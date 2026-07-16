Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast?

Félagaskiptaglugginn á Íslandi verður opnaður á ný í dag, 16. júlí. Þá gefst liðum tækifæri til að styrkja sig fyrir seinni hluta tímabilsins. En hvað eru liðin í Bestu deild karla búin að gera og hvað þurfa þau að gera í glugganum? Vísir leitaði til Baldurs Sigurðssonar, sérfræðings Stúkunnar, um hvað liðin tólf þyrftu að gera áður en glugganum verður lokað 12. ágúst.
Hvað er búið að gerast? Fengu Ögmund Kristinsson frá Val vegna veikinda Ingvars Jónssonar. Sömdu við Eið Orra Ragnarsson en lánuðu hann strax aftur í Keflavík út tímabilið.
Hvað þarf? Í ljósi þess að Elías Már Ómarsson verður frá út tímabilið þurfa þeir framherja í hans stað. Það verður alvöru álag á þeim næstu vikurnar og þeir munu sakna framlags Elíasar á þeim tíma. Svo er spurning með varamarkvörð fyrir Ögmund ef hann meiðist á meðan Aron Snær Friðriksson er ekki klár.
Hvað er búið að gerast? Seldu Amin Cosic til Noregsmeistara Viking og Guðmundur Andri Tryggvason fer til FH. Alexander Rafn Pálmason gekk í raðir Nordsjælland í byrjun mánaðarins. Fengu Jason Daða Svanþórsson sem lék síðast með Grimsby Town á Englandi.
Hvað þarf? KR þarf að leita að, og finnur vonandi, hafsent sem passar inn í þennan svakalega sóknarleik sem liðið spilar og styrkir liðið. Hann þarf að vera fljótur, sterkur, góður einn á einn og leiðtogi sem getur stillt vörninni upp í sóknarvörninni. Það ætti að vera einfalt mál að finna þennan hafsent.
Hvað er búið að gerast? Ekkert.
Hvað þarf? Það er engin augljós staða sem kallar á mann fyrir Fram að styrkja sig í glugganum. En horfandi utan frá á liðið myndi ég reyna að styrkja vörnina og finna varnarmann sem er sterkari en Israel Garcia.
Hvað er búið að gerast? Fengu Hlyn Frey Karlsson að láni frá Brommapojkarna út tímabilið. Seldu Arnar Bjarka Gunnleifsson til Brøndby en hann fer ekki þangað fyrr en í janúar á næsta ári.
Hvað þarf? Blikarnir hafa verið í miklu meiðslaveseni og ungu strákarnir hafa fengið miklu fleiri tækifæri en þeir gerðu sjálfir eflaust ráð fyrir. Blikarnir þurfa öflugan miðjumann og alvöru framherja með Kristófer Inga Kristinssyni. Það skal þó sagt að Arnar Bjarki hefur staðið sig feykivel í síðustu leikjum.
Hvað er búið að gerast? Tryggvi Hrafn Haraldsson staðfesti við Fótbolta.net að hann færi til ÍA, líklega eftir tímabilið.
Hvað þarf? Ég held að þeim veiti ekki af styrkingu á miðjuna og frammi. Þá vantar mest miðjumann sem getur stýrt spilinu. Svo eiga þeir að selja Tryggva strax og sækja sóknarmann fyrir hann.
Hvað er búið að gerast? Eiður Orri Ragnarsson hefur samið við Víking en klárar tímabilið með Keflavík. Markvörðurinn Helgi Bergmann Hermannsson kom vegna meiðsla Mirsad Basic.
Hvað þarf? Svipað og með Fram. Liðið virðist í góðu jafnvægi varðandi stöður og ekkert augljóst sem kallar á mann. Ef ég þyrfti að velja mann inn fyrir Keflavík myndi ég sennilega fá inn varnarmann eða kantmann til að fylla skörðin sem Davíð Helgi Aronsson, Alpha Conteh og Eiður Orri Ragnarsson skilja eftir sig þegar þeir yfirgefa svæðið eftir tímabilið.
Hvað er búið að gerast? Fengu Árna Vilhjálmsson sem lék síðast með Al Sehal í Sádi-Arabíu. Bjarki Hrafn Garðarsson samdi við Borussia Dortmund.
Hvað þarf? Hafsent, hafsent, hafsent.
Hvað er búið að gerast? Milan Jezdimirovic og Filip Stuparevic eru farnir frá félaginu.
Hvað þarf? Þeir þurfa meiri breidd í hafsentastöðunum ef Sigurður Arnar Magnússon eða Mattias Edeland meiðast. Einnig miðjumann á sama leveli og Milan Tomic og Alex Freyr Hilmarsson.
Hvað er búið að gerast? Tryggvi Hrafn Haraldsson hefur staðfest að hann fari í ÍA en ekki liggur fyrir hvenær. Fengu Guðmar Gauta Sævarsson frá Fylki. Markvörðurinn Jón Sölvi Símonarson kom vegna meiðsla Árna Marinós Einarssonar.
Hvað þarf? Það er spurning hvort þeir þurfi að bregðast við og fá sér framherja ef Viktor Jónsson verður seldur í glugganum. En eins og hópurinn lítur út í dag þá myndi ég leita að öflugum hafsent (finnst eins og ég hafi sagt þetta áður).
Hvað þarf? Fyrst og fremst þarf KA djúpan miðjumann sem ver vörnina. Ekki er verra ef hann getur líka stjórnað spilinu og er góður með boltann. Númer tvö væri svo að fá góða níu til að skora nokkur mörk.
Hvað er búið að gerast? Búnir að semja við Guðmund Andra Tryggvason og Oliver Stefánsson.
Hvað þarf? Þá vantar vinstri bakvörð svo þeir hætti að nota Baldur Kára Helgason þar enda á hann heima á miðjunni. Svo vantar annan „Björn Daníel“ í tíuna, leikmann sem getur fengið boltann í svæðinu á milli varnar og miðju andstæðings og einnig hlaupið á allar fyrirgjafir Kjartans Kára Halldórssonar og sett þær í netið með Úlfi Ágústi Björnssyni.
Hvað er búið að gerast? Sebastian Haugland er farinn aftur heim til Noregs.
Hvað þarf? Það er nokkuð ljóst að þeir þurfa að styrkja sig vel í glugganum. Þá vantar 3-4 leikmenn og helst leikmann í hverja línu, vörn, miðju og sókn.