Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum

Christian Greko Jakobsen skoraði eina markið í 1-0 sigri Þórs gegn Breiðablik í 17. umferð Bestu deildar karla.
Einar Freyr Halldórsson átti hornspyrnu á 42. mínútu frá vinstri vængnum sem hann setti í átt að markinu og boltinn sveif alla leið á fjærstöngina. Greko þurfti einungis að reka löppina út í boltann sem fór rakleiðis upp í þaknetið.
Þór lyfti sér upp af botni Bestu deildarinnar með þessum sigri og situr nú í 11. sæti, tveimur stigum fyrir ofan FH og jafnt KA að stigum.
Markið sem tryggði Þorpurum stigin þrjú má sjá hér fyrir neðan.
Þór stökk upp úr botnsætinu með 1-0 sigri gegn Breiðabliki í 17. umferð Bestu deildar karla. Christian Greko Jakobsen skoraði eina markið eftir hornspyrnu rétt fyrir hálfleik.
Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, segir fyrri hálfleikinn vera þann slakasta undir hans stjórn þegar Breiðablik tapaði 1-0 gegn Þór á VÍS-vellinum á Akureyri í kvöld.
Eiður Benedikt Eiríksson, aðstoðarþjálfari Þórs, stýrði liðinu til sigurs gegn Breiðablik í fjarveru Sigurðar Höskuldssonar sem tók út leikbann.