Tarik Ibrahimagic og Óskar Borgþórsson, leikmenn Íslandsmeistara Víkings, verða frá um hríð vegna meiðsla sem þeir urðu fyrir í tapi fyrir Hapoel Be'er Sheva frá Ísrael í vikunni. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, staðfestir tíðindin við Vísi.
Þeir Tarik og Óskar fóru báðir meiddir af velli snemma í leiknum á miðvikudaginn var. Báðir meiddust þeir vegna átaka við Miguel Vítor, fyrirliða Hapoel, sem í raun tók þá báða úr leik.
Fótbolti.net greindi frá því í gær að Óskar væri ökklabrotinn og að Tarik hefði farið úr hnjálið.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, staðfestir það í samtali við Vísi. Tarik verður frá í 9 til 12 mánuði vegna sinna meiðsla og Óskar verður frá í þrjá til fjóra mánuði.
„Þetta er mikið áfall fyrir okkur,“ segir Sölvi Geir við Vísi. „Og þetta er sérstaklega leiðinlegt fyrir þá. Óskar er búinn að vera á miklu skriði og svo er Tarik á samningsári.“
Sölvi segir þá Víkinga munu skoða markaðinn en félagsskiptaglugginn er opinn sem stendur.
„Við erum búnir að missa sterka pósta og margir meiddir svo við erum að skoða í kringum okkur,“ segir Sölvi.
Víkingur mætir ÍA á Akranesi í Bestu deildinni á morgun. Leikurinn er klukkan 14:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.