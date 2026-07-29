Skipting heimakvenna í síðari hálfleik hleypti nýju lífi í leik Eyjakvenna og tryggði þeim stig gegn FH í Vestmannaeyjum í 13. umferð Bestu deildar kvenna í dag.
FH sat á toppi deildarinnar fyrir leikinn með tveggja stiga forskot á Íslandsmeistara Breiðabliks. Eftir jafnteflið eru liðin hins vegar jöfn að stigum á toppnum, bæði með 30 stig eftir leiki kvöldsins.
FH byrjaði leikinn af krafti en rokið í Vestmannaeyjum setti svip sinn á leikinn og gerði báðum liðum erfitt fyrir.
Hrönn Haraldsdóttir braut ísinn á 32. mínútu þegar hún kom gestunum yfir. Hafrún Birna Helgadóttir gerði þá vel á vinstri kantinum, komst inn fyrir vörnina og setti boltann fyrir markið. Hrönn mætti þá á fjær og afgreiddi boltann í netið.
Ingibjörg Magnúsdóttir tvöfaldaði forystu gestanna undir lok fyrri hálfleiks með glæsilegu marki. Hún vann þá boltann á miðjum velli, brunaði upp völlinn, skar inn á vinstri fót og setti boltann snyrtilega í netið. 2-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Gestirnir voru sterkari aðilinn líkt og í fyrri hálfleik í þeim síðari en skipting hjá ÍBV breytti sóknarleik liðsins til hins betra. Allison Grace Lowrey kom þá inn fyrir Ágústu Maríu Valtýsdóttur. Mínútu eftir skiptinguna varð Andrea Rán Snæfeld fyrir því óláni að setja boltann í eigið net þegar hún reyndi að hreinsa boltann í burtu eftir fyrirgjöf.
FH fengu aragrúa af góðum færum en færanýtingin brást liðinu.
Allison Grace Lowrey jafnaði þá metin fyrir ÍBV á lokamínútu í uppbótartíma. Heimakonur geta verið sáttar með stigið en vonbrigði hjá gestunum sem fóru illa með færin sín.
Það lá mark í loftinu síðustu mínútur leiksins og hefði það getað dottið hvoru megin. FH-ingar fengu aragrúa af færum en liðinu tókst ekki að nýta sér þau.
Allison Grace Lowrey þakkaði þá pent fyrir sig á lokasekúndunum og sótti gott stig fyrir ÍBV.
Hafrún Birna Helgadóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir afar góðar á köntunum hjá FH-ingum. Þær eru snöggar og eru duglegar að koma sér framhjá varnarmönnum.
Allison Grace Lowrey sýndi svo hversu mikilvæg hún er fyrir heimakonur þegar hún skoraði jöfnunarmarkið á lokamínútunni.
Fínasta stemning í Eyjum en engin þjóðhátíð svosem.
Elías Ingi Árnason var á flautunni í dag. Honum til aðstoðar voru þeir Nour Natan Ninir og Pálmi Víðir Bjarnason. Leikurinn fékk að flæða vel og var Elías með góð tök á leiknum.