Íslenski boltinn

„Þetta er mikið á­fall fyrir okkur“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, á hliðarlínunni í leik kvöldsins
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, á hliðarlínunni í leik kvöldsins Vísir/Pawel

Tarik Ibrahimagic og Óskar Borgþórsson, leikmenn Íslandsmeistara Víkings, verða frá um hríð vegna meiðsla sem þeir urðu fyrir í tapi fyrir Hapoel Be'er Sheva frá Ísrael í vikunni. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, staðfestir tíðindin við Vísi.

Þeir Tarik og Óskar fóru báðir meiddir af velli snemma í leiknum á miðvikudaginn var. Báðir meiddust þeir vegna átaka við Miguel Vítor, fyrirliða Hapoel, sem í raun tók þá báða úr leik.

Óskar Borgþórsson hefur verið frábær það sem af er tímabili.Vísir/Pawel

Fótbolti.net greindi frá því í gær að Óskar væri ökklabrotinn og að Tarik hefði farið úr hnjálið.

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, staðfestir það í samtali við Vísi. Tarik verður frá í 9 til 12 mánuði vegna sinna meiðsla og Óskar verður frá í þrjá til fjóra mánuði.

„Þetta er mikið áfall fyrir okkur,“ segir Sölvi Geir við Vísi. „Og þetta er sérstaklega leiðinlegt fyrir þá. Óskar er búinn að vera á miklu skriði og svo er Tarik á samningsári.“

Sölvi segir þá Víkinga munu skoða markaðinn en félagsskiptaglugginn er opinn sem stendur.

Tarik Ibrahimagic fór úr hnjálið og verður frá í um ár.Vísir/Diego

„Við erum búnir að missa sterka pósta og margir meiddir svo við erum að skoða í kringum okkur,“ segir Sölvi.

Víkingur mætir ÍA á Akranesi í Bestu deildinni á morgun. Leikurinn er klukkan 14:00 og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

Víkingur Reykjavík Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið