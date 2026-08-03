Íslenski boltinn

Grótta sótti þrjú stig á Ísa­fjörð og vand­ræði Vestra halda á­fram

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gróttuliðið hefur unnið fimm af átta leikjum sínum í Lengjudeildinni í sumar.
Gróttuliðið hefur unnið fimm af átta leikjum sínum í Lengjudeildinni í sumar. @grottaknattspyrna

Gróttumenn gerðu góða ferð vestur á Ísafjörð í dag og unnu 3-0 sigur á heimamönnum í Vestra í Lengjudeild karla í fótbolta.

Þetta var þriðji tapleikur Vestra í röð í deildinni en þeir hafa ekki unnið leik á móti íslensku liði síðan 21. júní síðastliðinn. Að Evrópukeppninni meðtaldri hefur Vestraliðið ekki náð að fagna sigri í síðustu sjö leikjum sínum í öllum keppnum.

Grótta fékk draumabyrjun þegar Kristófer Dan Þórðarson skoraði í upphafi leiks og Caden Robert McLagan kom liðinu í 2-0 eftir 25 mínútur. Það var síðan Mattías Kjeld sem innsiglaði sigurinn alveg undir lokin.

Grótta og Vestri eru áfram í 6. og 7. sæti deildarinnar en Gróttumenn eru með fjórum stigum meira eftir þennan sigur. 

Þetta var annar sigur Gróttu í röð og sá fjórði í síðustu fimm leikjum sem þýðir að liðið er aðeins einu stigi frá fimma sætinu sem gefur farseðil í úrslitakeppni um laust sæti í Bestu deildinni í haust.

Gróttuliðið hefur nú unnið fimm af átta leikjum sínum í Lengjudeildinni í sumar og alls náð í sextán af 25 stigum sínum utan Seltjarnarnessins.

Lengjudeild karla Grótta Vestri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið