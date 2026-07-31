Íslenski boltinn

Heiðdís hjálpar Söru Björk og fé­lögum í Haukum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Heiðdís Lillýardóttir komin í Haukabúninginn og tilbúin að hjálpa liðinu að vinna sér sæti í Bestu deildinni.
Heiðdís Lillýardóttir komin í Haukabúninginn og tilbúin að hjálpa liðinu að vinna sér sæti í Bestu deildinni. @haukarfotbolti

Knattspyrnudeild Hauka heldur áfram að bæta við reynslumiklum leikmönnum við hið unga kvennalið sitt. Sara Björk Gunnarsdóttir er byrjuð að spila með liðinu í Lengjudeildinni og nú hafa Haukar einnig samið við varnarmanninn öfluga Heiðdísi Lillýardóttur.

Heiðdís kemur til Hauka með gríðarlega reynslu og farsælan feril að baki, bæði hér heima og erlendis. Hún á að baki yfir 300 meistaraflokksleiki og 19 leiki með yngri landsliðum Íslands.

Heiðdís er alin upp hjá Hetti á Egilsstöðum en hefur mest megnis spilað með Breiðablik hér á landi. Þá spilaði hún með portúgalska liðinu Benfica, sem er eitt öflugasta félagslið Portúgals, áður en hún hélt til svissneska félagsins FC Basel þar sem hún lék á hæsta stigi svissneskrar knattspyrnu.

Með komu Heiðdísar styrkja Haukar hóp sinn verulega fyrir seinni hlutann í Lengjudeild kvenna.

Liðinu hefur gengið illa í síðustu leikjum og uppskeran er aðeins þrjú stig af átján mögulegum í síðustu sex deildarleikjum. Liðið situr í 4. sæti, fjórum stigum frá sæti sem gefur farseðilinn í Bestu deildina næsta sumar.

Sara Björk hefur leikið tvo leiki með Haukum í sumar, var með í 0-2 tapi á móti HK og í markalausu jafntefli á móti ÍA. Næsti leikur er á Selfossi eftir tíu daga.

Lengjudeild kvenna Haukar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið