Uppgjörið: Keflavík-KA 3-0 | Þrjú mörk á níu mínútum kláraði KA Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 5. ágúst 2026 19:52 Stefan Alexander Ljubicic skoraði þriðja mark Keflvíkinga í góðum sigri í kvöld. Vísir/Viktor Keflvíkingar héldu áfram góðu gengi sínu á grasinu í Keflavík með 3-0 sigri á KA í sautjándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Keflavík gerði nánast út um leikinn með þremur mörkum á níu mínútum í fyrri hálfleik en þau skoruðu Sindri Snær Magnússon, Dagur Ingi Valsson og Stefan Alexander Ljubicic. KA-menn spiluðu manni fleiri síðasta hálftíma leiksins eftir að Eiður Orri Ragnarsson fékk sitt annað gula spjald fyrir leikaraskap. KA-menn náðu ekki að nýta sér það. Þetta var fjórði heimasigur Keflavíkur í sumar og liðið hefur náð í tíu stig af tólf mögulegum í síðustu fjórum leikjunum á grasinu í Keflavík. Sigurinn skilar liðinu upp í fimmta sætið. KA-menn hafa aftur á móti tapað í fimm síðustu ferðum sínum suður og eru með fimmtán stig eins og nágrannar þeirra í Þór en með betri markatölu. Leikurinn fór fjörlega af stað og átti KA fyrsta færið eftir um tveggja mínútna leik þegar Hans Viktor Guðmundsson fékk boltann á fjærstöng eftir að KA hafði haldið sókninni lifandi eftir horn en Ásgeir Orri Magnússon í marki Keflavíkur gerði vel í að loka á hann. Gestirnir í KA voru meira á boltanum fyrst um sinn en þó án þess þó að ná að skapa sér alvöru færi með boltann. Keflavík var á móti hættulegra þegar þeir náðu að vinna boltann og sækja hratt. Það dró til tíðinda á 27. mínútu leiksins þegar Keflvíkingar komust yfir eftir frábæra afgreiðslu frá fyrirliðanum Sindra Snæ Magnússyni. Hann fékk boltann vinstra megin við teiginn og krullaði boltanum upp í fjærhornið. Fimm mínútum síðar voru Keflvíkingar búnir að tvöfalda forystu sína en Axel Ingi Jóhannesson fékk þá frábæra sendingu úti á hægri kantinum og átti flottan bolta fyrir markið beint fyrir fætur Dags Inga Valssonar sem lagði boltann þægilega í netið. Þetta virkaði fullauðvelt og Keflavík tvöfaldaði. Fjórum mínútum síðar skoraði Keflavík svo þriðja mark sitt en Keflavík átti þá langan bolta fram í átt að Axel Inga en samskiptaleysi í öftustu línu KA olli því að þegar þeir skölluðu boltann frá féll hann fyrir fætur Stefans Alexanders Ljubicic sem renndi boltanum í opið markið frá D-boganum. Keflavík voru mun hættulegri og hótaði fjórða markinu og vildu meðal annars fá vítaspyrnu sem þeir fengu ekki. KA fékk líka dauðafæri til þess að minnka muninn fyrir hlé en Hallgrímur Mar Steingrímsson lyfti þá boltanum yfir markið í frábærri stöðu inni á teignum og þar við sat í hálfleik, Keflavík leiddi 3-0. Keflavík mætti með krafti út í seinni hálfleikinn og var nálægt því að skora strax í upphafi þess seinni en Eiður Orri var í aðeins of þröngu færi og lagði boltann í hliðarnetið. Eiður Orri Ragnarsson fékk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt á 62. mínútu leiksins eftir baráttu við André Romer. Twana Khalid dómari leiksins dæmdi dýfu og seinna gula spjaldið fór á loft og Keflvíkingar urðu allt í einu einum færri. Þrátt fyrir að vera orðnir einum færri var það ekki að sjá á liði Keflavíkur úti á velli að það væri manni færra. KA gat leyft sér að lyfta sér aðeins upp völlinn en ógnaði þó ekki marki Keflavíkur af neinu viti. Þegar flautað var til leiksloka voru það Keflvíkingar sem fóru með sannfærandi 3-0 sigur af hólmi. Atvik leiksins Þegar Sindri Snær Magnússon kemur Keflavík yfir þá er eins og trúin hafi farið úr KA. Næstu tvö mörk sem fylgdu stutt á eftir frá Keflavík voru svo afleiðing af afleitum varnarleik. Stjörnur og skúrkar Axel Ingi Jóhannesson var gríðarlega öflugur í hægri bakverðinum í Keflavík. Hægri bakvörðurinn öflugi lagði upp gott mark og var eins og rennilás upp og niður. Ég var ánægður með liðsbraginn á Keflavíkurliðinu í kvöld og þeir unnu vel hvor fyrir annan. Varnarleikur KA var ekki til útflutnings og þá sérstaklega í öðru og þriðja marki