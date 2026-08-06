Jamie Carragher telur að Mohamed Salah hefði getað samið við betra lið en Trabzonspor. Hann er kominn til tyrkneska liðsins á frjálsri sölu eftir tæpan áratug hjá Liverpool.
Carragher finnst Salah vera að taka niður fyrir sig með því að fara til Tyrklands að spila fótbolta.
„Ég trúði því aldrei að hann færi til Sádi-Arabíu því, númer eitt, er hann of góður fyrir það. Mér finnst hann geta spilað í ítölsku úrvalsdeildinni. Tyrkland er of lágt getustig,“ sagði Carragher við Sky Sports.
„Ég var viss um að hann myndi enda hjá AC Milan eða Juventus eða einhverju svoleiðis liði. Kannski eru launin hans vandamálið. Ég þekki hann ekki og hef augljóslega aldrei talað við hann. En hann er eins og Cristiano Ronaldo; svo drifinn áfram og tölfræðin skiptir hann svo miklu máli. Ég hugsaði, hann getur enn spilað í Tyrklandi en ég hélt að hann vildi spila fyrir stærra félag.“
Carragher taldi að Salah myndi slá af launakröfum sínum til að komast í sterkara lið.
„Að fara til AC Milan eða Juventus, eða hvert sem er, spila á San Siro, í þessum stóru leikjum, enn í Evrópu. Tyrkland ... mér finnst hann vera betri en það,“ sagði Carragher.
Við komuna til Tyrklands í gær biðu hundruðir stuðningsmanna Trabzonspor eftir Salah á flugvellinum og fögnuðu honum.
Trabzonspor endaði í 3. sæti tyrknesku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Liðið hefur sjö sinnum orðið Tyrklandsmeistari, síðast 2019-20.
Hjá nýja liðinu mun Salah leika í treyju númer 61. Það er póstnúmerið í Trabzon, heimaborg Trabzonspor.