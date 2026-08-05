Íslenski boltinn

Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Þórsarar eru ósigraðir í síðustu þremur leikjum og sitja ekki lengur í neðsta sæti deildarinnar.
Þórsarar eru ósigraðir í síðustu þremur leikjum og sitja ekki lengur í neðsta sæti deildarinnar. vísir / guðmundur

Christian Greko Jakobsen skoraði eina markið í 1-0 sigri Þórs gegn Breiðablik í 17. umferð Bestu deildar karla.

Einar Freyr Halldórsson átti hornspyrnu á 42. mínútu frá vinstri vængnum sem hann setti í átt að markinu og boltinn sveif alla leið á fjærstöngina. Greko þurfti einungis að reka löppina út í boltann sem fór rakleiðis upp í þaknetið.

Þór lyfti sér upp af botni Bestu deildarinnar með þessum sigri og situr nú í 11. sæti, tveimur stigum fyrir ofan FH og jafnt KA að stigum. 

Markið sem tryggði Þorpurum stigin þrjú má sjá hér fyrir neðan. 

Klippa: Þór - Breiðablik 1-0
Besta deild karla Þór Akureyri Breiðablik

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