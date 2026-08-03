Uppgjörið: Valur - Stjarnan 2-3 | Örvar tryggði langþráðan og mikilvægan sigur Hjörvar Ólafsson skrifar 3. ágúst 2026 21:12 Örvar Eggertsson reyndist gulls ígildi fyrir Stjörnuna. Vísir/Anton Brink Stjarnan fjarlægðist fallsvæði Bestu-deildar karla í fótbolta með dramatískum 3-2 sigri sínum gegn Val í 17. umferð deildarinnar á N1-vellinum að Hlíðarenda í kvöld. Liðin hafa verið í brasi í deildinni í sumar en Valur siglir lygnan sjó um miðja deild og Stjarnan hefur verið að sogast nær og nær fallsvæðinu. Chris Brazell á enn eftir að fagna sigri í deildinni eftir að hann tók við stjórnartaumunum hjá Valsliðinu í lok júní fyrr í sumar. Valsliðið heur undir hans stjórn tapað fyrir ÍBV, FH og Fram í síðustu þremur deildarleikjum sínum. Þjálfaraskiptin hjá Stjörnunni um miðjan júnímánuð höfðu til þessa heldur ekki borið tilætlaðan árangur. Jón Þór Hauksson hafði halað inn fimm stigum í sex leikjum í stjórnartíð sinni í Garðabænum. Þá var hlutskipti liðanna í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu í síðustu viku ólíkt en Valur fór áfram í viðureign sinni við Mostar Zrinjski frá Bosníu og Hersegóveníu á meðan Stjarnan var slegin út í rimmu sinni við finnska liðið Ilves. Stjörnumenn voru með tögl og haldir framan af leiknum og Emil Atlason fékk upplagt marktækifæri strax í upphafi leiksins en hann setti boltann framhjá í dauðafæri. Benedikt V. Warén náði svo forystunni fyrir Stjörnuna eftir rúman stundarfjórðung en mark gestanna hafði legið í loftinu áður en að því kom. Benedikt skoraði með hnitmiðuðu skoti úr vítateignum. Stjörnumenn misstu fyrirliða sinn, Guðmund Kristjánsson, af velli vegna meiðsla. Vísir/Anton Brink Valsmenn vöknuðu af værum blundi eftir að hafa lent undir og um miðjan fyrri hálfleikinn jafnaði Jónatan Inig Jónsson metin. Markus Lund Nakkim átti þá góða stungusendingu úr vörn Vals og Shkelzen Veseli missti boltann frá sér í móttöku sinni. Jónatan Ingi, sem hafði fram að þessu látið lítið fyrir sér fara, tók við keflinu og vippaði boltanum smekklega yfir Árna Snæ Ólafsson í marki Stjörnunnar. Tryggvi Hrafn Haraldsson var hársbreidd frá því að koma Val yfir í uppbótartíma fyrri hálfleiks en Jakob Franz Pálsson og Dagur Orri Garðarsson sáu um að setja Tryggva Hrafn í það færi. Inn vildi boltinn ekki og staðan var 1-1 þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik og gaf það rétta mynd af þróun fyrri hálfleiksins þar sem Stjarnan byrjaði mun betur og Valur vann sig svo hægt og bítandi inn í leikinn. Guðmundur Kristjánsson fór meiddur af velli í fyrri hálfleik og Ari Leifsson leysti hann af hólmi í hjarta varnarinnar. Valsmenn misstu unninn leik úr höndunum. Vísir/Anton Brink Karakter hjá Stjörnunni að koma til baka Stjörnumenn voru sterkari aðilinn í fyrri hluta seinni hálfleiks og eftir tæplega klukkutíma leik var Benedikt V. Warén nálægt því að skora sitt annað mark í leiknum þegar hann átti skot í stöngina. Eins og í fyrri hálfleik óx Valsmönnum ásmegin þegar líða tók á seinni hálfleikinn. Myles Veldman sem kom inná sem varamaður kom Val í 2-1 með þrumufleyg sínum þegar rúmar tíu mínútur voru eftir af leiknum. Chris Brazell var á þessum tímapunkti farinn að eygja eftir fyrsta deildarsigri sínum. Sveinar Jóns Þórs Hauksson voru hins vegar á öðru máli og snéru taflinu sér í vil á lokamínútum leiksins. Þegar skammt var eftir af leiknum opnaði Árni Vilhjálmsson markareikning sinn í búningi Stjörnunnar með snotru skallamarki sínu eftir góða fyrirgöf frá Benedikt V. Warén. Benedikt lagði svo upp sigurmark leiksins sem kom á lokaandartökum leiksins en Örvar Eggertsson rak þá tána í boltann sem endaði í netinu. Stjarnan skaust með þessum sigri upp í áttunda sæti deildarinnar með sín 18 stig en liðið er nú fimm stigum á undan FH sem er í næstneðsta sæti. FH-ingar eiga þó leik til góða en þeir fá KR í heimsókn á miðvikudaginn kemur. Chris Brazell þarf enn að bíða eftir fyrsta sigrinum í deildinni. Vísir/Anton Brink Chris Brazell: Sigurinn var innan seilingar „Það eru gríðarleg vonbrigði að ná ekki að sigla sigrinum í höfn eftir að hafa verið 2-1 yfir þegar fimm mínútur voru eftir. Þegar lið hafa gengið í