Albert Ingason varð fyrir miklum vonbrigðum með frammistöðu Breiðabliks í tapinu fyrir Þór í Bestu deild karla. Hann hefur ekki hrifist af Blikum í sumar og segir biðina eftir bikarúrslitaleiknum enga afsökun fyrir slakri spilamennsku.
Breiðablik beið lægri hlut fyrir nýliðum Þórs á Akureyri í fyrradag, 1-0. Blikar eru í 4. sæti Bestu deildarinnar, sjö stigum á eftir KR-ingum, sem eru í 3. sætinu, og sjö stigum á undan Keflvíkingum, sem sitja í 5. sæti.
Breiðablik mætir Aftureldingu í bikarúrslitaleiknum 11. september. Baldur Sigurðsson segir erfitt fyrir Blika að finna hvatningu fyrir leikina um þessar mundir en Albert gaf lítið fyrir það.
„Finnst þér þetta bara nýbyrjað að gerast? Fyrir utan fyrsta leikinn á móti Víkingi þar sem þeir vörðust vel og allt það finnst mér þetta hafa verið mjög flatt hjá þeim allt tímabilið, löngu áður en þeir komust í þennan bikarúrslitaleik. Þetta er búið að vera mikið upp og niður,“ sagði Albert í Stúkunni í gær.
„Þeir voru búnir að fá tíu stig í síðustu fjórum leikjum á undan þessum en ekkert af þessu var sannfærandi. Þetta voru allt leikir sem gátu dottið báðum megin og meira að segja smá rán á móti Keflavík. Þessi úrslit voru alltaf á leiðinni, bara miðað við spilamennsku.“
Albert segir að Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, hafi ef til vill ekki fengið að styrkja Blikaliðið nóg.
„Ég vil gefa Óla það, hann er ekki búinn að fá mikið á markaðnum. Hann fær Ívar Örn [Árnason] fyrir tímabilið. Jónatan [Guðni Arnarsson] er svona framtíðarleikmaður. Svo núna er Hlynur [Freyr Karlsson] kominn inn. Maður sér að það vantar smá upp á leikform þar. Ég gef honum líka það að það eru búin að vera meiðsli. Aron [Bjarnason], Kristófer [Ingi Kristinsson], Höskuldur [Gunnlaugsson] og núna meiðist Viktor Karl [Einarsson],“ sagði Albert.
„Hins vegar er engin Evrópa á þessu tímabili og leik eftir leik mæta þeir til leiks með núll ákefð, núll hjarta og ekkert hungur. Það er það sem maður sér mest í þessu liði. Við töluðum um leikinn á móti Keflavík, þar sem var 0-0 og þeir voru að gefa boltann til baka undir lokin.“
Albert segir að eldri leikmenn Breiðabliks séu farnir að láta á sjá. Það eigi þó blessunarlega ekki við um markvörðinn Anton Ara Einarsson því án hans væri staðan slæm.
„Máttarstólpar í liðinu. Kristinn Jónsson, hann er 36 ára. Maður sér að það er farið að hægjast vel á honum. Höskuldur er meiddur, Kiddi Steindórs er 36 ára og kominn með lítið hlutverk. Viktor Karl, ég veit að hann meiðist í þessum leik, hann er 29 ára en hann er farinn að spila eins og hann sé 39 ára. Aron Bjarna hefur verið meiddur en verið flottur sem og Kristófer,“ sagði Albert.
„En ef við erum að tala um þessa stóru, stóru leikmenn, ef Anton Ari, sem er klárlega einn af máttarstólpunum í þessu liði, væri ekki búinn að spila eins og hann er búinn að spila í sumar væri Breiðablik bara í fallbaráttu. Það er ekkert annað. Þessi úrslit koma mér ekkert á óvart. Það er fullt af svona leikjum hefði getað dottið hinum megin, sérstaklega af þessum tíu stigum sem þeir hafa sótt síðustu fjórum leikjum. Þetta er bara rosalega flatt.“
Baldur bar blak af Blikunum og sagði að ekki væri hægt að kvarta mikið ef liðið héldi 4. sætinu og yrði bikarmeistari. Honum finnst Breiðablik ekki vera með leikmannahóp til að berjast um Íslandsmeistaratitilinn.
„Þeir eru ekki með lið og hóp til að veita Víkingi, Fram og KR samkeppni og það er alveg rétt sem þú segir að góðu leikmennirnir þeirra, máttarstólparnir, eru að eldast,“ sagði Baldur.
„En það er hægt að ná meiru út úr þessu Breiðabliksliði, ég hef alveg trú á því. Og það er það sem Ólafur Ingi þarf að gera núna fram að þessum bikarúrslitaleik. En þeir hafa líka verið mjög óheppnir með meiðsli, ef ég fer inn á það, þá hafa verið margir meiddir. Þannig að 4. sæti og bikarúrslit, ef þeir klára það, þá er ekkert að þessu tímabili,“ sagði Baldur.
Umræðuna um Breiðablik má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.