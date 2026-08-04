Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi

Samkvæmt heimildum Fótbolta.net er færeyski varnarmaðurinn Gunnar Vatnhamar á förum frá Íslandsmeisturum Víkings.
Fótbolti.net greinir frá því að Gunnar sé á leið til danska B-deildarliðsins Vejle. Ekki liggur þó fyrir hvenær félagaskiptin ganga í gegn.
Gunnar er á sínu fjórða tímabili með Víkingi og hefur á tíma sínum hér á landi verið einn albesti varnarmaður Bestu deildarinnar. Hann varð Íslandsmeistari með Víkingi 2023 og 2025 og bikarmeistari 2023. Samningur hins 31 árs Gunnars við Víking rennur út á næsta ári.
Víkingur hefur orðið fyrir miklum skakkaföllum í sumar. Markvörðurinn Ingvar Jónsson greindist með krabbamein og Elías Már Ómarsson, markahæsti leikmaður Víkings í sumar, sleit krossband í Evrópuleik gegn Györ.
Í síðasta Evrópuleik Víkings, gegn Hapoel Beer Sheva, meiddust svo tveir leikmenn alvarlega, þeir Tarik Ibrahimagic og Óskar Borgþórsson, og verða lengi frá.
Samkvæmt Fótbolta.net gæti Víkingur freistað þess að fá kantmanninn Kjartan Kára Halldórsson frá FH í skiptum fyrir Erling Agnarsson.
Næsti leikur Víkings er gegn svissnesku meisturunum í Thun ytra á fimmtudaginn. Þetta er fyrri leikur liðanna í 3. umferð forkeppni Evrópudeildarinnar.