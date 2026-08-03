Gróttumenn gerðu góða ferð vestur á Ísafjörð í dag og unnu 3-0 sigur á heimamönnum í Vestra í Lengjudeild karla í fótbolta.
Þetta var þriðji tapleikur Vestra í röð í deildinni en þeir hafa ekki unnið leik á móti íslensku liði síðan 21. júní síðastliðinn. Að Evrópukeppninni meðtaldri hefur Vestraliðið ekki náð að fagna sigri í síðustu sjö leikjum sínum í öllum keppnum.Grótta fékk draumabyrjun þegar Kristófer Dan Þórðarson skoraði í upphafi leiks og Caden Robert McLagan kom liðinu í 2-0 eftir 25 mínútur. Það var síðan Mattías Kjeld sem innsiglaði sigurinn alveg undir lokin.Grótta og Vestri eru áfram í 6. og 7. sæti deildarinnar en Gróttumenn eru með fjórum stigum meira eftir þennan sigur.
Þetta var annar sigur Gróttu í röð og sá fjórði í síðustu fimm leikjum sem þýðir að liðið er aðeins einu stigi frá fimma sætinu sem gefur farseðil í úrslitakeppni um laust sæti í Bestu deildinni í haust.
Gróttuliðið hefur nú unnið fimm af átta leikjum sínum í Lengjudeildinni í sumar og alls náð í sextán af 25 stigum sínum utan Seltjarnarnessins.