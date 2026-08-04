Örvar Eggertsson skoraði sigurmark Stjörnunnar gegn Val, 2-3, í uppbótartíma í leik liðanna á Hlíðarenda í 17. umferð Bestu deildar karla í gær. Þetta var fjórða tap Valsmanna í röð.
Bæði lið spiluðu Evrópuleiki á fimmtudaginn var og Vals bíður annar Evrópuleikur næsta fimmtudag.
Benedikt Warén kom Stjörnunni yfir á 16. mínútu eftir vandræðagang í vörn Vals. Níu mínútum síðar jafnaði Jónatan Ingi Jónsson metin í 1-1 þegar hann lyfti boltanum laglega yfir Árna Snæ Ólafsson, markvörð Stjörnunnar.
Á 80. mínútu náðu Valsmenn forystunni þegar Myles Veldman skoraði með skoti af löngu færi í stöng og inn.
Tveimur mínútum fyrir leikslok sendi Benedikt fyrir frá vinstri og Markus Nakkim, varnarmaður Vals, skallaði boltann í eigið net.
Stjörnumenn létu kné fylgja kviði og þegar fjórar mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma átti Benedikt aðra eitraða fyrirgjöf frá vinstri og að þessu sinni potaði Örvar boltanum í netið. Lokatölur 2-3, Stjörnunni í vil.
Með sigrinum komst Stjarnan upp í 8. sæti deildarinnar með átján stig. Valur, sem er með nítján stig, situr enn í 5. sætinu.
Mörkin úr leik Vals og Stjörnunnar má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.
Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, var ánægður með sigurinn og frammistöðuna þegar lið hans sótti sigur gegn Val í Bestu-deild karla í fótbolta í kvöld.
Chris Brazell var fimm mínútum frá því að landa fyrsta sigri sínum við stjórnvölinn hjá Val í Bestu-deild karla í fótbolta þegar liðið atti kappi við Stjörnuna í kvöld.
Stjarnan fjarlægðist fallsvæði Bestu-deildar karla í fótbolta með dramatískum 3-2 sigri sínum gegn Val í 17. umferð deildarinnar á N1-vellinum að Hlíðarenda í kvöld.