Þór stökk upp úr botnsætinu með 1-0 sigri gegn Breiðabliki í 17. umferð Bestu deildar karla. Christian Greko Jakobsen skoraði eina markið eftir hornspyrnu rétt fyrir hálfleik.
Þór situr nú í 11. sæti deildarinnar, tveimur stigum fyrir ofan FH sem sest á botninn og jafnt nágrannaliðinu KA að stigum. Þórsarar hafa leikið þrjá leiki í röð án taps. Breiðablik er áfram í fjórða sæti deildarinnar.
Þórsarar byrjuðu leikinn af miklum krafti og settu háa pressu á lið Blika. Fyrsta færið kom strax á annarri mínútu en Ágúst Eðvald Hlynsson hitti ekki boltann eftir góðan undirbúning frá Þorra Ingólfssyni.
Þórsarar héldu áfram að setja pressu á Blika og nýttu sér meðvindinn vel. Aftur á móti áttu Blikar í vandræðum með að komast aftur fyrir vörn Þórsara og spilaði mótvindurinn líklega mikið inn í þar.
Þórsarar fóru mikið upp hægra megin og var Þorri Ingólfsson mjög líflegur og var duglegur að taka varnarmenn á og koma boltanum fyrir markið.
Á 35. mínútu átti Fannar Daði Malmquist bylmingsskot langt utan af velli sem hrökk í þverslána og niður og Þórsarar óheppnir að ná ekki forystu þá.
Á 42 .mínútu tóku Þórsarar forystuna. Einar Freyr Halldórsson átti hornspyrnu frá vinstri sem hann setti í átt að markinu og boltinn sveif alla leið á fjærstöngina þar sem Christian Greko Jakobsen var og þurfti einungis að reka löppina út í boltann sem fór rakleiðis upp í þaknetið.
Þórsarar leiddu því með einu marki í hálfleik.
Blikar komu mun beittari út í síðari hálfleik og var allt annað að sjá liðið á meðan Þórsarar féllu meira til baka og treystu á skyndisóknir. Fyrsta alvöru færi hálfleiksins var þó Þórsara en Anton Ari Einarsson varði þá vel frá Þorra Ingólfssyni.
Stuttu síðar komst Ágúst Orri Þorsteinsson í afbragðsfæri en Aron Birkir Stefánsson í marki Þórs varði glæsilega.
Dagur Örn Fjeldsted slapp í gegn hægra megin á 76. mínútu en skot hans fór rétt fram hjá markinu.Það var svo í raun ótrúlegt þegar um fimm mínútur lifðu leiks að boltinn hafi ekki endað í marki Þórs. Mikill darraðadans var þá inn á markteig og Arnar Bjarki Gunnleifsson virtist vera koma boltanum yfir línuna en varnarmenn Þórs stóðu pliktina vel og fórnuðu sér fyrir boltann trekk í trekk.
Ekki kom jöfnunarmark Blika og fögnuðu Þórsara því vel og innilega mikilvægum sigri.
Eina mark leiksins sem Christan Greko Jakobsen skorar eftir hornspyrnu frá Einari Frey Halldórssyni en Greko var aleinn á fjærstönginni og rétti bara löppina út í boltann sem endaði í þaknetinu.
Margir í Þórsliðinu áttu frábæran leik í dag.
Fannar Daði Malmquist átti sinn besta leik í sumar, frábær varnarlega og virkilega óheppinn að skora ekki stórkostlegt mark þegar hann á skot í slá langt fyrir utan teig.
Þorri Ingólfsson spilaði á hægri kantinum og ógnaði verulega sóknarlega og þá áttu Gyrðir Hrafn Guðbrandsson og Einar Freyr Halldórsson flottan leik á miðjunni.
Ágúst Eðvald Hlynsson hljóp ansi marga kílómetra sem hjálpuðu mikið í pressu og varnarleik og þá er Ásbjörn Líndal öryggið uppmálað varnarlega.
Ágúst Orri Þorsteinsson var líflegastur Blika en komst oft ekki nóg áleiðis gegn sterkri vörn heimamanna.
Dagur Örn Fjeldsted átti fína innkomu af bekknum.
Vilhjálmur Alvar Þórisson byrjaði sem aðaldómari og hafði átt fínan hálfleik en í kringum fertugustu mínútu stoppaði hann leikinn þar sem hann gat ekki haldið áfram vegna meiðsla. Sigurður Hjörtur Þrastarson var fjórði dómari og tók við flautunni.Sigurður átti fínasta leik og lítið út á hann hægt að setja.
Vel mætt á völlinn í blíðskapaveðri og hamborgararnir í Hamri seldust upp á mettíma. Ekki mikil stemning í stúkunni þó. Mjölnismanna var saknað en það kom ekki að sök þar sem stigin rötuðu heim í Hamar heim.
„Þetta var mjög gott. Okkur finnst við vera á góðum stað núna með sjö stig úr síðustu þremur leikjum og haldið hreinu tvisvar sem er mjög gott fyrir okkur af því við höfum verið að fá á okkur alltof mörg mörk“, sagði Christan Greko Jakobsen, leikmaður Þórs, eftir 1-0 sigur gegn Breiðabliki þar sem hann skoraði eina mark leikins eftir hornspyrnu seint í fyrri hálfleik.
„Það er ekki bara sigurinn, heldur hvernig við vinnum leikinn, við spilum mjög góðan fyrri hálfleik, mjög góður andi í liðinu og mér fannst við vera ofan á. Góð tilfinning í heildina.
Hver var lykillinn að sigri í dag?
„Ég held við höfum viljað halda hugarfarinu frá síðustu tveimur leikjum og við sóttum leikinn þrátt fyrir að vera í neðsta sæti og mér fannst það takast hjá okkur. Þú gast ekki séð að þeir væru topplið og við á botninum, mér fannst það vera andstæðan í dag.“
Greko skoraði eina mark leiksins seint í fyrri hálfleik eftir hornspyrnu Einars Freys Halldórssonar. Greko var aleinn upp við fjærstöngina þegar boltinn sveif til hans.
„Ég hafði á tilfinningunni að boltinn gæti dottið þarna, þér finnst það alltaf, en í þetta skiptið var þetta rétt tilfinning og hann datt auðvitað fyrir mig þarna og ég setti hann bara inn.“
Greko byrjaði sem fremsti maður í dag en spilar oftar sem miðjumaður þá sem svokölluð átta eða sexa jafnvel. En hver er hans besta staða?
„Ég held að ég sé bestur á miðjunni en ég get spilað sem framherji ef þess þarf, það er ekkert vandamál og ég held við höfum séð það í dag.“
Hvað hefur breyst í liðinu þessa síðustu leiki?
„Bara almennt betri stemning í liðinu. Við vorum í vandræðum en fengu inn nokkra nýja leikmenn og skyndilega byrjum við að vinna leiki og nú þurfum við bara að halda því áfram af því augljóslega eru þetta góðir leikmenn sem eru að koma inn, þannig það er gott fyrir liðið.“