Fótboltamaður varð fyrir eldingu

Knattspyrnumaðurinn Safwan Awae, leikmaður Yala FC í Taílandi, lést eftir að hafa orðið fyrir eldingu í vináttuleik.
Á þriðjudaginn lést hinn 24 ára gamli fótboltamaður í Narathiwat-héraði í Taílandi eftir að hafa orðið fyrir eldingu í vináttuleik með liði sínu, Yala FC, í þriðju deild.
Atvikið átti sér stað í úrhellisrigningu og tólf aðrir leikmenn slösuðust. Liðsfélagi reyndi að veita skyndihjálp og áhugamannsupptaka náði augnabliki harmleiksins.
Knattspyrnusamband Taílands vottar fjölskyldunni og félaginu samúð sína. Safwan Awae hafði nýlega skrifað undir samning við Yala FC eftir að hafa átt þátt í að koma Pattani FC upp í taílensku B-deildina.
Þessi harmleikur undirstrikar nauðsyn þess að fylgja öryggisráðstöfunum á íþróttaviðburðum sem haldnir eru við erfiðar veðuraðstæður og minnir á að leikir voru stöðvaðir vegna óveðurs á HM 2026.
Atvikið má sjá hér fyrir neðan en það er ekki fyrir viðkvæma.
🔴: قبل ساعات في تايلاند واثناء مباراة ودية ضربت صاعقة برق مهاجم في نادي يالا التايلاندي اثناء المباراة ومات على الفور…المهاجم اسمه صفوان أواي "Safwan Awae" وعمره 24 عام وهنا المقطع للحظة ضرب الصاعقة له مباشره في الملعب تصور بالكامل، والله مشهد مرعب ومهيب pic.twitter.com/zQcpUwVtHS— MOATH | معاذ (@M0ATH) August 5, 2026
🔴: قبل ساعات في تايلاند واثناء مباراة ودية ضربت صاعقة برق مهاجم في نادي يالا التايلاندي اثناء المباراة ومات على الفور…المهاجم اسمه صفوان أواي "Safwan Awae" وعمره 24 عام وهنا المقطع للحظة ضرب الصاعقة له مباشره في الملعب تصور بالكامل، والله مشهد مرعب ومهيب pic.twitter.com/zQcpUwVtHS