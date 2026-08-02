Íslenski boltinn

Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Helgi Mikael Jónasson hafði í nægu að snúast í leik ÍA og Víkings í dag. Hann rak tvo leikmenn af velli og dæmdi eina vítaspyrnu. Hér sýnir hann Gísla Eyjólfssyni rauða spjaldið.
Helgi Mikael Jónasson hafði í nægu að snúast í leik ÍA og Víkings í dag. Hann rak tvo leikmenn af velli og dæmdi eina vítaspyrnu. Hér sýnir hann Gísla Eyjólfssyni rauða spjaldið. sýn sport ísland

Fjögur mörk voru skoruð og tvö rauð spjöld fóru á loft þegar ÍA tók á móti Íslandsmeisturum Víkings í 16. umferð Bestu deildar karla í dag. Lokatölur í hörkuleik á Akranesi, 2-2.

Bæði lið luku leik með tíu menn inni á vellinum. Oliver Ekroth, fyrirliði Víkings, var rekinn af velli á 68. mínútu fyrir að brjóta á Gísla Eyjólfssyni sem var að sleppa í gegn. Gísli fékk svo sjálfur rautt spjald sjö mínútum fyrir leikslok fyrir að setja höfuðið í magann á Davíð Erni Atlasyni.

Gísli kom mikið við sögu í leiknum en hann skoraði annað mark ÍA á 57. mínútu með skalla eftir fyrirgjöf frá nafna sínum, Laxdal Unnarssyni. En líkt og í fyrri hálfleik var Víkingur ekki lengi að jafna. Gylfi Þór Sigurðsson skoraði með skoti sem fór af varnarmanni og inn.

Á 38. mínútu skoraði Gísli Laxdal fyrsta mark leiksins eftir mistök Olivers og sendingu frá Hauki Andra Haraldssyni. Aðeins þremur mínútum síðar jafnaði Helgi Guðjónsson úr víti sem var dæmt eftir að boltinn fór í hönd Eriks innan teigs.

Stigið kom Skagamönnum upp í efri hluta deildarinnar en þeir eru með nítján stig í 6. sæti.

Víkingar eru áfram á toppnum, nú með 44 stig, sjö stigum meira en Framarar, sem eru í 2. sæti, og níu stigum meira en KR-ingar sem verma 3. sætið. KR á leik til góða.

Mörkin og rauðu spjöldin úr leik ÍA og Víkings má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla ÍA Víkingur Reykjavík

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