Íslenski boltinn

Sjáðu kveðjumark Kjartans Kára fyrir FH og Kefla­vík klára KA á níu mínútum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kjartan Kári Halldórsson í baráttu við Ástbjörn Þórðarson í leik FH og KR í Kaplakrika í gær.
Kjartan Kári Halldórsson í baráttu við Ástbjörn Þórðarson í leik FH og KR í Kaplakrika í gær. vísir/guðmundur

Sautjándu umferð Bestu deildar karla lauk í gær með tveimur leikjum. Nýliðar Keflavíkur kláruðu KA með þremur mörkum á níu mínútum og þrátt fyrir mikla yfirburði tókst KR ekki að vinna botnlið FH.

KR réði lögum og lofum í leiknum gegn FH í Kaplakrika og skotin buldu á marki heimaliðsins. En Jökull Andrésson var í miklum ham og varði allt hvað af tók í marki FH.

Luke Rae var sá eini sem sigraðist á Jökli þegar hann kom KR yfir á 32. mínútu. Hann fór hins vegar illa með nokkur önnur færi í leiknum.

KR hefndist fyrir að nýta ekki færin því á 62. mínútu jafnaði Kjartan Kári Halldórsson fyrir FH. Eftir leikinn greindi Albert Ingason frá því í Stúkunni að FH hefði samþykkt tilboð Íslandsmeistara Víkings í Kjartan Kára.

Kjartan Kári virðist því vera á förum frá FH en hann kvaddi félagið með marki sem gæti reynst mikilvægt. FH-ingar hafa nú ekki tapað í átta leikjum í röð en eru þrátt fyrir það enn á botni deildarinnar.

Klippa: FH - KR 1-1

Keflavík komst upp í 5. sæti deildarinnar með 3-0 sigri á KA á heimavelli. 

Sindri Snær Magnússon kom Keflvíkingum yfir á 27. mínútu með frábæru marki og fimm mínútum síðar skoraði Dagur Ingi Valsson eftir gott spil heimamanna. Stefan Alexander Ljubicic gerði svo þriðja mark Keflavíkur á 36. mínútu.

Keflvíkingar kláruðu leikinn manni færri eftir að Eiður Orri Ragnarsson fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt á 62. mínútu.

Klippa: Keflavík - KA 3-0

Mörkin úr leikjum gærdagsins í Bestu deild karla má sjá hér fyrir ofan.

Besta deild karla FH KR Keflavík ÍF KA

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