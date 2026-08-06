Það efast enginn um að Luke Littler er langbesti pílukastari heims í dag en er hann besti íþróttamaður heims á sínum aldri. Hann sjálfur hikar ekki við að lýsa því yfir.
Luke Littler hefur unnið hvert mótið á fætur öðru í pílukastinu á þessu ári og á góðan möguleika á að vinna öll stærstu mótin á einu almanaksári.
Hann er með sjálfstraustið í botni og það má sjá á nýju viðtali við hann. Þar má einnig sjá að umræðan og athyglin sem Lamine Yamal fær virðist pirra hann aðeins.
Hvort það hafi verið rétt hjá honum að skjóta á spænska táninginn er allt önnur saga en orð hans hafa alla vegna vakið mikla athygli.
„Ég meina, hann gerði nú ekki mikið á þessu heimsmeistaramóti. Hann skoraði kannski eitt mark og lagði upp tvö. Er hann besti nítján ára íþróttamaðurinn í heimi? Nei, hann er það ekki,“ sagði Luke Littler í viðtalinu.
„Sú staðreynd að ég er að vinna mína leiki og hvernig ég er að safna titlum og bikurum gerir það líklegt að ég sé sá besti,“ sagði Littler.
Lamine Yamal er fæddur 13. júlí 2007 en Luke Littler er fæddur 21. janúar 2007.
Littler á möguleika á því að vinna sinn þriðja heimsmeistaratitil sem táningur en Yamal náði að vinna bæði EM og HM sem táningur. Framlag Yamal á Evrópumótinu 2024 var þó vissulega mun meira en á heimsmeistaramótinu síðasta sumar en hann var ekki búinn að ná sínu besta leikformi eftir að hafa endað tímabilið með Barcelona meiddur.
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