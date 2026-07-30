Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júlí 2026 10:31 Ólöf Sigríður Kristinsdóttir fagnar góðum sigri í kveðjuleiknum. @breidablikfc Þrettánda umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta kláraðist í gær með þremur leikjum og hér í fréttinni má sjá mörkin ellefu sem voru skoruð í leikjunum. Blikar nýttu sér að FH-konur töpuðu stigum í Vestmannaeyjum og náðu þeim á stigum á toppnum en Hafnfirðingar halda toppsætinu á markatölu. Ólöf Sigríður Kristinsdóttir, eða Olla eins og flestir þekkja hana, spilaði sinn síðasta leik fyrir Breiðablik í sumar og skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri á Þór/KA. Olla er á leið út í nám í Harvard-háskólanum. Klippa: Mörkin úr leik Breiðabliks og Þór/KA Hinar ungu Hrönn Haraldsdóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir komu toppliði FH í 2-0 í Eyjum en Eyjakonur komu til baka og tryggðu sér 2-2 jafntefli með tveimur mörkum á síðasta hálftímanum. Annað var sjálfsmark FH en jöfnunarmarkið skoraði Allison Grace Lowrey. Klippa: Mörkin úr leik ÍBV og FH Framkonur fóru á kostum á móti botnliði Vals og unnu 4-1 sigur. Þetta var fjórði deildarsigur Framliðsins í röð sem hefur heldur betur sagt skilið við fallbaráttuna. Sara Svanhildur Jóhannsdóttir, Alda Ólafsdóttir, Katrín S. Vilhjálmsdóttir og Taylor Marie Hamlett skoruðu mörk Fram en Margrét Brynja Kristinsdóttir jafnaði metin í 1-1. Mörkin úr þessum þremur leikjum má sjá hér fyrir ofan og neðan. Klippa: Mörkin úr leik Fram og Vals Besta deild kvenna Breiðablik FH ÍBV Þór Akureyri KA Valur Fram Mest lesið Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Týndur í fjórtán daga Fótbolti Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fótbolti Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Fótbolti Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Fótbolti Fleiri fréttir „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Sjá meira