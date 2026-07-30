Íslenski boltinn

Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ólöf Sigríður Kristinsdóttir fagnar góðum sigri í kveðjuleiknum.
Ólöf Sigríður Kristinsdóttir fagnar góðum sigri í kveðjuleiknum. @breidablikfc

Þrettánda umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta kláraðist í gær með þremur leikjum og hér í fréttinni má sjá mörkin ellefu sem voru skoruð í leikjunum.

Blikar nýttu sér að FH-konur töpuðu stigum í Vestmannaeyjum og náðu þeim á stigum á toppnum en Hafnfirðingar halda toppsætinu á markatölu.

Ólöf Sigríður Kristinsdóttir, eða Olla eins og flestir þekkja hana, spilaði sinn síðasta leik fyrir Breiðablik í sumar og skoraði bæði mörkin í 2-0 sigri á Þór/KA. Olla er á leið út í nám í Harvard-háskólanum.

Klippa: Mörkin úr leik Breiðabliks og Þór/KA

Hinar ungu Hrönn Haraldsdóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir komu toppliði FH í 2-0 í Eyjum en Eyjakonur komu til baka og tryggðu sér 2-2 jafntefli með tveimur mörkum á síðasta hálftímanum. Annað var sjálfsmark FH en jöfnunarmarkið skoraði Allison Grace Lowrey.

Klippa: Mörkin úr leik ÍBV og FH

Framkonur fóru á kostum á móti botnliði Vals og unnu 4-1 sigur. Þetta var fjórði deildarsigur Framliðsins í röð sem hefur heldur betur sagt skilið við fallbaráttuna. Sara Svanhildur Jóhannsdóttir, Alda Ólafsdóttir, Katrín S. Vilhjálmsdóttir og Taylor Marie Hamlett skoruðu mörk Fram en Margrét Brynja Kristinsdóttir jafnaði metin í 1-1.

Mörkin úr þessum þremur leikjum má sjá hér fyrir ofan og neðan.

Klippa: Mörkin úr leik Fram og Vals
Besta deild kvenna Breiðablik FH ÍBV Þór Akureyri KA Valur Fram

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið