Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 2. ágúst 2026 16:27 Helgi Mikael Jónasson hafði í nægu að snúast í leik ÍA og Víkings í dag. Hann rak tvo leikmenn af velli og dæmdi eina vítaspyrnu. Hér sýnir hann Gísla Eyjólfssyni rauða spjaldið. sýn sport ísland Fjögur mörk voru skoruð og tvö rauð spjöld fóru á loft þegar ÍA tók á móti Íslandsmeisturum Víkings í 16. umferð Bestu deildar karla í dag. Lokatölur í hörkuleik á Akranesi, 2-2. Bæði lið luku leik með tíu menn inni á vellinum. Oliver Ekroth, fyrirliði Víkings, var rekinn af velli á 68. mínútu fyrir að brjóta á Gísla Eyjólfssyni sem var að sleppa í gegn. Gísli fékk svo sjálfur rautt spjald sjö mínútum fyrir leikslok fyrir að setja höfuðið í magann á Davíð Erni Atlasyni. Gísli kom mikið við sögu í leiknum en hann skoraði annað mark ÍA á 57. mínútu með skalla eftir fyrirgjöf frá nafna sínum, Laxdal Unnarssyni. En líkt og í fyrri hálfleik var Víkingur ekki lengi að jafna. Gylfi Þór Sigurðsson skoraði með skoti sem fór af varnarmanni og inn. Á 38. mínútu skoraði Gísli Laxdal fyrsta mark leiksins eftir mistök Olivers og sendingu frá Hauki Andra Haraldssyni. Aðeins þremur mínútum síðar jafnaði Helgi Guðjónsson úr víti sem var dæmt eftir að boltinn fór í hönd Eriks innan teigs. Stigið kom Skagamönnum upp í efri hluta deildarinnar en þeir eru með nítján stig í 6. sæti. Víkingar eru áfram á toppnum, nú með 44 stig, sjö stigum meira en Framarar, sem eru í 2. sæti, og níu stigum meira en KR-ingar sem verma 3. sætið. KR á leik til góða. Mörkin og rauðu spjöldin úr leik ÍA og Víkings má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild karla ÍA Víkingur Reykjavík Tengdar fréttir ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim ÍA og Víkingur skildu jöfn 2-2 á Akranesi í 17. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Skagamenn komust tvisvar yfir og þá fóru tvö rauð spjöld á loft í fjörugum leik. 2. ágúst 2026 15:55 Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Er með þriggja högga forskot fyrir lokahringinn á Opna breska Golf „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Fótbolti Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Fótbolti Fleiri fréttir Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Sjá meira