Sautjándu umferð Bestu deildar karla lauk í gær með tveimur leikjum. Nýliðar Keflavíkur kláruðu KA með þremur mörkum á níu mínútum og þrátt fyrir mikla yfirburði tókst KR ekki að vinna botnlið FH.
KR réði lögum og lofum í leiknum gegn FH í Kaplakrika og skotin buldu á marki heimaliðsins. En Jökull Andrésson var í miklum ham og varði allt hvað af tók í marki FH.
Luke Rae var sá eini sem sigraðist á Jökli þegar hann kom KR yfir á 32. mínútu. Hann fór hins vegar illa með nokkur önnur færi í leiknum.
KR hefndist fyrir að nýta ekki færin því á 62. mínútu jafnaði Kjartan Kári Halldórsson fyrir FH. Eftir leikinn greindi Albert Ingason frá því í Stúkunni að FH hefði samþykkt tilboð Íslandsmeistara Víkings í Kjartan Kára.
Kjartan Kári virðist því vera á förum frá FH en hann kvaddi félagið með marki sem gæti reynst mikilvægt. FH-ingar hafa nú ekki tapað í átta leikjum í röð en eru þrátt fyrir það enn á botni deildarinnar.
Keflavík komst upp í 5. sæti deildarinnar með 3-0 sigri á KA á heimavelli.
Sindri Snær Magnússon kom Keflvíkingum yfir á 27. mínútu með frábæru marki og fimm mínútum síðar skoraði Dagur Ingi Valsson eftir gott spil heimamanna. Stefan Alexander Ljubicic gerði svo þriðja mark Keflavíkur á 36. mínútu.
Keflvíkingar kláruðu leikinn manni færri eftir að Eiður Orri Ragnarsson fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt á 62. mínútu.
Mörkin úr leikjum gærdagsins í Bestu deild karla má sjá hér fyrir ofan.
FH og KR skildu jöfn, 1-1, í 17. umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. FH er sem fyrr á botni deildarinnar og KR í þriðja sætinu.
Jökull Andrésson var öflugur í marki FH er botnliðið náði í stig í 1-1 jafntefli við KR í Kaplakrika í kvöld. Hann segir einu leiðina upp fyrir hans menn sem hafa ekki tapað í síðustu átta deildarleikjum.
Keflavík lyfti sér upp í efri hluta deildarinnar með öflugum 3-0 sigri á KA í kvöld en Sindri Snær Magnússon, sem var fyrirliði Keflavíkur í leiknum, skoraði fyrsta mark leiksins sem breytti heldur betur gangi leiksins.
Keflvíkingar héldu áfram góðu gengi sínu á grasinu í Keflavík með 3-0 sigri á KA í sautjándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld.