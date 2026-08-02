Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki Valur Páll Eiríksson skrifar 2. ágúst 2026 16:50 Vísir / Anton Brink Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari ÍA, var ánægður með sitt lið eftir 2-2 jafntefli við Íslandsmeistara Víkings á Akranesi í Bestu deild karla í dag. Hann er svekktur að hafa ekki unnið leikinn og segir það alfarið skrifast á dómara leiksins. Aðspurður um hvort ÍA hafi ekki átt að vinna leikinn segir Lárus: „Jú, alveg 100 prósent. Ástæðan fyrir því að við unnum ekki þennan leik liggur hvorki hjá Víkingum né okkur,“ segir Lárus og er þá spurður hvað hann eigi við. „Það var alveg augljóst að við áttum að fá víti. Böddi snerti boltann fyrst og svo tekur markmaðurinn hann út. Svo er það þannig að leikmenn ganga eins langt og dómarinn leyfir,“ segir Lárus Orri sem beinir sér þá að rauðu spjaldi sem Gísli Eyjólfsson fékk fyrir að reka höfuðið í Davíð Örn Atlason, leikmann Víkings. „Dómararnir verða að fara að verða svolítið klókari. Davíð er klókur og ögrar Gísla og kallar fram viðbrögð frá honum. Það eina sem dómarinn á að gera er að labba að þeim og segja þeim að hætta þessu kjaftæði. Gefa báðum gult og málið dautt,“ „Ef dómarar leyfa leikmönnum að komast upp með þetta, að fiska leikmenn út af þá halda þeir því bara áfram. Ég álása þeim ekki fyrir að spila þennan leik vegna þess að þeir græða á þessu. Við vorum alveg með þá í þessari stöðu en hann nær að fiska leikmann okkar út af vegna þess að dómarinn fellur í gildruna,“ segir Lárus Orri. Gísli verður nú líka að axla ábyrgð á því að hann bjóði hættunni heim með því að gera þetta. Ekki satt? „Gísli gerir það. En Davíð hefði aldrei verið að þessi kjaftæði ef hann vissi að dómarinn myndi ekki falla í þessa gryfju. Gísli stangar hann ekki, þeir koma saman og hann hendur sér niður.“ Lárus Orri segist þá ánægður með sína menn sem hafi átt meira skilið úr leiknum. „Ég var ánægður með mitt lið. Mér fannst þetta vera framhald af leiknum á móti Stjörnunni. Við vorum að mæta hörkugóðu liði sem sýndu okkur þá virðingu að mæta með alla sína helstu menn þó þeir séu í þessari miklu traffík. Þetta var hörkuleikur og ég er mjög ánægður með leikinn,“ Það er allt á uppleið eftir þessa fimm leikja taphrinu fyrir Stjörnuleikinn? „Af hverju ert þú alltaf að tala um þessa fimm leikja taphrinu?“ spyr Lárus Orri á móti og hlær. En jánkar því svo að allt sé á uppleið hjá Skagamönnum. ÍA Besta deild karla Víkingur Reykjavík Íslenski boltinn Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Er með þriggja högga forskot fyrir lokahringinn á Opna breska Golf „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Fótbolti Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Fótbolti Fleiri fréttir Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Sjá meira