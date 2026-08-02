Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Valur Páll Eiríksson skrifar 2. ágúst 2026 15:55 ÍA og Víkingur skildu jöfn 2-2 á Akranesi í 17. umferð Bestu deildar karla í fótbolta. Skagamenn komust tvisvar yfir og þá fóru tvö rauð spjöld á loft í fjörugum leik. Leikurinn fór nokkuð rólega af stað en Skagamenn ógnuðu með skyndisóknum gegn hálf vængbrotnum Víkingum. Viktor Jónsson hafði fengið gott færi og Markús Páll Ellertsson skotið í stöng þegar kom að því að fyrsta markið kom. Oliver Ekroth gerði þá mistök, missti boltann til Hauks Andra Haraldssonar sem tók á rás, gaf fyrir á Gísla Laxdal Unnarsson sem negldi boltann inn þegar 38 mínútur voru liðnar. Aðeins þremur mínútum síðar handlék Erik Tobias Sandberg boltann innan teigs og Víkingur fékk víti. Helgi Guðjónsson skoraði af punktinum og það verður að segjast að jöfnunarmarkið var gegn gangi leiksins, heilt yfir litið. Sveinn Margeir Hauksson átti hins vegar að veita Víkingi forystuna í hléi. Hann skaut í stöng úr besta færi leiksins. Staðan var 1-1 í hléi. Skagamenn voru áfram hættulegri aðilinn eftir hlé. ÍA komst yfir öðru sinni þegar markaskorarinn Gísli Laxdal fór illa með Helga Guðjónsson og gaf boltann fyrir markið, beint á höfuð nafna hans Gísla Eyjólfssonar sem skallaði boltann í netið. Það var hins vegar aðeins rúmri mínútu síðar sem Víkingur jafnaði á ný. Gylfi Þór Sigurðsson skaut að marki, boltinn fór af Erik Sandberg og framhjá Árna Marinó í marki ÍA. Heppnisstimpill yfir markinu en eftir það var ÍA sem fyrr hættulegri aðilinn, þó Víkingar hafi einnig átt sínar sóknir. ÍA varð manni fleiri þegar rúmar tuttugu mínútur voru eftir. Helgi Guðjónsson átti slakt innkast á Oliver Ekroth, Gísli Eyjólfsson var á tánum og pressaði Svíann, vann boltann og var tekinn niður. Beint rautt á Ekroth sem var aftasti varnarmaður. Um sjö mínútum síðar, á 77. mínútu slapp Markús Páll Ellertsson í gegn, Karl Friðleifur Gunnarsson hótaði að tosa hann niður og tók tvisvar í öxl hans. Markús missti mögulega aðeins jafnvægið við það en lét Ögmund Kristinsson verja frá sér í algjöru dauðafæri. Tveimur mínútum síðar fékk Böðvar Böðvarsson háan bolta inn á teiginn, komst á undan Ögmundi í boltann en markvörðurinn var í gölnu úthlaupi og tók Böðvar niður. Ekkert var dæmt og þá tókst Viktori Jónssyni ekki að hitta opið markið. Gísli Eyjólfsson fékk svo rautt spjald fyrir að setja höfuðið í Davíð Örn Atlason skömmu eftir það. Liðin luku bæði leik með tíu menn og skiptust á jafnan hlut, 2-2 úrslit leiksins. Víkingur er sem fyrr á toppi deildarinnar með 44 stig, sjö á undan Fram í öðru sætinu, en KR getur farið upp í annað sæti með sigri á FH á þriðjudaginn kemur. ÍA fer upp í efri hluta deildarinnar, með 19 stig í sjötta sæti, jafnt Val og Keflavík að stigum sem eru í fimmta og sjöunda sæti. Atvik leiksins Þau eru mörg sem koma til greina. Færi Markúsar Páls seint í leiknum og augnablikið þar sem Böðvar vildi fá víti beint í kjölfarið. ÍA átti að komast 3-2 yfir þar, og átti að fá víti í kjölfarið. Stjörnur og skúrkar Gísli Laxdal skoraði og lagði upp og nýtti sitt tækifæri í byrjunarliðinu vel. Gísli Eyjólfsson var flottur fram að því þegar hann missti hausinn og fékk rautt. Gylfi Þór Sigurðsson góður að venju. Oliver Ekroth gaf mark og fékk rautt. Hann er skúrkurinn hjá Víkingi. Valdimar Þór Ingimundarson var ósýnilegur. Ögmundur Kristinsson átti þá að fá á sig víti og nýtti tækifæri sitt í byrjunarliðinu ekki upp á tíu. Dómarinn Helgi Mikael Jónasson hélt um flautuna í dag. Línan var á köflum smá skrýtin og Sölvi Geir Ottesen var sérstaklega ósáttur, fékk tiltal fyrir hlé. Lárus Orri Sigurðsson var einnig ósáttur og sagði þriðja liðið ástæðuna fyrir því að ÍA vann ekki leik dagsins. Línan var smá óstöðug framan af leik. Stóru dómarnir allir réttir að mati fréttamanns, fyrir utan það að ÍA átti að fá víti þegar Ögmundur braut á Böðvari. Stemning og umgjörð Nokkuð vel mætt miðað við aðstæður um verslunarmannahelgi. Fleiri í brekkunni að vonast eftir sólarljósi en í kaldri stúkunni. 604 manns fengu nóg fyrir peninginn í dag. Sölvi Geir: Sanngjörn niðurstaða Sölvi Geir Ottesen segir niðurstöðuna sanngjarna.vísir/Diego „Ég er svekktur með eitt stig. Við viljum alltaf vinna alla leiki sem við tökum þátt í en frammistaðan í dag átti svo sem ekki skilið mikið meira en eitt stig. Þetta var erfiður leikur, mikið um langa bolta, seinni bolta og barning inni á vellinum. Ég held þetta sé sanngjörn niðurstaða ef við lítum á heildina,“ segir Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings eftir leik. Sölvi var ósáttur við dómgæsluna í dag, lét mikið í sér heyra og fékk tiltal fyrir hlé. Hann segir rangt að vísa Oliver Ekroth af velli. „Mér fannst hún ekki góð. Mér fannst þeir fá alltof mikið að brjóta á okkur á meðan Gylfi fékk gult fyrir fyrsta brotið sitt. Það var mikið um ósamræmi í dómgæslunni, sérstaklega í fyrri hálfleik. Rauða spjaldið er fyrir mér aldrei rautt spjald. Hann hendir sér bara fram fyrir Oliver og Helgi kaupir það og gefur honum rautt spjald sem setur okkur í slæma stöðu,“ segir Sölvi. Engin þreyta sé í Víkingum sem halda til Sviss í Evrópuleik á fimmtudag, eftir að hafa spilað í Ungverjalandi á miðvikudaginn var. „Undir lokin voru menn orðnir smá þreyttir. Við vorum manni færri og þá þurftu menn að hlaupa meira. Mér fannst orkan í strákunum bara góð. Ég sá ekki þreytumerki sem slík. Við erum í mikilli törn núna og við misstum út menn en aðrir þurfa bara að stíga upp í staðinn.“ Besta deild karla ÍA Víkingur Reykjavík Íslenski boltinn