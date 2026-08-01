Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 1. ágúst 2026 16:57 Með sigrinum í dag komust strákarnir hans Rúnars Kristinssonar upp í 2. sæti Bestu deildar karla. vísir/anton Rúnar Kristinsson, þjálfari Fram, var ánægður með sigurinn á ÍBV, 1-2, í Þjóðhátíðarleiknum. Hann hafði ýmislegt við dómgæsluna að athuga og fékk rauða spjaldið undir lok leiks. „Ég snöggreiddist. Hann [Þórður Þorsteinsson Þórðarson] dæmdi brot á minn mann og gaf honum gult spjald. Ég vissi að hann væri að fara í bann og við vorum þá þegar búnir að missa tvo í bann í næsta leik,“ sagði Rúnar við íþróttadeild eftir leikinn. „Mér fannst það bara rangt af honum og var að pirra mig. Ég grýtti brúsanum í vegginn. Ég má það víst ekki og verð bara að taka þetta á mig. Þetta var örstutt bræðiskast sem ég tók en ég var búinn að vera slakur allan leikinn og ræða við menn í rólegheitum. Þetta er það sem gerist. Maður hefur skap og vill vernda sína menn og líka passa upp á að koma skilaboðum til dómara. Skilaboðin voru ekki að kasta brúsanum í vegginn. Ég var búinn að ræða við fjórða dómara og ég var eitthvað voðalega reiður.“ Mikil harka hljóp í leikinn í seinni hálfleik eftir frekar rólegan fyrri hálfleik. „Mér fannst Eyjamenn byrja leikinn með krafti og ákefð og voru ákveðnari. Mér fannst þeir fá leyfi til þess en um leið og við gerum eitthvað. Ég get tekið dæmi þegar Sigurður [Arnar Magnússon] brýtur af sér og við fáum vítaspyrnu. Það var ekkert spjald á hann en svo er eitthvað smá peysutog þegar við fáum á okkur víti og þá kemur gult spjald. Maður skilur ekki að það sé ekki eins beggja vegna en það er kannski einhver stigsmunur á þessu, ég veit það ekki. Mér fannst bara halla dálítið mikið á okkur,“ sagði Rúnar. Mundi ekkert eftir fyrri hálfleiknum Simon Tibbling fékk höfuðhögg í byrjun leiks og þurfti að fara af velli. „Hann fékk boltann í höfuðið og mundi ekki eftir neinu sem var búið að gerast þessar mínútur sem hann var inn á, sem voru ekki margar. Það var farið með hann upp á spítala en hann er kominn til baka og veit allavega hvað er búið að gerast í seinni hálfleik. En hann man voða lítið eftir því sem gerðist í fyrri hálfleik. Þannig að við þurfum bara að bíða og sjá hvað gerist með hann,“ sagði Rúnar. Völlurinn þurr Þjálfarinn kvaðst mjög sáttur með sigurinn í dag. „Það er frábært að koma hingað til Vestmannaeyja. Eins og ég sagði fyrir leikinn eru Eyjamenn með flott lið, spila fínan fótbolta og ef þú nærð ekki að stoppa þá í þeirra uppspili geta þeir sært þig. Þeir fundu alltof mikið af holum í okkar varnarleik, sérstaklega inni á miðsvæðinu, megnið af leiknum. Við reyndum að laga það í hálfleik en það gekk ekki alveg,“ sagði Rúnar. „Þeir eru með frábæra leikmenn í Vicente Valor og Alex Frey [Hilmarssyni] sem voru inni á miðsvæðinu og fóru í þessar holur. Þeir gerðu okkur erfitt fyrir en fyrir okkur snerist þetta bara um að vinna leikinn. Þetta var ekki fallegur fótboltaleikur. Það voru ekki mikil gæði og völlurinn varð mjög þurr mjög snemma. Bleytan sem var sett fyrir leikinn var horfin snemma og ég sá þá ekki vökva fyrir seinni hálfleikinn. Það var þurrt, rok og þá er voða erfitt að halda einhverju tempói í sendingum og þetta varð fyrir vikið mikill baráttuleikur. Mér er alveg sama; þrjú stig skipta mig og liðið mitt öllu máli. Ég sagði við strákana núna að fara frá Vestmannaeyjum með þrjú stig er glæsilegt og frábærlega vel gert. Hvernig við gerðum það skiptir ekki máli. Þótt menn vilji alltaf spila flottan fótbolta snýst þetta um að safna stigum, vera á góðum stað í deildinni og ná árangri og við erum bara í þeim bransa.“ Næsti leikur Fram er gegn KR en Rúnar fylgist með þeirri viðureign úr stúkunni þar sem hann tekur út leikbann. Besta deild karla Fram ÍBV Mest lesið „Ég er rasisti og ég gerði þetta viljandi“ Sport Infantino hættir við allt saman Fótbolti „Ég mun að minnsta kosti sofa vel í nótt“ Fótbolti Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn Íslenski boltinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Íslenski boltinn JP Morgan veldur fjaðrafoki í annað sinn Fótbolti Konurnar fyrsta fórnarlambið eftir útspil Infantino Fótbolti Ný heimildarmynd um banaslys Ólympíumeistarans Sport Sagði nei við Love Island og vann svo silfur á Samveldisleikunum Sport Vinícius á förum? 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