugga skemmti sér með Patreki Jaime og Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra Vestmannaeyja, á Þjóðhátíð.

Guðrún Svava Egilsdóttir skellti sér á Þjóðhátíð í Eyjum og hélt þar skemmtilegt vídjóblogg sem hægt er að sjá í nýjasta þætti af Gugga fer á djammið. Þar kemur ýmislegt við sögu, þar á meðal skutlglaðar löggur, kampavínsskenkjandi bæjarstjóri og twerkandi Þjóðhátíðargestir.

Gugga var stödd í eyjum með samstarfsfélögum sínum á útvarpsstöðinni FM957, þeim Patreki Jaime, Rikka G, Agli Ploder, Guðjóni Smára, Andra Björns, Jónu Margréti og Jóhönnu Helgu. Lögreglunnar verðir tóku vel á móti FM-genginu og skutluðu þeim á áfangastað.

Patrekur Jaime bíður eftir fari.

„Löggan er að fara að skutla þeim upp á hótel. Þetta er náttúrulega ekki hægt,“ má heyra undrandi Rikka G segja í byrjun þáttar.

„Er það ekki eðlilegt?“ spyr þá Gugga.

„Nei, það er alls ekki eðlilegt. Það er eiginlega bara alveg...“ segir Rikki áður en Gugga grípur fram í fyrir honum og lætur Egil Ploder bera fyrir sig ferðatöskuna inn í lögreglubíl.

„Er þetta leigubíll? Nei, þetta er pó-pó,“ bætir Rikki við áður en einn lögregluþjónninn segir: „Hvað gerir maður ekki fyrir celebs?“

Þvínæst mátti sjá ferðalag útvarpsmannanna um borð í lögreglubílnum þar sem Patrekur Jaime passaði sig að spenna bílbeltið verandi umkringdur lögreglumönnum.

Loksins fór Gugga í gúmmíbát

Gugga lét svo loksins verða af því að upplifa langþráðan draum um að ferðast með gúmmíbát, sannkölluð Gugga í gúmmíbát. Erfiðlega gekk þó að setja björgunarvesti á Gugguna. 

„Sorrý, ég er með smá stór brjóst,“ má heyra hana segja meðan starfsmaður Island Adventures bisaði við að festa á hana vestið.

Gugga ferðaðist síðan í kringum Heimaey á gúmmíbátnum áður en hún skellti sér í dalinn þar sem hún hitti fyrir twerkandi Þjóðhátíðargesti og kampavínsskenkjand bæjarstjóra. Hægt er að horfa á nýjasta þáttinn í heild sinni hér að neðan:

Gugga fer á djammið Vestmannaeyjar Þjóðhátíð í Eyjum FM957 Samkvæmislífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.