gegnum nokkur töp í röð er alltaf erfiðara að komast yfir hjallann að halda forystu og ná í sigurinn sem getur svo veitt liðum sjálfstraust,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, vonsvikinn. „Bæði lið voru að koma úr erfiðum leikjum í Evrópukeppni þar sem við fórum í langt ferðalag og þeir spiluðu í 120 mínútur. Það sást aðeins á leikmönnum liðanna undir lok leiksins. Leikmenn mínir gáfu allt í leikinn og spiluðu á köflum vel en því miður dugði það ekki til,“ sagði Chris enn fremur. „Við hefðum klárlega getað gert betur í mörkunum sem við fáum á okkur undir lokin en eins og ég sagði áðan gerðu mínir menn allt sem í þeirra valdi stóð til þess að sigla þessum sigri heim. Við þurfum bara að læra af þessu, skilja við þennan leik og halda áfram,“ sagði hann. „Það er spennandi verkefni fram undan þar sem við mætum toppliði frá Danmörku. Það verður gaman að máta okkur við þá og sjá hvar við stöndum í samanburði við eitt af bestu liðum Danmerkur. Við hlökkum til að takast á við þá áskorun,“ sagði Chris en Valur mætir Nordsjælland í fyrri leik liðanna í þriðju umferð í undankeppni Sambandsdeildar Evrópu á fimmtudaginn næsta. Jón Þór: Vorum mikið betri allan tímann „Við vorum mun sterkari aðilinn frá upphafi til enda og sigurinn því fyllilega sanngjarn og kærkominn. Strákarnir sýndu karakter að snúa stöðunni við á lokamínútum leiksins og ná í sigurinn sem við áttum klárlega skilinn,“ sagði Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, að leik loknum. „Við áttum skot í stöng og fengum urmul af færum til þess að bæta við fleiri mörkum. Leikmenn mínir sýndu gæði sín og úr hverju þeir eru gerðir að þessu sinni og vonandi verður áframhald á því. Sigrar gefa ávallt byr undir báða vængi og nú er bara að byggja á þessu í framhaldinu,“ sagði Jón Þór þar að auki. „Það var gaman að sjá sóknarleikinn í kvöld. Við vorum hugrakkir með boltann og það var gott flæði í uppspilinu. Við sköpuðum hvað eftir annað góðar stöður og hefðum getað skorað fleiri mörk. Það er jákvætt að Árni er kominn á blað og gaman að sjá Benedikt koma að öllum mörkunum,“ sagði hann. „Með þessum sigri þokumst við upp töfluna en það er mikil vinna fram undan. Við þurfum að sjá til þess að við mætum með þetta hugarfar og þetta þor í komandi leiki. Við erum staðráðnir í að koma okkar í efri hlutann og til þess að svo geti orðið þurfum við að leggja hart að okkur,“ sagði Jón Þór um framhaldið. Jón Þór Hauksson getur annað léttar eftir sigurinn í kvöld. Vísir/Anton Brink Atvik leiksins Örvar Eggertsson skoraði markið sem skildi liðin að og gefur Stjörnunni sigurtilfinningu og smá andrými frá fallbaráttunni sem vofir þó enn að einhverju leyti yfir Garðabænum. Þetta mark gæti komið Stjörnuliðinu á skrið í deildinni. Stjörnur og skúrkar Shkelzen Veseli var mikið í boltanum inni í miðsvæðinu, var öruggur í sínum aðgerðum og bjó til margar góðar stöður fyrir samherja sína. Ingimar Torbjörnsson átti góðan leik í vinstri vængbakvarðarstöðunni og Myles Veldman gerði vel eftir að hann kom inn á vænginn vinstra megin. Lúkas Logi Heimisson fór rólega af stað í leiknum en gerði sig meira og meira gildandi eftir því sem mínúturnar liðu. Birnir Snær Ingason var líflegur á kantinum hjá Stjörnunni og var iðinn við að koma sjálfum sér og liðsfélögum sínum í færi. Benedikt V. Warén skoraði fyrsta mark Stjörnunnar og lagði upp seinni tvö. Örvar Logi Örvarsson átti nokkur góð hlaup úr vinstri bakverðinum og ógnaði með fyrirgjöfum sínum. Nafni hans, Örvar Eggertsson, skaut upp kollinum þegar mestu máli skipti og tryggði Stjörnunni gríðarlega mikilvæg þrjú stig. Benedikt V. Warén skoraði eitt mark og lagði upp tvö í kvöld. Vísir/Anton Brink Dómarar leiksins Dómarar leiksins, Gunnar Freyr Róbertsson Egill Guðvarður Guðlaugsson, Eysteinn Hrafnkelsson og Gunnar Oddur Hafliðason, höfðu góð tök á þessum leik og ekkert upp á þá að klaga. Þeir fá sjö í kladdann fyrir vel unnin störf sín. Stemming og umgjörð Góð mæting á Hlíðarenda og stuðningsmenn liðanna létu ekki sitt eftir liggja í leit sinni að langþráðum sigri. Topp þjónusta í blaðamannastúkunni og þægilegur andi sveif yfir vötnum. Stjörnumenn fagna einu af þremur mörkum sínum. Vísir/Anton Brink Besta deild karla Valur Stjarnan Íslenski boltinn