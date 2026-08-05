Íslenski boltinn

FH fær danskan fram­herja

Valur Páll Eiríksson skrifar
Bastian Andersen er nýr leikmaður FH.
Bastian Andersen er nýr leikmaður FH. Mynd/FH

FH tilkynnti í gær um kaup á framherjanum Bastian Andersen. Um er að ræða tvítugan Dana.

Andersen skrifar undir tveggja ára samning í Hafnafirði en hann kemur frá VSK Aarhus sem leikur í dönsku annarri deildinni. Andersen er uppalinn hjá Randers.

Andersen gæti fyllt í skarð framherjans Úlfs Ágúst Björnssonar sem hefur lokið leik í Krikanum þessa leiktíðina en hann er haldinn vestur um haf að sinna námi, líkt og hann hefur gert undanfarin ár.

„Bastian er spennandi leikmaður með mikinn hraða, líkamlega sterkur og með góða grunntækni. Þetta er fjárfesting til framtíðar hjá okkur, höfum trú á því að hann geti orðið virkilega öflugur framherji,“ er haft eftir Davíð Þór Viðarssyni, yfirmanni knattspyrnumála hjá FH, í tilkynningu félagsins um skiptin.

FH fór á botn Bestu deildar karla í gær vegna sigurs Þórs á Breiðabliki. Þrátt fyrir það hefur FH spilað sjö leiki í röð í deildinni án taps.

FH mætir KR í 17. umferð Bestu deildarinnar í Kaplakrika í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.

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