Spenntur að mæta KR í fyrsta sinn

Jóhannes Kristinn Bjarnason kann vel við sig hjá FH eftir lánsskipti frá Víkingi á dögunum. Í kvöld mætir hann uppeldisfélaginu KR í Krikanum.
Það er þónokkur spenna fyrir leik kvöldsins milli FH og KR. Stuðningsmenn KR hafa beðið eftir að sjá sitt lið spila í rúmar tvær vikur og þó FH sé á botninum hafa verið batamerki á leik liðsins sem hefur ekki tapað fótboltaleik í deildinni í síðustu sjö leikjum.
Spennan er þó hvað mest hjá Jóhannesi Kristni Bjarnasyni, sem er uppalinn hjá KR, og var leikmaður liðsins þar til í fyrra. Hann var leikmaður Víkings framan af tímabili en mun í kvöld mæta KR í fyrsta sinn á ferlinum.
„Það er bara ótrúlega spennandi. Ég er mjög spenntur fyrir leiknum og vonandi náum við í þrjú stigin og getum strítt þeim eitthvað,“ segir Jóhannes í Sportpakkanum á Sýn.
Þá sé þó skrýtið að hafa eytt vikunni í að leikgreina andstæðing sem hann var hluti af fyrir skömmu síðan.
„Jú, auðvitað er það skrýtið að mæta öllum strákunum sem þú varst að spila með fyrir ári síðan. En svo þarftu bara að gera þig tilbúinn í leikinn og berjast fyrir liðið þitt. Þá gleymirðu öllu svona,“ segir Jóhannes.
Jóhannes hefur spilað tvo leiki fyrir FH eftir komuna til liðsins á láni frá Víkingi í síðasta mánuði. Hann þekkir ágætlega til, enda þjálfari liðsins föðurbróðir hans og nafni, Jóhannes Karl Guðjónsson.
Það hafði sitt að segja um að hann hafi endað í Krikanum.
„Það er mjög næs. Hann og pabbi hugsa fótbolta mjög svipað, það eru góðar pælingar í því sem hann gerir. Ég er mjög sáttur við hann og sáttur við liðið,“ segir Jóhannes Kristinn.
Innslagið má sjá í spilaranum að ofan.
FH og KR mætast í Bestu deild karla klukkan 19:15 í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland.
Öll 17. umferð deildarinnar verður gerð upp í Stúkunni strax í kjölfarið, klukkan 21:20.