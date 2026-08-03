Íslenski boltinn

Heldur brasið á­fram á Brazell í Bestu deildinni?

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Christopher Brazell var fyrst aðstoðarþjálfari Vals en tók síðan við sem aðalþjálfari þegar Hermann Hreiðarsson var látinn fara.
Christopher Brazell var fyrst aðstoðarþjálfari Vals en tók síðan við sem aðalþjálfari þegar Hermann Hreiðarsson var látinn fara. @Valur Fótbolti

Engan langar örugglega meira í sigur á Hlíðarenda í kvöld en 34 ára Breta sem er eini þjálfari Bestu deildarinnar í sumar sem hefur ekki fengið að kynnast sigurtilfinningunni.

Eini leikur kvöldsins í Bestu deild karla í fótbolta er viðureign Vals og Stjörnunnar á N1-vellinum á Hlíðarenda. Bæði lið hafa verið á fullu í Evrópukeppni en í vandræðum á heimaslóðum og því gríðarlega dýrmæt stig í boði.

Leikurinn hefst klukkan 19.15 og verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.

Bæði félögin hafa skipt um þjálfara í sumar en Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, hefur bæði náð í sigur og stig í sínum leikjum en ekki er hægt að segja sömu sögu af kollega hans.

Christopher Brazell tók við Valsmönnum af Hermanni Hreiðarssyni daginn eftir að liðið vann 4-2 deildarsigur á Þórsurum. Hann hefur stýrt Valsliðinu í þremur deildarleikjum síðan en á enn eftir að ná í sitt fyrsta stig sem þjálfari í efstu deild á Íslandi.

Það hefur gengið mun betur hjá Brazell í Evrópukeppninni þar sem liðið sló út bosníska félagið Zrinjski Mostar með því að vinna heimaleikinn 1-0 og gera 2-2 jafntefli í útileiknum.

Brazell er því taplaus í Evrópu en hefur tapað öllum leikjum í deildinni heima.

Valsliðið skoraði sitt fyrsta mark og komst yfir í fyrsta sinn undir stjórn Brazell í síðasta deildarleik en varð á endanum að sætta sig við 3-2 tap á móti Fram.

Áður hafði liðið tapað 1-0 á móti ÍBV og 2-0 á móti FH. Markatalan er því 2-6 í þessum þremur fyrstu leikjum Brazell og stigalaus júlímánuður staðreynd.

Þrátt fyrir þrjá tapleiki í röð er Valsliðið enn í efri hluta deildarinnar en botnliðin hafa aftur á móti nálgast hratt.

Valur er í 5. sæti með 19 stig en það eru jafnmörg stig og hjá liðunum í næstu tveimur sætum fyrir neðan, ÍA og Keflavík.

Stjörnumenn eru í 10. sæti með fimmtán stig og komast einu stigi á eftir Val með sigri. Það eru síðan sex stig á milli Vals og FH sem situr í fallsæti.

Besta deild karla Valur Stjarnan

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