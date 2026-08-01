Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Valur Páll Eiríksson skrifar 1. ágúst 2026 18:08 Rúnar Kristinsson fær ekki að stýra Fram gegn KR í næstu umferð. Vísir/Diego Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, missir af leik hans manna við uppeldisfélag hans KR í næstu umferð í Bestu deild karla. Fram fór upp í annað sæti deildarinnar, upp fyrir KR, þökk sé 2-1 sigri á ÍBV í Vestmannaeyjum í Þjóðhátíðarleiknum í Bestu deild karla í dag. Rúnar lýsti því yfir í viðtali við Vísi fyrir leik að hann væri á leið á Þjóðhátíð í fyrsta sinn á ævinni, 57 ára gamall. Hann virðist ekki hafa verið hressari með það en svo að hann lét dómara leiksins heyra það. Honum var vísað af velli með rautt spjald vegna mótmæla þegar skammt var eftir af leiknum. Hann fer því í leikbann og fær ekki að vera á hliðarlínunni þegar Fram mætir KR, fyrrverandi liði Rúnars, í næstu umferð. Aðstoðarþjálfarinn Helgi Sigurðsson mun því stýra Fram í leiknum en hann stýrði Fram einnig í leik við Keflavík í Reykjanesbæ fyrr í sumar þegar Rúnar var fjarverandi vegna veikinda. Þeim leik lauk með 1-1 jafntefli. Þrír aðrir Framarar missa af leiknum við KR. Ægir Jarl Jónasson, Israel García og Sigurjón Rúnarsson fara allir í bann vegna uppsafnaðra gulra spjalda en þeir voru allir bókaðir í Eyjum í dag. Kennie Chopart, fyrrverandi leikmaður KR, mætir galvaskur til leiks gegn KR-ingum þann 10. ágúst. Hann tók út leikbann í leik dagsins vegna uppsafnaðra gulra spjalda. Fjallað var um það í Stúkunni á Sýn Sport eftir síðustu umferð að Chopart hafi fengið viljandi gult spjald í síðasta leik til að fá bannið gegn ÍBV, til að geta mætt KR í leiknum á eftir. Fram KR Besta deild karla Íslenski boltinn Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? Fótbolti Fleiri fréttir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ Sjá meira