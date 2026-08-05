FH fær danskan framherja Valur Páll Eiríksson skrifar 5. ágúst 2026 09:03 Bastian Andersen er nýr leikmaður FH. Mynd/FH FH tilkynnti í gær um kaup á framherjanum Bastian Andersen. Um er að ræða tvítugan Dana. Andersen skrifar undir tveggja ára samning í Hafnafirði en hann kemur frá VSK Aarhus sem leikur í dönsku annarri deildinni. Andersen er uppalinn hjá Randers. Andersen gæti fyllt í skarð framherjans Úlfs Ágúst Björnssonar sem hefur lokið leik í Krikanum þessa leiktíðina en hann er haldinn vestur um haf að sinna námi, líkt og hann hefur gert undanfarin ár. „Bastian er spennandi leikmaður með mikinn hraða, líkamlega sterkur og með góða grunntækni. Þetta er fjárfesting til framtíðar hjá okkur, höfum trú á því að hann geti orðið virkilega öflugur framherji,“ er haft eftir Davíð Þór Viðarssyni, yfirmanni knattspyrnumála hjá FH, í tilkynningu félagsins um skiptin. FH fór á botn Bestu deildar karla í gær vegna sigurs Þórs á Breiðabliki. Þrátt fyrir það hefur FH spilað sjö leiki í röð í deildinni án taps. FH mætir KR í 17. umferð Bestu deildarinnar í Kaplakrika í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland. FH Besta deild karla Íslenski boltinn Mest lesið Skoða hvort keppendur séu að stækka brjóstin með púðum Sport Infantino boðar neyðarfund Fótbolti United ekki lengi þjálfaralaust Enski boltinn Fór á fyllerí og missti fyrirliðastöðuna Sport „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Íslenski boltinn „Þetta er búið, við erum góðir“ Enski boltinn Æfir blindandi og skýtur á eigandann Sport Mudryk fær séns til að sanna sig á ný Enski boltinn Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn Íslenski boltinn Sakar Infantino um fjárkúgun Fótbolti Fleiri fréttir FH fær danskan framherja Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn „Okkar lang slakasti hálfleikur síðan ég tók við“ „Það er erfitt að eiga við okkur“ Þór - Breiðablik 1-0 | Spyrntu sér frá botninum með sætum sigri „Erfiðasta ákvörðun sem ég hef tekið á ferlinum“ Uppgjörið: Breiðablik - Aktobe 1-3| Klúðruðu öllum fjórum vítaspyrnunum Gunnar Vatnhamar sagður á förum frá Víkingi Sjáðu alla dramatíkina á Hlíðarenda Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Grótta sótti þrjú stig á Ísafjörð og vandræði Vestra halda áfram Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Sjá meira