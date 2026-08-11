Guðrún Svava Egilsdóttir skellti sér á Þjóðhátíð í Eyjum og hélt þar skemmtilegt vídjóblogg sem hægt er að sjá í nýjasta þætti af Gugga fer á djammið. Þar kemur ýmislegt við sögu, þar á meðal skutlglaðar löggur, kampavínsskenkjandi bæjarstjóri og twerkandi Þjóðhátíðargestir.
Gugga var stödd í eyjum með samstarfsfélögum sínum á útvarpsstöðinni FM957, þeim Patreki Jaime, Rikka G, Agli Ploder, Guðjóni Smára, Andra Björns, Jónu Margréti og Jóhönnu Helgu. Lögreglunnar verðir tóku vel á móti FM-genginu og skutluðu þeim á áfangastað.
„Löggan er að fara að skutla þeim upp á hótel. Þetta er náttúrulega ekki hægt,“ má heyra undrandi Rikka G segja í byrjun þáttar.
„Er það ekki eðlilegt?“ spyr þá Gugga.
„Nei, það er alls ekki eðlilegt. Það er eiginlega bara alveg...“ segir Rikki áður en Gugga grípur fram í fyrir honum og lætur Egil Ploder bera fyrir sig ferðatöskuna inn í lögreglubíl.
„Er þetta leigubíll? Nei, þetta er pó-pó,“ bætir Rikki við áður en einn lögregluþjónninn segir: „Hvað gerir maður ekki fyrir celebs?“
Þvínæst mátti sjá ferðalag útvarpsmannanna um borð í lögreglubílnum þar sem Patrekur Jaime passaði sig að spenna bílbeltið verandi umkringdur lögreglumönnum.
Gugga lét svo loksins verða af því að upplifa langþráðan draum um að ferðast með gúmmíbát, sannkölluð Gugga í gúmmíbát. Erfiðlega gekk þó að setja björgunarvesti á Gugguna.
„Sorrý, ég er með smá stór brjóst,“ má heyra hana segja meðan starfsmaður Island Adventures bisaði við að festa á hana vestið.
Gugga ferðaðist síðan í kringum Heimaey á gúmmíbátnum áður en hún skellti sér í dalinn þar sem hún hitti fyrir twerkandi Þjóðhátíðargesti og kampavínsskenkjand bæjarstjóra. Hægt er að horfa á nýjasta þáttinn í heild sinni hér að neðan: