Íslenski boltinn

Kjartan Kári á leiðinni í Víking

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kjartan Kári Halldórsson í líklega sínum síðasta leik með FH í kvöld.
Kjartan Kári Halldórsson í líklega sínum síðasta leik með FH í kvöld. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Kjartan Kári Halldórsson er á leiðinni í Víking en Albert Brynjar Ingason sagði frá þessu í Stúkunni á Sýn Sport í kvöld.

Samkvæmt heimildum Alberts hafa Víkingar og FH náð saman um kaup á þessum öfluga leikmanni.

Kjartan Kári hefur verið orðaður við Víkingsliðið að undanförnu en hann skoraði fyrir FH í kvöld í 1-1 jafntefli á móti KR.

Víkingar hafa misst öfluga sóknarleikmenn í meiðsli á síðustu vikum og voru að leitast eftir því að styrkja liðið. Elías Már Ómarsson sleit krossband og Óskar Borgþórsson ökklabrotnaði en báðir meiddust þeir í Evrópuleik.

Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfari FH sagði að Kjartan Kári væri enn leikmaður FH í viðtali eftir leik en bætti því svo við að það væri aldrei að vita hvað gerðist á morgun eða eftir tímabilið.

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