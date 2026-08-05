Íslenski boltinn

„Það er skellur“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jökull Andrésson ver frá Luke Rae í leik kvöldsins. Hann gerði það oftar en einu sinni.
Jökull Andrésson ver frá Luke Rae í leik kvöldsins. Hann gerði það oftar en einu sinni. Vísir/Guðmundur

Jökull Andrésson var öflugur í marki FH er botnliðið náði í stig í 1-1 jafntefli við KR í Kaplakrika í kvöld. Hann segir einu leiðina upp fyrir hans menn sem hafa ekki tapað í síðustu átta deildarleikjum.

„Þetta var erfiður leikur. KR er flott lið. Maður verður stundum að segja vel gert við hitt liðið. En við grænduðum, og þannig erum við þessa dagana. Við erum grænd lið. Við erum að púsla þessu saman aðeins og núna erum við ósigraðir í átta og það heldur bara áfram,“ segir Jökull eftir leik.

Hann þurfti að hafa fyrir hlutunum og varði úr fleiri en einu dauðafæri andstæðinganna.

„Já, já. Maður er nú markmaður. Maður á að verja boltann. Það er ástæðan fyrir því að þeir borga manni. Maður er glaður að hjálpa liðinu.“

Ísak Óli Ólafsson, fyrirliði FH, bjargaði þá ótrúlega á línu undir lok leiks.

„Að sjálfsögðu. Það er ástæðan fyrir því að ég er að þjálfa þá svona. Við erum að múra fyrir þetta mark og þá þurfum við varnarmennina líka. Þeir hafa verið stórkostlegir, þeir gera allt fyrir mig svo ég geti varið eitthvað fyrir þá.“

Átta leikir án taps en þið eruð samt á botninum. Hvernig stendur á því?

„Það er skellur. Það er ótrúlega skrýtið. Það er hér og þar sem við hefðum getað klárað leiki en stundum er fótboltinn leiðinlegur. Við bara höldum áfram, það er ekkert bull,“ segir Jökull sem segir einu leiðina upp.

„Það er bara KA á sunnudaginn. Við komum grjótharðir í þann leik og ótrúlega hungraðir. Við erum með geggjaðan hóp, ég elska þennan klefa og elska þetta lið sem við erum með hérna. Við eigum að vera stoltir af okkur og svo fara sigrarnir að koma,“

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