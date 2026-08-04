Breiðablik mætti FC Aktobe í Kasakstan í forkeppni Meistaradeild kvenna í dag. Grípa þurfti til vítaspyrnukeppni til að skera úr um sigurvegara. Þar fór allt á versta veg en Breiðablik brást í öllum fjórum vítaspyrnum sínum og þurfti því að sætta sig við tap.
Breiðablik á ekki lengur möguleika í Meistaradeildinni en liðið mætir Dinamo Minsk næstkomandi föstudag. Sigurvegarinn úr þeim leik fær sæti í undankeppni Evrópubikarsins.
Leikurinn byrjaði af krafti og voru liðin jöfn framan af. Snemma leiks fékk Yekaterina Babshuk fyrsta alvöru færið þegar hún slapp ein inn fyrir vörn Breiðabliks. Skot hennar ekki nægilega gott og Herdís Halla Guðbjartsdóttir varði örugglega.
Þremur mínútum síðar fékk Babshuk annað tækifæri eftir langa sendingu inn fyrir vörnina. Í þetta skiptið brást hún ekki og setti boltann snyrtilega framhjá Herdísi í markinu.
Breiðablik lét þó markið ekki slá sig út af laginu því skömmu síðar jafnaði Katie Duong metin eftir fyrirgjöf frá Karitas Tómasdóttur.
Síðari hálfleikur einkenndist af mikilli baráttu þar sem bæði lið létu vel finna fyrir sér. Breiðablik skapaði sér hættulegri færi en tókst ekki að nýta sér þau.
Eftir venjulegan leiktíma var enn allt jafnt á milli liðanna og þurfti að grípa til framlengingar. Framlengingin einkenndist af mikilli þreytu, leikmenn Aktobe glímdu við krampa og þurftu ítrekað á aðhlynningu að halda.
Breiðablik var sterkari aðilinn í framlengingunni og skapaði sér nokkur góð færi til að gera út um leikinn en boltinn vildi þó ekki inn. Allt jafnt og grípa þurfti til vítaspyrnukeppni til að skera úr um sigurvegara.
Zukhra Tolibekova varði fyrstu spyrnuna frá Öglu Maríu Albertsdóttur á meðan Alina Litvinenko skoraði örugglega. Katelyn Duong steig þá næst á punktinn en Tolibekova varði einnig skot hennar. Yekaterina Babshuk skoraði þá fyrir Aktobe og staðan 1-3 fyrir heimakonum.
Þá var brekkan orðin brött fyrir Breiðablik. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir tók næstu spyrnu en skaut yfir markið. Herdís Halla Guðbjartsdóttir hélt vonum Blika á lofti þegar hún varði næstu spyrnu frá Morgan Rees.
Sú von reyndist skammvin því Líf Joostdóttir Van Bemmel tók næstu spyrnu Breiðabliks en sá bolti fór einnig yfir markið og þar með ljóst að Blikar þyrftu að sætta sig við tap.
Snemma í fyrri hálfleik framlengingarinnar dæmdi dómari leiksins hendi á Yekaterinu Babshuk. Agla María Albertsdóttir skellti boltanum á punktinn og gerði sig tilbúna í að taka spyrnuna. Dómari leiksins ákvað þá að snúa dómnum við í samráði við aðstoðardómara sína. Virkilega furðulegt atvik.
Það verður því miður að vera allar þær sem stigu á vítapunktinn. Hrafnhildur Ása setti sitt víti yfir markið en hún setti einnig tvö dauðafæri yfir markið í leiknum.
Stelpurnar spiluðu á stórum og flottum leikvangi hér í Aktobe í Kasakstan. Fínasta mæting á völlinn og heyrðist vel í stuðningsmönnum Aktobe. Mér var samt ekki skemmt hér í byrjun leiks og hafði miklar áhyggjur af þessu grasi því stelpurnar höfðu runnið tvisvar nokkuð illa í byrjun leiks.
Paola Cebollada López virtist hreinlega ekki alveg vera með leikinn í höndum sér. Furðulegt atvik átti sér stað þegar hún gaf einstaklingi í sjúkraþjálfarateymi Aktobe rauða spjaldið en sá einstaklingur fékk ítrekað að koma aftur inn á völlinn. Svo er það vítaspyrnudómurinn sem hún tók til baka.