„Það er skellur“ Valur Páll Eiríksson skrifar 5. ágúst 2026 21:39 Jökull Andrésson ver frá Luke Rae í leik kvöldsins. Hann gerði það oftar en einu sinni. Vísir/Guðmundur Jökull Andrésson var öflugur í marki FH er botnliðið náði í stig í 1-1 jafntefli við KR í Kaplakrika í kvöld. Hann segir einu leiðina upp fyrir hans menn sem hafa ekki tapað í síðustu átta deildarleikjum. „Þetta var erfiður leikur. KR er flott lið. Maður verður stundum að segja vel gert við hitt liðið. En við grænduðum, og þannig erum við þessa dagana. Við erum grænd lið. Við erum að púsla þessu saman aðeins og núna erum við ósigraðir í átta og það heldur bara áfram,“ segir Jökull eftir leik. Hann þurfti að hafa fyrir hlutunum og varði úr fleiri en einu dauðafæri andstæðinganna. „Já, já. Maður er nú markmaður. Maður á að verja boltann. Það er ástæðan fyrir því að þeir borga manni. Maður er glaður að hjálpa liðinu.“ Ísak Óli Ólafsson, fyrirliði FH, bjargaði þá ótrúlega á línu undir lok leiks. „Að sjálfsögðu. Það er ástæðan fyrir því að ég er að þjálfa þá svona. Við erum að múra fyrir þetta mark og þá þurfum við varnarmennina líka. Þeir hafa verið stórkostlegir, þeir gera allt fyrir mig svo ég geti varið eitthvað fyrir þá.“ Átta leikir án taps en þið eruð samt á botninum. Hvernig stendur á því? „Það er skellur. Það er ótrúlega skrýtið. Það er hér og þar sem við hefðum getað klárað leiki en stundum er fótboltinn leiðinlegur. Við bara höldum áfram, það er ekkert bull,“ segir Jökull sem segir einu leiðina upp. „Það er bara KA á sunnudaginn. Við komum grjótharðir í þann leik og ótrúlega hungraðir. Við erum með geggjaðan hóp, ég elska þennan klefa og elska þetta lið sem við erum með hérna. Við eigum að vera stoltir af okkur og svo fara sigrarnir að koma,“ FH KR Besta deild karla Íslenski boltinn Mest lesið Infantino vill skipta við Marokkó á stuðningi við sig og úrslitaleik HM Fótbolti Uppgjörið: FH - KR 1-1 | Ótrúlegt að KR hafi ekki unnið Íslenski boltinn Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Uppgjörið: Keflavík-KA 3-0 | Þrjú mörk á níu mínútum kláraði KA Íslenski boltinn Figo hraunar yfir Infantino Fótbolti Infantino kom út af neyðarfundinum með afsökunarbeiðni og hótun Fótbolti Neymar „hagaði sér eins og trúður“ Fótbolti Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val Fótbolti Salah mættur til Tyrklands Fótbolti Infantino boðar neyðarfund Fótbolti Fleiri fréttir Kjartan Kári á leiðinni í Víking Uppgjörið: FH - KR 1-1 | Ótrúlegt að KR hafi ekki unnið „Það er skellur“ Uppgjörið: Keflavík-KA 3-0 | Þrjú mörk á níu mínútum kláraði KA Sjáðu markið sem lyfti Þór af botninum FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ „Það er erfitt að eiga við okkur“ Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Sjá meira