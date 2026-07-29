Breiðablik heldur í við topplið FH eftir 2-0 sigur á Þór/KA á Kópavogsvelli í 13. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta.
Heimaliðið byrjaði af gríðarlegum krafti og komst yfir strax í upphafi leiks. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir lék þá listir sínar upp við endalínu, gaf fyrir markið þar sem Ólöf Sigríður Kristinsdóttir virtist ein með lífsmarki og potaði boltanum í netið.
Staðan orðin 1-0 þegar rétt rúmar þrjár mínútur voru komnar á klukkuna og fengu Blikar tækifæri til að bæta við strax örskömmu síðar. Hrafnhildur Ása fékk þá fínt skotfæri en setti boltann yfir.
Eftir að hafa varla verið með í upphafi leiks lifnaði aðeins yfir gestunum. Það var hins vegar þá sem Blikar fengu umdeilda vítaspyrnu þar sem brotið virtist vera utan teigs. Agla María Albertsdóttir fór á punktinn en boltinn lýgur ekki, spyrna hennar hitti ekki markið og staðan enn 1-0.
Bæði lið komust í fínar stöður en engin afgerandi dauðafæri litu dagsins ljós fyrr en gestirnir fengu vítaspyrnu. Elín Helena Karlsdóttir fékk boltann þá í hendina eftir klafs í kjölfar hornspyrnu. Margrét Árnadóttir fór á punktinn en spyrna hennar fór í stöngina og staðan því enn 1-0 þegar flautað var til loka fyrri hálfleiks.
Olla, Ólöf Sigríður, gerði hins vegar svo gott sem út um leikinn snemma í síðari hálfleik. Eftir smá klafs fékk hún opna flugbraut að marki sem hún nýtti til fullnustu. Þar sem engin fór í hana lét hún vaða úr fínu færi rétt eftir að hafa hlaupið með boltann inn á vítateig og söng boltinn í netinu, niðri í fjær. Þar með var staðan orðin 2-0 og róðurinn þungur fyrir Akureyringa.
Olla var nálægt því að fullkomna þrennu sína þegar skalli hennar fór í slánna þegar tæpur stundarfjórðungur var til leiksloka. Var þetta hennar síðasti leikur hér á landi í ár þar sem hún er á leið til Bandaríkjanna á nýjan leik þar sem hún stundar nám við Harvard-háskóla.
Birgitta Rún Finnbogadóttir fékk svo besta færi gestanna skömmu síðar en Taylor Kane í marki Breiðabliks sá við henni.
Lokatölur á Kópavogsvelli 2-0 sem þýðir að Breiðablik er í 2. sæti með 30 stig, aðeins einu stigi á eftir toppliði FH sem vann í Vestmannaeyjum. Þór/KA er hins vegar með 12 stig, aðeins stigi frá fallsæti.
Vítaspyrnan sem gestirnir fengu undir lok fyrri hálfleiks. Í stað þess að vera með jafna stöðu 1-1 í hálfleik voru gestirnir marki undir. Því var svo annað mark Blika í raun náðarhöggið.
Ólöf Sigríður er án efa stjarna þessa leiks enda skoraði hún bæði mörk Breiðabliks og er nú með sjö mörk í 13 leikjum í Bestu deildinni. Þá var Hrafnhildur Ása virkilega spræk og vægast sagt skemmtilegt að horfa á hana spila.
Hjá gestunum var Birgitta Rán hvað best og komst í góðar stöður. Það vantaði hins vegar þessa yfirvegun þegar komið var að því að gefa fyrir markið eða skjóta.
Ágætlega dæmdur leikur þó svo að vítaspyrnan sem Breiðablik fékk í fyrri hálfleik hafi verið á mörkunum.
Ágætlega mætt í Kópavoginn en stuðningsfólk heimaliðsins hefði þó mátt láta betur í sér heyra. Þrátt fyrir fína mætingu verður umræðan um sumarfrí í Bestu deildunum aðeins háværari þar sem allir og amma þeirra eru annað hvort út á landi eða erlendis um þessar mundir.