Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 31. júlí 2026 18:32 Heiðdís Lillýardóttir komin í Haukabúninginn og tilbúin að hjálpa liðinu að vinna sér sæti í Bestu deildinni. @haukarfotbolti Knattspyrnudeild Hauka heldur áfram að bæta við reynslumiklum leikmönnum við hið unga kvennalið sitt. Sara Björk Gunnarsdóttir er byrjuð að spila með liðinu í Lengjudeildinni og nú hafa Haukar einnig samið við varnarmanninn öfluga Heiðdísi Lillýardóttur. Heiðdís kemur til Hauka með gríðarlega reynslu og farsælan feril að baki, bæði hér heima og erlendis. Hún á að baki yfir 300 meistaraflokksleiki og 19 leiki með yngri landsliðum Íslands. Heiðdís er alin upp hjá Hetti á Egilsstöðum en hefur mest megnis spilað með Breiðablik hér á landi. Þá spilaði hún með portúgalska liðinu Benfica, sem er eitt öflugasta félagslið Portúgals, áður en hún hélt til svissneska félagsins FC Basel þar sem hún lék á hæsta stigi svissneskrar knattspyrnu. Með komu Heiðdísar styrkja Haukar hóp sinn verulega fyrir seinni hlutann í Lengjudeild kvenna. Liðinu hefur gengið illa í síðustu leikjum og uppskeran er aðeins þrjú stig af átján mögulegum í síðustu sex deildarleikjum. Liðið situr í 4. sæti, fjórum stigum frá sæti sem gefur farseðilinn í Bestu deildina næsta sumar. Sara Björk hefur leikið tvo leiki með Haukum í sumar, var með í 0-2 tapi á móti HK og í markalausu jafntefli á móti ÍA. Næsti leikur er á Selfossi eftir tíu daga. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnufélagið Haukar (@haukarfotbolti) Lengjudeild kvenna Haukar Mest lesið Helsti ráðgjafi Infantino hættir í mótmælaskyni Fótbolti Ancelotti viðurkennir mistök í drykkjarhléi gegn Noregi á HM Fótbolti FIFA heldur settri stefnu Fótbolti Franco Baresi er látinn Fótbolti Palmer steinsvaf meðan enska landsliðið spilaði á HM Fótbolti Leikmenn Liverpool rifust um fyrirliðabandið Enski boltinn Chelsea sleppur við stigafrádrátt en fær háa sekt Enski boltinn Asíuþjóðirnar taka undir áhyggjur af áætlunum FIFA Fótbolti Lítið af möguleikum fyrir Liverpool í vörninni Fótbolti Mun það sama gerast við Anderson og gerðist við Philips hjá City? Fótbolti Fleiri fréttir Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Sjá meira