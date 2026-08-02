Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 2. ágúst 2026 11:46 Framarar hafa glatt stuðningsmenn sína með góðum árangri í sumar. vísir/diego Með sigrinum á ÍBV í Þjóðhátíðarleiknum í gær toppaði Fram stigafjölda sinn frá síðasta tímabili. Liðið á enn eftir að spila tíu leiki í Bestu deild karla í sumar. Fram gerði góða ferð til Vestmannaeyja og vann 1-2 sigur á ÍBV í gær. Framarar komust yfir á 16. mínútu þegar Sigurður Arnar Magnússon skoraði sjálfsmark og einni mínútu fyrir hálfleik skoraði Freyr Sigurðsson úr vítaspyrnu. Vicente Valor minnkaði muninn í 1-2 úr öðru víti á 78. mínútu en nær komust Eyjamenn ekki. Með sigrinum í gær komst Fram upp í 2. sæti Bestu deildarinnar og verður þar allavega þangað til á miðvikudaginn þegar KR, sem er í 3. sætinu, sækir FH heim. Í fyrstu sautján leikjum sínum í Bestu deildinni í sumar hefur Fram náð í 37 stig. Það er einu stigi meira en liðið fékk allt síðasta tímabil, í 27 leikjum. Framarar eru líka búnir að skora meira en allt síðasta tímabil. Þá gerðu þeir 41 mark í 27 leikjum en eru núna komnir með 43 mörk í sautján leikjum, eða 2,5 mörk að meðaltali í leik. Fimmtán leikmenn hafa skorað fyrir Fram í sumar. Fram endaði í 5. sæti í fyrra sem var besti árangur liðsins síðan 2010. Þá enduðu Framarar einnig í 5. sæti. Freyr Sigurðsson hefur leikið sérlega vel fyrir Fram að undanförnu.vísir/diego Líklegt þykir að Fram toppi þennan árangur í sumar en liðið er átta stigum á undan Breiðabliki sem er í 4. sætinu og átján stigum á undan Val sem vermir 5. sætið. Fram er svo sex stigum á eftir toppliði Víkings sem á leik til góða. Fram endaði í 3. sæti 2008 en það er besti árangur liðsins á þessari öld. Fram lék síðast í Evrópukeppni 2014 eftir að hafa orðið bikarmeistari árið á undan. Næsti leikur Fram er gegn KR á heimavelli mánudaginn 10. ágúst. Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, tekur þá út leikbann en hann fékk rautt spjald gegn ÍBV. Þrír leikmenn Fram fengu einnig sitt fjórða gula spjald á tímabilinu gegn ÍBV og verða því fjarri góðu gamni gegn KR. Þetta eru þeir Ægir Jarl Jónasson, Israel García og Sigurjón Rúnarsson. Fram endurheimtir hins vegar fyrirliðann Kennie Chopart sem var í banni gegn ÍBV. Fram er á sínu fimmta tímabili í Bestu deildinni eftir að hafa leikið í næstefstu deild á árunum 2015-21. Framarar enduðu í 9. sæti 2022 og 2024, 10. sæti 2023 og 5. sæti í fyrra eins og áður sagði. Besta deild karla Fram Tengdar fréttir Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var ánægður með sigurinn á ÍBV, 1-2, í Þjóðhátíðarleiknum. Hann hafði ýmislegt við dómgæsluna að athuga og fékk rauða spjaldið undir lok leiks. 1. ágúst 2026 16:57 Mest lesið Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Er með þriggja högga forskot fyrir lokahringinn á Opna breska Golf „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Fótbolti Fyrrverandi stjórnarmaður Newcastle kaupir hlut í West Ham Fótbolti Dagskráin í dag: Víkingur mætir Skaganum og Opna breska klárast Sport Segir Richarlison vera tvístigandi hvort hann vilji vera áfram Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Fleiri fréttir Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ Sjá meira