Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 1. ágúst 2026 16:15 Freyr Sigurðsson var besti maður vallarins í Þjóðhátíðarleiknum. vísir/anton Fram komst upp í 2. sæti Bestu deildar karla með 1-2 sigri á ÍBV í Þjóðhátíðarleiknum í dag. Framarar voru 0-2 yfir í hálfleik eftir sjálfsmark frá Sigurði Arnari Magnússyni og mark Freys Sigurðssonar úr vítaspyrnu. Vicentor Valor minnkaði muninn úr öðru víti þegar tólf mínútur voru til leiksloka en nær komust Eyjamenn ekki. Þetta var fjórði sigur Fram í síðustu sex leikjum og liðið er nú komið með 37 stig í Bestu deildinni, einu meira en það fékk allt síðasta tímabil, í 27 leikjum. Fram verður í 2. sætinu, allavega þar til á miðvikudaginn þegar KR, sem er í 3. sæti, sækir FH heim. ÍBV hefur aftur á móti aðeins náð í eitt stig í síðustu fjórum leikjum. Eyjamenn eru í 8. sæti en staða þeirra gæti verið verri þegar umferðinni er lokið. Eyjamenn voru mun meira með boltann í fyrri hálfleik en gerðu lítið við hann þegar á vallarhelming Framara var komið. Sóknir Fram voru mun beittari og betri og ein slík skilaði fyrsta marki leiksins á 16. mínútu. Freyr sendi þá fyrir frá hægri og boltinn fór á endanum í Sigurð Arnar og í netið. Þetta var ekki dagurinn hans Sigurðar Arnars því undir lok fyrri hálfleiks braut hann á Vuk Oskari Dimitrijevic innan vítateigs og Þórður Þorsteinsson Þórðarson dæmdi vítaspyrnu. Freyr tók hana og skoraði annað mark Fram. Eyjamenn mættu ákveðnari til leiks í seinni hálfleik á meðan Framarar slökuðu á klónni, ekki ósvipað og gegn Valsmönnum á dögunum. Alex Freyr Hilmarsson komst í fínt færi á 54. mínútu en reyndi að gefa boltann í stað þess að skjóta sjálfur og sjö mínútum síðar skaut Bjarki Björn Gunnarsson, besti leikmaður ÍBV, yfir úr upplögðu færi. Eftir þetta datt leikurinn aðeins niður og Fram virtist vera með góða stjórn á aðstæðum. En þegar tólf mínútur voru til leiksloka skoraði Valor úr víti og hleypti spennu í leikinn. Bjarki Björn átti þá frábæra sendingu inn fyrir vörn Fram á Sesar Örn Harðarson. Israel García braut klaufalega á honum og Þórður dæmdi annað víti. Fram tók sig þá aftur taki og hleypti ÍBV ekki nær sér. Eyjamenn náðu ekki að ógna marki Framara að ráði og urðu að sætta sig við tap í Þjóðhátíðarleiknum, 1-2. Atvik leiksins Markið sem Freyr skoraði úr vítinu á 44. mínútu. Einu marki undir voru möguleikar ÍBV svo sannarlega til staðar en eftir mark Freys var brekkan orðin ansi brött fyrir Eyjamenn. Þeir reyndu hvað þeir gátu í seinni hálfleik og minnkuðu muninn en það vantaði meira bit í sóknarleik þeirra. Stjörnur og skúrkar Freyr hélt uppteknum hætti frá síðustu leikjum og spilaði virkilega vel. Hornfirðingurinn hélt boltanum vel, skilaði honum vel frá sér, hljóp mikið, skoraði seinna markið og átti stóran þátt í því fyrra. Fred og Ægir Jarl Jónasson léku einnig vel á miðjunni og vörn Fram með þá Kyle McLagan, Sigurjón Rúnarsson og Þorra Stefán Þorbjörnsson var með flest á hreinu. Bjarki Björn var eini sóknarmaður ÍBV sem eitthvað hvað af og átti nokkrar góðar stungusendingar, þá bestu í aðdraganda vítisins sem Valor skoraði úr. Sigurður Arnar var hins vegar afar seinheppinn í dag; skoraði sjálfsmark og fékk á sig víti. Dómarinn Þórður hafði það nokkuð náðugt í fyrri hálfleik en í þeim seinni hljóp mikil harka í leikinn og hann þurfti að hafa sig allan við að hafa stjórn á hlutunum. Skagamaðurinn dæmdi tvö víti og gaf Rúnari Kristinssyni, þjálfara Fram, svo rauða spjaldið undir lok leiks. Þórður komst samt að mestu vel frá sínu þrátt fyrir krefjandi seinni hálfleik. Stemmning og umgjörð Eins og við mátti búast var vel mætt á leikinn enda fjöldi fólks á Eyjunni vegna Þjóðhátíðar. Þeir stuðningsmenn Fram sem urðu eftir fara eflaust glaðir í Herjólfsdal eftir sigurinn góða í dag. Besta deild karla ÍBV Fram