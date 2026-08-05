Kjartan Kári á leiðinni í Víking Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. ágúst 2026 22:03 Kjartan Kári Halldórsson í líklega sínum síðasta leik með FH í kvöld. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Kjartan Kári Halldórsson er á leiðinni í Víking en Albert Brynjar Ingason sagði frá þessu í Stúkunni á Sýn Sport í kvöld. Samkvæmt heimildum Alberts hafa Víkingar og FH náð saman um kaup á þessum öfluga leikmanni. Kjartan Kári hefur verið orðaður við Víkingsliðið að undanförnu en hann skoraði fyrir FH í kvöld í 1-1 jafntefli á móti KR. Víkingar hafa misst öfluga sóknarleikmenn í meiðsli á síðustu vikum og voru að leitast eftir því að styrkja liðið. Elías Már Ómarsson sleit krossband og Óskar Borgþórsson ökklabrotnaði en báðir meiddust þeir í Evrópuleik. Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfari FH sagði að Kjartan Kári væri enn leikmaður FH í viðtali eftir leik en bætti því svo við að það væri aldrei að vita hvað gerðist á morgun eða eftir tímabilið. Besta deild karla FH Víkingur Reykjavík Mest lesið Infantino vill skipta við Marokkó á stuðningi við sig og úrslitaleik HM Fótbolti Uppgjörið: FH - KR 1-1 | Ótrúlegt að KR hafi ekki unnið Íslenski boltinn Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Uppgjörið: Keflavík-KA 3-0 | Þrjú mörk á níu mínútum kláraði KA Íslenski boltinn Figo hraunar yfir Infantino Fótbolti Infantino kom út af neyðarfundinum með afsökunarbeiðni og hótun Fótbolti Neymar „hagaði sér eins og trúður“ Fótbolti Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti Salah mættur til Tyrklands Fótbolti Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Fleiri fréttir Kjartan Kári á leiðinni í Víking Uppgjörið: FH - KR 1-1 | Ótrúlegt að KR hafi ekki unnið „Það er skellur“ Uppgjörið: Keflavík-KA 3-0 | Þrjú mörk á níu mínútum kláraði KA Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ „Það er erfitt að eiga við okkur“ Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Sjá meira