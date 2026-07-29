Víkingur er úr leik í forkeppni Meistaradeildar Evrópu eftir 2-0 tap fyrir Hapoel Beer Sheva frá Ísrael í Ungverjalandi í kvöld. Víkingar fengu tækifæri til að komast yfir í leiknum en misstu dampinn eftir hlé. Víkingar fara í Evrópudeildina og eiga þar leik í næstu viku.
Það fór heldur erfiðlega af stað hjá Víkingum í kvöld þar sem aðeins stundarfjórðungur var liðinn þegar tveir leikmenn höfðu farið meiddir af velli, í sitthvoru lagi, og þar með tveir dýrmætir skiptingagluggar nýttir snemma.
Fautinn Miguel Vítor, fyrirliði Hapoel, meiddi bæði Tarik Ibrahimagic og Óskar Borgþórsson snemma leiks.
Þrátt fyrir það var Víkingur umtalsvert betri aðilinn í nokkuð tíðindalitlum fyrri hálfleik. Hapoel skapaði sér ekki eitt einasta færi en Víkingur fékk tvö bráðfín. Aron Elís Þrándarson fékk boltann á teignum snemma leiks en flýtti sér um of í skotinu sem markvörður Hapoel sá við.
Um miðjan fyrri hálfleik sýndi Gylfi Þór Sigurðsson svo frábæra takta er hann klobbaði andstæðing á miðjum vellinum, slapp í gegn og var með þrjá liðsfélaga með sér gegn einum varnarmanni.
Gylfi tók ranga ákvörðun, sending hans fór beint á varnarmanninn og glimrandi fín staða fór í súginn.
Víkingur hefði því í raun átt að leiða 2-0 í hléi en staðan markalaus og nýtingin beit þá í rassinn.
Hapoel kom sterkara til leiks eftir hlé og í steikjandi 30 gráðunum í Ungverjalandi dró verulega af leikmönnum Víkings eftir því sem leið á. Þegar komið var fram á 65 mínútu tókst Igor Zlatanovic að koma Hapoel yfir þegar hann var einn og yfirgefinn á teignum.
Hapoel hafði hótað marki fram að því og einstefna var síðan að marki Víkings í kjölfarið. Nokkur færi höfðu farið í súginn þegar Amir Ganah skoraði það sem reyndist sigurmark einvígisins á 80 mínútu þar sem varnarleikur Víkings var aftur þreytulegur.
Ekkert benti til þess að Víkingur myndi senda leikinn í framlengingu en liðið fékk dæmda vítaspyrnu í blálok uppbótartíma þegar Stígur Diljan Þórðarson var sparkaður niður í teignum.
Eftir endurskoðun dómara á myndbandsskjá var því hins vegar réttilega snúið við því Sveinn Gísli Þorkelsson hafði farið heldur glæfralega í markvörð Hapoel.
Leiknum lauk 2-0, einvíginu 3-2 og Víkingur úr leik í Meistaradeildinni.
Evrópuævintýrið hins vegar rétt að hefjast og margt jákvætt hægt að taka úr góðri frammistöðu í kvöld, þá sér í lagi í fyrri hálfleik.
Svissnesku meistararnir í Thun bíða Víkinga í Evrópudeildinni strax í næstu viku.
Klikk Gylfa Þórs Sigurðssonar í stöðunni fjórir á einn um miðjan fyrri hálfleik reyndist dýrkeypt fyrir Víkinga.
Fyrsta mark Hapoel var annar vendipunktur þar sem engin spurning var um niðurstöðuna eftir það, því miður.
Gylfi Þór var besti leikmaður vallarins í kvöld. Algjörlega frábær. Það dró af öllum í liði Víkings í seinni hálfleiknum í hitanum í Ungverjalandi og þeim var refsað fyrir þreytuleg mistök.
Bosníski dómarinn vildi láta leikinn flæða og dæmdi ekki á neinn tittlingaskít. Og þó. Línan var á köflum aðeins skrýtin og hallaði á Víkinga á köflum. Hann er þó ekki ástæðan fyrir niðurstöðunni.
VAR-dómurinn örlagaríkur í lokin en réttur.
Ísraelarnir byrjuðu leikinn á að kveikja á fjölda blysa og reykmökk lagði yfir völlinn. Þeir fá sekt frá UEFA fyrir það. Fámennt á stórum velli í Ungverjalandi en gaman að sjá nokkra klædda í Víkingstreyjur og örfáu sinnum heyrðist í stuðningsmönnum Víkinga.