„Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Valur Páll Eiríksson skrifar 2. ágúst 2026 16:36 Böðvar Böðvarsson, fyrirliði ÍA, vildi fá víti í stöðunni 2-2. Hann er svekktur að Skagamenn hafi ekki tekið öll þrjú stigin í dag. vísir/Guðmundur Böðvar Böðvarsson, fyrirliði ÍA, segir vonbrigði að hafa ekki unnið Íslandsmeistara Víkings í 2-2 jafntefli liðanna í Bestu deild karla á Akranesi í dag. Böðvar vildi víti seint í leiknum en fékk ekki. ÍA var sterkari aðilinn í leik dagsins. Liðið komst tvisvar yfir og fékk tvö glimrandi fín færi til að skora þriðja markið þegar um tíu mínútur voru eftir. Böðvar segir vonbrigði að hafa ekki unnið leikinn. „Mjög svekkjandi. Það voru allar forsendur fyrir því að taka þrjú stig hérna í dag. Þeir eru í miklu prógrammi og Þór sýndi að það er alveg hægt að taka stig af þeim. Við vorum mjög vongóðir fyrir þennan leik en því miður náðum við ekki að taka þau öll,“ segir Böðvar við Sýn Sport eftir leik. ÍA komst tvisvar yfir en í bæði skipti jafnaði Víkingur innan við þremur mínútum síðar. „Það er mjög pirrandi. Það hefði getað gefið okkur aðra leikmynd ef við hefðum náð aðeins að settla leikinn. Ég skil ekki alveg hvernig við getum fengið á okkur þessi mörk snemma á okkur tvisvar. Það er eitthvað sem við þurfum að fara yfir sem hópur. En ef maður ætlar að líta á glasið hálf fullt er mikil bæting á spilamennsku liðsins og að vera ósáttur eftir jafntefli við Víking er jákvætt,“ segir Böðvar. Markús Páll Ellertsson fékk dauðafæri þegar um tólf mínútur voru eftir og skömmu síðar féll Böðvar innan teigs eftir að hafa lent saman við Ögmund Kristinsson, markvörð Víkings. Boltinn féll fyrir Viktor Jónsson sem tókst ekki að hitta markvarðarlaust mark Víkings. Böðvar segir með ólíkindum að hann hafi ekki fengið víti á Ögmund. „Mér finnst þetta vera pjúra víti,“ segir Böðvar og hálf hlær. „Ég er fyrstur á boltann og fæ svo bara einhverja skepnu á blindu hliðina á mér. Ég veit ekki hvernig þetta getur ekki verið víti. Ég veit ekki hvernig þetta lítur út í sjónvarpinu en ég sé þetta þannig að ég fari fyrst í boltann og fæ hann á blindu hliðina. Það er víti í öllum mínum bókum.“ ÍA Víkingur Reykjavík Besta deild karla Mest lesið Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Íslenski boltinn Markmaður Noregs forðast að fara í búðina eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Nýr leikmaður Arsenal á skotskónum í sínum fyrsta leik Fótbolti NBA-stjarna skuldar Cam Newton 32 milljónir vegna vangreiddrar leigu Körfubolti Á enn hauka í horni: Marokkó og Katar lýsa yfir stuðningi við Infantino Fótbolti Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Íslenski boltinn „Versta ákvörðun sem ég hef tekið að styðja Tottenham“ Enski boltinn Er með þriggja högga forskot fyrir lokahringinn á Opna breska Golf „Ef við vinnum Brann á heimavelli þeirra verð ég glaður maður“ Fótbolti Fimmtán ára ungstirni spilaði sínar fyrstu mínútur fyrir Manchester United Fótbolti Fleiri fréttir Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Sjá meira