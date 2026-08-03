Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. ágúst 2026 14:00 Christopher Brazell var fyrst aðstoðarþjálfari Vals en tók síðan við sem aðalþjálfari þegar Hermann Hreiðarsson var látinn fara. @Valur Fótbolti Engan langar örugglega meira í sigur á Hlíðarenda í kvöld en 34 ára Breta sem er eini þjálfari Bestu deildarinnar í sumar sem hefur ekki fengið að kynnast sigurtilfinningunni. Eini leikur kvöldsins í Bestu deild karla í fótbolta er viðureign Vals og Stjörnunnar á N1-vellinum á Hlíðarenda. Bæði lið hafa verið á fullu í Evrópukeppni en í vandræðum á heimaslóðum og því gríðarlega dýrmæt stig í boði. Leikurinn hefst klukkan 19.15 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Bæði félögin hafa skipt um þjálfara í sumar en Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, hefur bæði náð í sigur og stig í sínum leikjum en ekki er hægt að segja sömu sögu af kollega hans. Christopher Brazell tók við Valsmönnum af Hermanni Hreiðarssyni daginn eftir að liðið vann 4-2 deildarsigur á Þórsurum. Hann hefur stýrt Valsliðinu í þremur deildarleikjum síðan en á enn eftir að ná í sitt fyrsta stig sem þjálfari í efstu deild á Íslandi. Það hefur gengið mun betur hjá Brazell í Evrópukeppninni þar sem liðið sló út bosníska félagið Zrinjski Mostar með því að vinna heimaleikinn 1-0 og gera 2-2 jafntefli í útileiknum. Brazell er því taplaus í Evrópu en hefur tapað öllum leikjum í deildinni heima. Valsliðið skoraði sitt fyrsta mark og komst yfir í fyrsta sinn undir stjórn Brazell í síðasta deildarleik en varð á endanum að sætta sig við 3-2 tap á móti Fram. Áður hafði liðið tapað 1-0 á móti ÍBV og 2-0 á móti FH. Markatalan er því 2-6 í þessum þremur fyrstu leikjum Brazell og stigalaus júlímánuður staðreynd. Þrátt fyrir þrjá tapleiki í röð er Valsliðið enn í efri hluta deildarinnar en botnliðin hafa aftur á móti nálgast hratt. Valur er í 5. sæti með 19 stig en það eru jafnmörg stig og hjá liðunum í næstu tveimur sætum fyrir neðan, ÍA og Keflavík. Stjörnumenn eru í 10. sæti með fimmtán stig og komast einu stigi á eftir Val með sigri. Það eru síðan sex stig á milli Vals og FH sem situr í fallsæti. Besta deild karla Valur Stjarnan Mest lesið Knattspyrnukona drukknaði á leið í betra líf Fótbolti Svona er hægt að koma Infantino frá völdum Fótbolti Fimmtán ára strákur skotinn til bana í miðjum leik fyrir mistök Fótbolti Mátti ekki klæða sig við hlið hinna leikmanna Man. Utd. Enski boltinn UEFA hótar FIFA með lögsókn Fótbolti Fundu hlauparann sem var týndur í 44 daga Sport Donald Trump tók við verðlaunum sem klúbbmeistari á sínum eigin velli Golf Gaf puttann eftir að hafa skorað gegn Frey Fótbolti Fjögur mörk og meiðsli í slæmum seinni hálfleik gegn Leeds Fótbolti Leikmenn hafa neitað að koma til Juventus Fótbolti Fleiri fréttir Heldur brasið áfram á Brazell í Bestu deildinni? Dómararnir ástæðan fyrir því að ÍA vann ekki „Fæ einhverja skepnu á blindu hliðina“ Sjáðu mörkin og rauðu spjöldin á Skaganum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 2-2 | Tvö rauð og bæði ósátt heim Komnir með fleiri stig en í fyrra og eiga enn tíu leiki eftir Rúnar og þrír leikmenn missa af leiknum við KR Rúnar fékk rautt: „Örstutt bræðiskast“ Uppgjörið: ÍBV - Fram 1-2 | Framarar unnu Þjóðhátíðarleikinn „Þetta er mikið áfall fyrir okkur“ Heiðdís hjálpar Söru Björk og félögum í Haukum „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjá meira