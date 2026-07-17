Íslenski boltinn

Sjáðu tví­burana í FH búa til mark í fyrstu til­raun

Sindri Sverrisson skrifar
Það er ekki aðuvelt að þekkja tvíburasysturnar í sundur. Þær bjuggu til gott mark fyrir FH í gærkvöld og voru nálægt því að búa til annað.
Það er ekki aðuvelt að þekkja tvíburasysturnar í sundur. Þær bjuggu til gott mark fyrir FH í gærkvöld og voru nálægt því að búa til annað. Samsett/Sýn Sport

Sextán ára tvíburasystur áttu magnaða innkomu í 6-1 sigri FH gegn Grindavík/Njarðvík í Bestu deildinni í fótbolta í gærkvöld. „Það er svo margt fallegt við þetta og dásamlegt fyrir fjölskylduna að eiga þetta á VHS,“ sagði Mist Rúnarsdóttir létt í Bestu mörkunum.

Það var komið fram á 74. mínútu þegar þær Unnur og Ragnheiður Thorarensen Skúladætur, eineggja tvíburasystur, komu inn á sem varamenn. Augnabliki síðar átti Unnur sprett og sendi boltann fyrir markið á Ragnheiði sem skoraði og það er úr sinni fyrstu snertingu í Bestu deildinni.

Systurnar þurftu því bara nokkrar sekúndur saman í Bestu deildinni til að skora mark og voru nálægt því að skora annað.

„Það er ekki bara þessi ótrúlega tvíburatenging. Þær vita náttúrulega pottþétt alltaf hvor af annarri. En það er líka ótrúlegt að þetta eru bara þeirra fyrstu snertingar í leiknum,“ sagði Mist í Bestu mörkunum en umræðuna og markið má sjá hér að ofan.

„Það er gríðarlegur hraði í þeim báðum,“ benti Jóhann Fjalar Skaptason, stjórnandi þáttarins, á og Mist tók undir:

„Þær hafa verið að gera frábæra hluti með ÍH, eins og svo margar af þessum ungu og efnilegu stelpum sem eru svo að taka skrefið upp i FH. Ég veit að margir stuðningsmenn FH hafa verið að bíða eftir þeim og vildu jafnvel sjá meira af þeim í fyrra. Þær eru bara fæddar 2009 en þær létu alla vega fólkið sem beið eftir þeim heldur betur fá eitthvað fyrir traustið. Ég hlakka til að fylgjast með þeim,“ sagði Mist og óhætt að taka undir þau orð.

FH kom sér aftur á topp deildarinnar með sigrinum, eftir að hafa lent undir, en hér að neðan má sjá öll mörkin úr leiknum, meðal annars mark beint úr hornspyrnu.

Bestu mörkin Besta deild kvenna FH UMF Grindavík UMF Njarðvík

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