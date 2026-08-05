Seldur fyrir metverð og mætir ekki Val

Valsmönnum hafa borist fínar fregnir fyrir einvígi liðsins gegn Nordsjælland í undankeppni Sambandsdeildarinnar. Danska félagið hefur selt Caleb Yirenkyi til Coventry City fyrir metverð.
Yirenkyi er tvítugur sóknarmaður frá Gana og fyrsti leikmaðurinn í sögu dönsku úrvalsdeildarinnar sem er seldur fyrir meira en 200 milljónir danskra króna.
Coventry City greiðir Nordsjælland 202,5 milljónir danskra króna fyrir leikmanninn, eða rúmar 23 milljónir punda, en upphæðin gæti hækkað um allt að 22,5 milljónir danskra króna með árangurstengdum greiðslum. Tipsbladet greinir frá.
Í leiðinni verður Yirenkyi dýrasti leikmaður í sögu Coventry City. Þjálfari nýliða ensku úrvalsdeildarinnar, Frank Lampard, hefur greinilega miklar mætur á honum.
Yirenkyi spilaði alla fjóra leikina með landsliði Gana á HM í sumar. Eftir sumarfrí sneri hann aftur til Nordjælland og spilaði báða leikina í síðasta Evrópueinvígi gegn GAIS.
Hann hefur í heildina komið við sögu í 52 leikjum fyrir Nordsjælland, skorað 4 mörk og gefið 8 stoðsendingar.
Ganverjinn verður hins vegar ekki með Nordsjælland þegar einvígið gegn Val í undankeppni Sambandsdeildarinnar hefst á morgun.