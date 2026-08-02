Íslenski boltinn

Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Framarar hafa glatt stuðningsmenn sína með góðum árangri í sumar.
Framarar hafa glatt stuðningsmenn sína með góðum árangri í sumar. vísir/diego

Með sigrinum á ÍBV í Þjóðhátíðarleiknum í gær toppaði Fram stigafjölda sinn frá síðasta tímabili. Liðið á enn eftir að spila tíu leiki í Bestu deild karla í sumar.

Fram gerði góða ferð til Vestmannaeyja og vann 1-2 sigur á ÍBV í gær. Framarar komust yfir á 16. mínútu þegar Sigurður Arnar Magnússon skoraði sjálfsmark og einni mínútu fyrir hálfleik skoraði Freyr Sigurðsson úr vítaspyrnu. Vicente Valor minnkaði muninn í 1-2 úr öðru víti á 78. mínútu en nær komust Eyjamenn ekki.

Með sigrinum í gær komst Fram upp í 2. sæti Bestu deildarinnar og verður þar allavega þangað til á miðvikudaginn þegar KR, sem er í 3. sætinu, sækir FH heim.

Í fyrstu sautján leikjum sínum í Bestu deildinni í sumar hefur Fram náð í 37 stig. Það er einu stigi meira en liðið fékk allt síðasta tímabil, í 27 leikjum. 

Framarar eru líka búnir að skora meira en allt síðasta tímabil. Þá gerðu þeir 41 mark í 27 leikjum en eru núna komnir með 43 mörk í sautján leikjum, eða 2,5 mörk að meðaltali í leik. Fimmtán leikmenn hafa skorað fyrir Fram í sumar.

Fram endaði í 5. sæti í fyrra sem var besti árangur liðsins síðan 2010. Þá enduðu Framarar einnig í 5. sæti.

Freyr Sigurðsson hefur leikið sérlega vel fyrir Fram að undanförnu.vísir/diego

Líklegt þykir að Fram toppi þennan árangur í sumar en liðið er átta stigum á undan Breiðabliki sem er í 4. sætinu og átján stigum á undan Val sem vermir 5. sætið. Fram er svo sex stigum á eftir toppliði Víkings sem á leik til góða.

Fram endaði í 3. sæti 2008 en það er besti árangur liðsins á þessari öld. Fram lék síðast í Evrópukeppni 2014 eftir að hafa orðið bikarmeistari árið á undan.

Næsti leikur Fram er gegn KR á heimavelli mánudaginn 10. ágúst. Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, tekur þá út leikbann en hann fékk rautt spjald gegn ÍBV.

Þrír leikmenn Fram fengu einnig sitt fjórða gula spjald á tímabilinu gegn ÍBV og verða því fjarri góðu gamni gegn KR. Þetta eru þeir Ægir Jarl Jónasson, Israel García og Sigurjón Rúnarsson. Fram endurheimtir hins vegar fyrirliðann Kennie Chopart sem var í banni gegn ÍBV.

Fram er á sínu fimmta tímabili í Bestu deildinni eftir að hafa leikið í næstefstu deild á árunum 2015-21. Framarar enduðu í 9. sæti 2022 og 2024, 10. sæti 2023 og 5. sæti í fyrra eins og áður sagði. 

Besta deild karla Fram

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