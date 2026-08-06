Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segir að það hafi soðið á leikmönnum liðsins eftir tapið fyrir Real Betis, 1-3, í æfingaleik í gær.
Englandsmeistararnir fengu á sig þrjú mörk í fyrri hálfleik þar sem varnarleikur þeirra var óvenju slakur.
Eftir leik sagði Arteta að leikmenn Arsenal hefðu verið fúlir út í sjálfa sig og frammistöðu liðsins í hálfleik.
„Þeir eru mjög svekktir. Þeir fengu fyrir ferðina. Það sýður á þeim en það er gott. Þetta er það sem við þurfum,“ sagði Arteta.
Hann segir að setja þurfi leikinn í samhengi en hann notaði 25 leikmenn í honum.
„Í fyrri hálfleik, með fleiri byrjunarliðsmönnum, voru tveir mjög ólíkir hlutir: hvernig við spiluðum og hvernig við kepptum, því við áttum frábæra kafla á meðan við spiluðum,“ sagði Arteta.
„Hvernig við kepptum, sérstaklega í og við vítateiginn okkar í ýmsum atriðum sem við erum vanir, þannig að það eru augljóslega hlutir sem þarf að bæta. Nokkrir jákvæðir punktar til að taka úr leiknum og svo eru slæm úrslit stundum góð til að kveikja enn meira í manni.“
Piero Hincapié skoraði mark Arsenal í leiknum í Dublin í gær eftir sendingu frá nýja manninum, Christos Tzolis. Hann minnkaði muninn þá í 1-2.
Næsti leikur Arsenal er gegn Borussia Dortmund á sunnudaginn kemur. Þremur dögum seinna mætir Arsenal Como í síðasta æfingaleik sínum áður en tímabilið hefst.
Arsenal mætir Manchester City í leiknum um Samfélagsskjöldinn sunnudaginn 16. ágúst og tekur svo á móti nýliðum Coventry City í upphafsleik ensku úrvalsdeildarinnar föstudaginn 21. ágúst.