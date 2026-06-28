Jason Daði kominn í KR Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 28. júní 2026 12:17 Jason Daði Svanþórsson þekkir vel að spila í svarthvítu eftir tíma sinn hjá Grimsby Town. kr Fótboltamaðurinn Jason Daði Svanþórsson er genginn í raðir KR. Hann skrifaði undir tveggja ára samning við félagið. Jason kemur til KR frá enska D-deildarliðinu Grimsby Town þar sem hann lék í tvö ár. Hann var í stóru hlutverki á fyrra tímabili sínu hjá Grimsby en var mikið frá vegna meiðsla á síðasta tímabili. Hjá KR hittir Jason fyrir Óskar Hrafn Þorvaldsson sem þjálfaði hann hjá Breiðabliki. Þeir urðu Íslandsmeistarar með liðinu 2022 en Jason varð aftur meistari með Blikum 2024. View this post on Instagram A post shared by KR Reykjavík FC (@krreykjavik1899) Jason, sem hefur leikið fimm A-landsleiki, hóf ferilinn með Aftureldingu en gekk í raðir Breiðabliks fyrir tímabilið 2021. KR er í 2. sæti Bestu deildarinnar. Liðið mætir Keflavík á útivelli í dag. Félagaskiptaglugginn verður opnaður á ný 16. júlí en Jason gæti þreytt frumraun sína með KR þegar liðið mætir Stjörnunni á Meistaravöllum 19. júlí. Guðmundur Andri Tryggvason er genginn til liðs við FH og þá er hinn bráðefnilegi Alexander Rafn Pálmason á leið til Nordsjælland í Danmörku. Þá hefur Amin Cosic verið orðaður við Noregsmeistara Víkings. Jason er væntanlega hugsaður til að fylla skörð þessara leikmanna en hann leikur alla jafna á hægri kantinum. Leikur Keflavíkur og KR hefst klukkan 17:00 í dag og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland 5. Besta deild karla KR Mest lesið Mickelson sýndi eiginkonu keppinautar nektarmynd af sér Golf Svona líta 32-liða úrslitin á HM út Fótbolti Mikið fjör en engin mörk hjá Kólumbíu og Portúgal og Kongó skaust áfram Fótbolti Varamaðurinn kramdi hjörtu Írana og Messi skoraði sjötta markið sitt á HM Fótbolti Bielsa með böggum hildar: „Skildi ekkert eftir mig fyrir úrúgvæskan fótbolta“ Fótbolti Frá Sauðárkróki til Sarajevo: „Ótrúlega skemmtileg umbreyting og hentar mér vel“ Fótbolti Tveir kantmenn gætu verið úr leik hjá Evrópumeisturunum Fótbolti Ummæli Tuchels um Reece James vekja furðu: „Enginn gat séð þetta fyrir“ Fótbolti Argentína datt í lukkupottinn: Greið leið í undanúrslitin Fótbolti Maður dagsins á HM: Kominn með fleiri mörk á HM en allt síðasta tímabil Fótbolti Fleiri fréttir Jason Daði kominn í KR KR skoraði sex og fór á toppinn Sextán ára bjargaði Gróttu á Húsavík Nú tók Arnar Bjarki met af Eiði Smára Guðmundur Andri í FH eins og faðir hans forðum Víkingur nælir í Eið Orra sem kemur eftir tímabilið Sumarmótin: Norðurálsmótið 2026 Sjáðu mörkin úr stórsigri Víkings í Smáranum Þurfum að draga lærdóm hratt og koma peppaðir á sunnudaginn „Mér fannst við ekki góðir“ Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-4 | Flengdu Blika og hafa unnið tólf í röð Oliver til FH Safnaði átta milljónum fyrir Kolfinnu: „Takk, íslenska þjóð“ Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Sjá meira