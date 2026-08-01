Íslenski boltinn

Rúnar og þrír leik­menn missa af leiknum við KR

Valur Páll Eiríksson skrifar
Rúnar Kristinsson fær ekki að stýra Fram gegn KR í næstu umferð.
Rúnar Kristinsson fær ekki að stýra Fram gegn KR í næstu umferð. Vísir/Diego

Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, missir af leik hans manna við uppeldisfélag hans KR í næstu umferð í Bestu deild karla.

Fram fór upp í annað sæti deildarinnar, upp fyrir KR, þökk sé 2-1 sigri á ÍBV í Vestmannaeyjum í Þjóðhátíðarleiknum í Bestu deild karla í dag.

Rúnar lýsti því yfir í viðtali við Vísi fyrir leik að hann væri á leið á Þjóðhátíð í fyrsta sinn á ævinni, 57 ára gamall. Hann virðist ekki hafa verið hressari með það en svo að hann lét dómara leiksins heyra það.

Honum var vísað af velli með rautt spjald vegna mótmæla þegar skammt var eftir af leiknum. Hann fer því í leikbann og fær ekki að vera á hliðarlínunni þegar Fram mætir KR, fyrrverandi liði Rúnars, í næstu umferð.

Aðstoðarþjálfarinn Helgi Sigurðsson mun því stýra Fram í leiknum en hann stýrði Fram einnig í leik við Keflavík í Reykjanesbæ fyrr í sumar þegar Rúnar var fjarverandi vegna veikinda.

Þeim leik lauk með 1-1 jafntefli.

Þrír aðrir Framarar missa af leiknum við KR.

Ægir Jarl Jónasson, Israel García og Sigurjón Rúnarsson fara allir í bann vegna uppsafnaðra gulra spjalda en þeir voru allir bókaðir í Eyjum í dag.

Kennie Chopart, fyrrverandi leikmaður KR, mætir galvaskur til leiks gegn KR-ingum þann 10. ágúst. Hann tók út leikbann í leik dagsins vegna uppsafnaðra gulra spjalda.

Fjallað var um það í Stúkunni á Sýn Sport eftir síðustu umferð að Chopart hafi fengið viljandi gult spjald í síðasta leik til að fá bannið gegn ÍBV, til að geta mætt KR í leiknum á eftir.

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