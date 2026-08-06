Tekur skóna af hillunni til að hjálpa Þrótti

Sierra Marie Lelii hefur dregið fótboltaskóna fram úr hillunni og samið við Þrótt um að leika með liðinu það sem eftir lifir tímabils.
Þróttur fær þarna góða liðsstyrkingu fyrir komandi átök í Bestu deild kvenna en liðið situr í 7. sæti, þremur stigum frá fallsvæðinu. Þróttur er líka í séns á að vinna bikarkeppnina í fyrsta sinn í sögu félagsins, þegar liðið mætir Grindavík/Njarðvík í úrslitaleik þann 12. september.
Sierra kom fyrst til Þróttar árið 2017 en spilaði síðast fyrir félagið frá 2023-2025, áður en hún ákvað leggja skóna á hilluna. Í heildina hefur hún spilað 70 leiki með Þrótti og skorað 29 mörk.
Nú snýr þessi öflugi framherji aftur á fótboltavöllinn. Þróttur mætir Stjörnunni í 14. umferð Bestu deildar kvenna í kvöld.
“Það er frábært að fá Sierru aftur út á völl enda afburða leikmaður og mikil íþróttakona. Hún á eftir að styrkja hóp Þróttar verulega í lokabaráttunni í Bestu deildinni í ár. Við bjóðum hana velkomna á ný,” segir Kristján Kristjánsson, formaður knattspyrnudeildar Þróttar.
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