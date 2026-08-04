„Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ Árni Gísli Magnússon skrifar 4. ágúst 2026 22:44 Ólafur Ingi hefur ekki horft á neitt verra en fyrri hálfleik Breiðabliks í kvöld. vísir / guðmundur Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, segir fyrri hálfleikinn vera þann slakasta undir hans stjórn þegar Breiðablik tapaði 1-0 gegn Þór á VÍS-vellinum á Akureyri í kvöld. „Ég held að fyrri hálfleikurinn, bara hvernig við mættum hérna inn í leikinn, líklega okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við liðinu. Mér fannst leikurinn bera þess merki að mér fannst hann virka eins og hann væri mikilvægari fyrir þá en fyrir okkur. Mér fannst þeir vera miklu miklu viljugri í öllum sínum aðgerðum. Mér fannst við vera á eftir í flestu sem við gerðum, spiluðum inn í pressuna alveg trekk í trekk. Náum þar af leiðandi engu tempói í okkar leik og leikurinn fór alltof mikið fram inni á okkar vallarhelmingi hvort sem við vorum með boltann eða ekki en þeir héldu okkur bara frá markinu og eins og ég sagði, við vorum bara á eftir í öllu,“ sagði Ólafur Ingi eftir leik. Það virtist koma Blikum í opna skjöldu hversu mikil orka var í Þórsurum sem pressuðu þá hátt uppi á vellinum frá fyrstu mínútu að Ólafur segir það ekki hafa komið þeim á óvart. „Nei ég myndi ekki segja það. Er meira á því að við vorum bara ekki að hreyfa okkur nógu vel án bolta, fannst við ekki vera nógu viljugir að komast á hann, mér fannst við vera of fljótir að losa hann og inn í þeirra teig og kannski svona brjóta leikinn nógu mikið upp. Eins og ég sagði áðan fór hann mikið fram inni á okkar vallarhelmingi og ef við erum ekki að finna lausnir á pressunni þá þarf að leita meira á bak við og brjóta leikinn upp en mér fannst við ekki gera það. Mér fannst við svolítið halda áfram að rembast án þess að finna nokkrar lausnir. Auðvitað betri í seinni hálfleik, sköpum okkur ágætis færi og eigum sennilega að skora jöfnunarmark en það er áhyggjuefni hvernig við mætum leiks.“ Af hverju mætir liðið svona til leiks? „Ef ég hefði svör við því núna þá væri það geggjað. Eins og ég segi, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega svo sem, við ferðuðumst í morgun og svo er þetta löng bið og annað. Er það mögulega einhver ástæða fyrir því? Það á ekki að vera það. Við töluðum mikið um það fyrir leik að hingað hafa lið komið og byrjað leiki illa og lent í vandræðum þannig við vorum fullkomlega klárir á því að það kæmi hátt orkustig hjá þeim og við þyrftum að mæta því. Svo þarf ég bara að kafa aðeins ofan í það, hvað veldur.“ Besta deild karla Breiðablik Þór Akureyri Mest lesið „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Kristall sá til þess að viðtalið fór aldrei í loftið Fótbolti Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri Íslenski boltinn Mögnuð tilþrif Íslendingsins unga vekja athygli Handbolti Sakar Infantino um fjárkúgun Fótbolti Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Íslenski boltinn UFC tapaði 3,7 milljörðum á bardagakvöldinu í Hvíta húsinu Sport Sjáðu Blika klúðra fjórum vítum Fótbolti UFC-bardagakappi lést í svefni Sport Fleiri fréttir „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ „Það er erfitt að eiga við okkur“ Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ Sjá meira