leiksins. Hallgrímur Mar fékk einnig tækifæri í dag til þess að setja mark sitt á leikinn en gerði það ekki. Heilt yfir var þetta bara ekki góður dagur hjá KA og þá sérstaklega eftir að þeir lentu undir. Dómararnir Twana Khalid Ahmed sá um flautuleikinn í dag og honum til aðstoðar voru Birkir Sigurðarson og Guðmundur Ingi Bjarnason. Elías Ingi Árnason var svo á skiltinu góða og sá til þess að allt væri með felldu á bekkjum liðanna. Dómgæslan í dag var slitrótt og línan breytileg. Keflavík átti líklega að fá vítaspyrnu í dag sem þeir fengu ekki. Ég er heldur alls ekki sannfærður um seinna gula spjaldið á Eið Orra fyrir dýfu. Stemning og umgjörð Það er alltaf fírað vel upp í grillinu í Keflavík og pallastemningin veldur sjaldan, ef einhvern tímann, vonbrigðum. Umgjörðin í Keflavík er eins og alltaf til fyrirmyndar. Það var þokkalegasta mæting á pallana frá báðum liðum sem studdu liðin áfram. Viðtöl Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur getur verið sáttur með sína menn í kvöldVísir/Viktor Freyr „Erum í efri hlutanum og viljum nátturlega vera þar“ „Byrjum hann ekkert sérstaklega vel“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson þjálfari Keflavíkur eftir sigurinn í dag. „Við erum svolítið hægir og erum undir í bardaganum. Vinnum lítið af seinni boltum en svo vex okkur ásmeginn og á endanum spilum við bara frábæran fyrri hálfleik“ „3-0 staða og við förum út í seinni og það er einhvern veginn ekkert að gerast og leikurinn er undir okkar stjórn, síðan er Eiði [Orra Ragnarssyni] vikið af velli fyrir dýfu, sitt seinna gula sem að er algjörlega glórulaust“ „Svo fáum við einhverja raðspjöldun frá dómaranum á okkur og úr verður svona smá hræðsla á okkur þó svo að það kannski sé það ekki og mikið svona fram og til baka, æsingur“ „Á endanum hefðum við geta bætt hérna við í seinni hálfleik og gert bæði fjögur, fimm og jafnvel sex mörk þannig frammistaðan heilt yfir bara frábær í dag“ Keflavík eru komnir upp í efri hlutann þegar fimm leikir eru eftir „Það eru fimm leikir eftir og við erum í efri hlutanum og viljum nátturlega vera þar þegar að skiptingin kemur en við erum meðvitaðir um stöðuna og það er stutt á milli í þessu. Við þurfum bara að halda áfram og taka einn leik fyrir í einu“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson. Hallgrímur Jónasson þjálfari KA.Vísir/Guðmundur Þórlaugarson „Þurfum að vera sterkir andlega þegar það gengur illa“ „Mjög svekktir“ sagði Hallgrímur Jónasson þjálfari KA eftir tapið í kvöld. „Mér fannst við byrja vel, mér fannst við betri en Keflavík og komumst í þær stöður sem að við vildum og fáum færi en á einhvern ótrúlegan hátt er 3-0 fyrir Keflavík í hálfleik“ „Þeir eiga frábært skot fyrir utan teig í skeytin og svo tvæ gjörsamlegar gjafir frá okkur og eftir það þá var það bara erfitt“ „Þeir nýttu sín færi og við gáfum þeim of auðveld mörk og síðan er seinni hálfleikurinn jafnari. Þeir fá færi, við fáum færi en mér fannst ekki eins og við værum að fara koma til baka ef ég á að vera heiðarlegur í seinni hálfleik og svona er þetta bara, leikurinn fór því miður í fyrri hálfleik þar sem við fáum á okkur þrjú mörk og því fór sem fór“ Hallgrímur Jónasson hefur áhyggjur af stöðu mála hjá KA. „Við erum neðarlega og erum bara í fallbaráttu, það er bara þannig. Það er búið að vera svolítið langur tími þar sem að það er stutt upp og stutt niður og alveg sama hvað þú pælir í því þá breytir það ekki töflunni“ „Þú þarft að finna út hvernig við getum orðið betra fótboltalið og hvernig getum við bætt okkur og núna finnst mér það meira vera það að við þurfum að fara skora mörk því annars vinnum við ekki fótboltaleiki“ „Svo þurfum við að passa andlegu hliðina, að við séum rétt stilltir og við þurfum að vera sterkir andlega þegar það gengur illa eða þegar við fáum á okkur mörk í leikjum. Við þurfum að standa það af okkur og þá munum við komast út úr þessu“ sagði Hallgrímur Jónasson. Besta deild karla Keflavík ÍF KA Íslenski boltinn