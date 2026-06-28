Íslenski boltinn

Jason Daði kominn í KR

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Jason Daði Svanþórsson þekkir vel að spila í svarthvítu eftir tíma sinn hjá Grimsby Town.
Jason Daði Svanþórsson þekkir vel að spila í svarthvítu eftir tíma sinn hjá Grimsby Town. kr

Fótboltamaðurinn Jason Daði Svanþórsson er genginn í raðir KR. Hann skrifaði undir tveggja ára samning við félagið.

Jason kemur til KR frá enska D-deildarliðinu Grimsby Town þar sem hann lék í tvö ár. Hann var í stóru hlutverki á fyrra tímabili sínu hjá Grimsby en var mikið frá vegna meiðsla á síðasta tímabili.

Hjá KR hittir Jason fyrir Óskar Hrafn Þorvaldsson sem þjálfaði hann hjá Breiðabliki. Þeir urðu Íslandsmeistarar með liðinu 2022 en Jason varð aftur meistari með Blikum 2024.

Jason, sem hefur leikið fimm A-landsleiki, hóf ferilinn með Aftureldingu en gekk í raðir Breiðabliks fyrir tímabilið 2021.

KR er í 2. sæti Bestu deildarinnar. Liðið mætir Keflavík á útivelli í dag. Félagaskiptaglugginn verður opnaður á ný 16. júlí en Jason gæti þreytt frumraun sína með KR þegar liðið mætir Stjörnunni á Meistaravöllum 19. júlí.

Guðmundur Andri Tryggvason er genginn til liðs við FH og þá er hinn bráðefnilegi Alexander Rafn Pálmason á leið til Nordsjælland í Danmörku. Þá hefur Amin Cosic verið orðaður við Noregsmeistara Víkings. Jason er væntanlega hugsaður til að fylla skörð þessara leikmanna en hann leikur alla jafna á hægri kantinum.

Leikur Keflavíkur og KR hefst klukkan 17:00 í dag og verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland 5.

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