Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Sindri Sverrisson skrifar 17. júlí 2026 09:31 Það er ekki aðuvelt að þekkja tvíburasysturnar í sundur. Þær bjuggu til gott mark fyrir FH í gærkvöld og voru nálægt því að búa til annað. Samsett/Sýn Sport Sextán ára tvíburasystur áttu magnaða innkomu í 6-1 sigri FH gegn Grindavík/Njarðvík í Bestu deildinni í fótbolta í gærkvöld. „Það er svo margt fallegt við þetta og dásamlegt fyrir fjölskylduna að eiga þetta á VHS,“ sagði Mist Rúnarsdóttir létt í Bestu mörkunum. Það var komið fram á 74. mínútu þegar þær Unnur og Ragnheiður Thorarensen Skúladætur, eineggja tvíburasystur, komu inn á sem varamenn. Augnabliki síðar átti Unnur sprett og sendi boltann fyrir markið á Ragnheiði sem skoraði og það er úr sinni fyrstu snertingu í Bestu deildinni. Systurnar þurftu því bara nokkrar sekúndur saman í Bestu deildinni til að skora mark og voru nálægt því að skora annað. „Það er ekki bara þessi ótrúlega tvíburatenging. Þær vita náttúrulega pottþétt alltaf hvor af annarri. En það er líka ótrúlegt að þetta eru bara þeirra fyrstu snertingar í leiknum,“ sagði Mist í Bestu mörkunum en umræðuna og markið má sjá hér að ofan. „Það er gríðarlegur hraði í þeim báðum,“ benti Jóhann Fjalar Skaptason, stjórnandi þáttarins, á og Mist tók undir: „Þær hafa verið að gera frábæra hluti með ÍH, eins og svo margar af þessum ungu og efnilegu stelpum sem eru svo að taka skrefið upp i FH. Ég veit að margir stuðningsmenn FH hafa verið að bíða eftir þeim og vildu jafnvel sjá meira af þeim í fyrra. Þær eru bara fæddar 2009 en þær létu alla vega fólkið sem beið eftir þeim heldur betur fá eitthvað fyrir traustið. Ég hlakka til að fylgjast með þeim,“ sagði Mist og óhætt að taka undir þau orð. FH kom sér aftur á topp deildarinnar með sigrinum, eftir að hafa lent undir, en hér að neðan má sjá öll mörkin úr leiknum, meðal annars mark beint úr hornspyrnu. Bestu mörkin Besta deild kvenna FH UMF Grindavík UMF Njarðvík Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti „Fjögur ár eru langur tími“ Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Landsliðsfólk trúlofar sig: „Ekki flókið já“ Handbolti Fleiri fréttir Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Sjá meira