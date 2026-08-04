Íslenski boltinn

„Okkar lang slakasti hálf­leikur síðan ég tók við“

Árni Gísli Magnússon skrifar
Ólafur Ingi hefur ekki horft á neitt verra en fyrri hálfleik Breiðabliks í kvöld.
Ólafur Ingi hefur ekki horft á neitt verra en fyrri hálfleik Breiðabliks í kvöld. vísir / guðmundur

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, segir fyrri hálfleikinn vera þann slakasta undir hans stjórn þegar Breiðablik tapaði 1-0 gegn Þór á VÍS-vellinum á Akureyri í kvöld.

„Ég held að fyrri hálfleikurinn, bara hvernig við mættum hérna inn í leikinn, líklega okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við liðinu. Mér fannst leikurinn bera þess merki að mér fannst hann virka eins og hann væri mikilvægari fyrir þá en fyrir okkur. Mér fannst þeir vera miklu miklu viljugri í öllum sínum aðgerðum. Mér fannst við vera á eftir í flestu sem við gerðum, spiluðum inn í pressuna alveg trekk í trekk. Náum þar af leiðandi engu tempói í okkar leik og leikurinn fór alltof mikið fram inni á okkar vallarhelmingi hvort sem við vorum með boltann eða ekki en þeir héldu okkur bara frá markinu og eins og ég sagði, við vorum bara á eftir í öllu,“ sagði Ólafur Ingi eftir leik. 

Það virtist koma Blikum í opna skjöldu hversu mikil orka var í Þórsurum sem pressuðu þá hátt uppi á vellinum frá fyrstu mínútu að Ólafur segir það ekki hafa komið þeim á óvart.

„Nei ég myndi ekki segja það. Er meira á því að við vorum bara ekki að hreyfa okkur nógu vel án bolta, fannst við ekki vera nógu viljugir að komast á hann, mér fannst við vera of fljótir að losa hann og inn í þeirra teig og kannski svona brjóta leikinn nógu mikið upp. Eins og ég sagði áðan fór hann mikið fram inni á okkar vallarhelmingi og ef við erum ekki að finna lausnir á pressunni þá þarf að leita meira á bak við og brjóta leikinn upp en mér fannst við ekki gera það. Mér fannst við svolítið halda áfram að rembast án þess að finna nokkrar lausnir. Auðvitað betri í seinni hálfleik, sköpum okkur ágætis færi og eigum sennilega að skora jöfnunarmark en það er áhyggjuefni hvernig við mætum leiks.“

Af hverju mætir liðið svona til leiks?

„Ef ég hefði svör við því núna þá væri það geggjað. Eins og ég segi, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega svo sem, við ferðuðumst í morgun og svo er þetta löng bið og annað. Er það mögulega einhver ástæða fyrir því? Það á ekki að vera það. Við töluðum mikið um það fyrir leik að hingað hafa lið komið og byrjað leiki illa og lent í vandræðum þannig við vorum fullkomlega klárir á því að það kæmi hátt orkustig hjá þeim og við þyrftum að mæta því. Svo þarf ég bara að kafa aðeins ofan í það, hvað veldur.“

Besta deild karla Breiðablik Þór Akureyri

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