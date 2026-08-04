„Það er erfitt að eiga við okkur“ Árni Gísli Magnússon skrifar 4. ágúst 2026 21:45 Þórsarar hafa fengið sjö stig úr síðustu þremur leikjum vísir / guðmundur Eiður Benedikt Eiríksson, aðstoðarþjálfari Þórs, stýrði liðinu til sigurs gegn Breiðablik í fjarveru Sigurðar Höskuldssonar sem tók út leikbann. Leiknum lauk með 1-0 sigri Þórs en það var Christian Greko Jakobsen sem skoraði eina mark leiksins undir lok fyrri hálfleiks. Þórsarar lyfta sér upp úr fallsæti með sigrinum og upp í það ellefta. Hvernig eru tilfinningarnar eftir sigurinn? „Bara geggjaðar sko. Auðvitað var þetta kaflaskiptur leikur, mér fannst við mun betri aðilinn í fyrri hálfleik, fannst Blikarnir bara ekki mæta til leiks þannig svekkjandi farandi inn í hálfleikinn að hafa ekki verið með meiri forystu. Vissum það að þeir myndu alveg koma vel inn í seinni hálfleikinn og mér fannst við vera smá stund svona að kveikja á pressunni af því að þeir tóku Ívar (Örn Árnason) út af þannig við hefðum þurft að vera fyrr, laga pressuna, og þegar það kom okkur leið alveg vel þarna niðri en þeir pinna okkur full mikið í seinni hálfleik. Mér fannst þeir vera svona, líða of vel stundum allavega á hliðarlínunni að vera svona neðarlega.“ Þórsarar mættu með kassann úti strax í upphafi leiks og settu háa pressu á Blika sem virtist koma þeim í opna skjöldu og áttu þeir erfitt með að verjast því. „Ég held þeir hafi ekki búist við okkur, ég held þeir hafi ekki alveg búist við nýja leikmanninum okkar (Kevin Vazquez) að hann væri inni á miðjunni og þeir vissu ekkert hvernig þeir ætluðu að klukka hann. Mér fannst það ganga vel, mér fannst við fara auðveldlega upp hérna okkar hægri, þeirra vinstri, og mér fannst allt ganga vel upp skilurðu. Þeir fundu auðvitað einhverjar lausnir á því í seinni hálfleik en að sama skapi þá fannst mér við bara hætta að þora pínu sko og vera ekki jafn rólegir á boltann.“ Ósigraðir í þremur leikjum Mikil barátta og vilji var í Þórsliðinu allan leikinn og vantaði aldrei upp á það þó spilamennskan hafi dvínað í síðari hálfleik. „Já algjörlega og það líka er bara svo jákvætt. Þú horfir á síðustu þrjá leiki með þessum að við erum að fá á okkur eitt mark og það er gegn Víkingi þegar leikurinn er nánast búinn sko. Þannig við erum líka ótrúlega þéttir fyrir og erum búnir að laga ótrúlega mikið. Mér finnst við vera á góðri leið, sérstaklega eftir þennan skell gegn Fram og eftir það þá erum við bara búnir að vera fáránlega öruggir.“ Eiður í viðtali eftir leik.skjáskot / sýn sport Hvað er það helsta sem þér finnst hafa breyst hjá liðinu í síðustu þremur leikjum þar sem komið hafa tveir sigrar og eitt jafntefli? „Ég held við höfum bara, þó að Aron (Einar Gunnarsson) sé farinn þá kom hann með ótrúlega jákvæða orku hérna inn og við náttúrulega líka bara tókum smá svona, ég ætla ekki að segja krísufund, en svona spjölluðum alveg vel saman liðið eftir hérna þann leik. Auðvitað erum við að fá nýja leikmenn hérna inn, ég meina Gyrðir (Hrafn Guðbrandsson) búinn að vera frábær fyrir okkur og svo Kevin (Vazquez) núna og Viktor í síðasta leik þannig við erum búnir að fá menn inn og Þorri (Ingólfsson) kemur bara frábærlega inn og frábær varnarlega og öflugur sóknarlega sérstaklega í fyrri hálfleik. Auðvitað erum við að þétta raðirnar skilurðu en að sama skapi finnst mér við vaxa þegar líður á mótið. Þetta eru margir leikmenn sem eru að spila fyrstu leikina sína í efstu deild og þeir eru bara að fá reynslu og með hverjum leiknum eru þeir bara að verða betri í fótbolta finnst mér.“ Orkumikið lið Þór er komið með marga orkumikla leikmenn sem geta hlaupið og gefið sig allan í leikinn og má þar nefna t.a.m. Þorra Ingólfsson, Ágúst Eðvald Hlynsson og Kevin Vazquez og líklega leiðinlegt fyrir lið að mæta þessu Þórsliði á sínum degi. „Bara mikil orka, erfitt að eiga við okkur og þorum að fara í pressu. Getum farið á bak við liðin, getum tekið boltann í fætur, þannig klárlega við erum ekki bara ein leið skilurðu þannig það er erfitt að eiga við okkur og það er erfiðara fyrir liðin að eiga við okkur núna og reikna okkur út.“ Hvernig var fyrir þig að stýra leiknum í dag sem aðalþjálfari? „Það er var svo sem ekkert eitthvað mikið öðruvísi. Við reyndum að halda undirbúningnum mjög svipuðum. Auðvitað var eitthvað öðruvísi og auðvitað þurfti ég að stíga upp í einhverjum ákveðnum hlutum en bara hrós til Arnars Geir (Halldórssonar) og Jóns Stefáns (Jónssonar) sem að stigu líka þvílíkt upp í þessum leik og voru bara frábærir og gott að eiga við þá og bekkurinn og teymið bara frábært“, sagði Eiður að lokum. 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