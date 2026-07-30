Íslenski boltinn

„Þetta er kvikindis­leg spurning“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Kjartan Atli Kjartansson stýrði þættinum og sérfræðingarnir voru Albert Brynjar Ingason og Halldór Árnason. Þeir fengu að venju krefjandi spurningar.
Kjartan Atli Kjartansson stýrði þættinum og sérfræðingarnir voru Albert Brynjar Ingason og Halldór Árnason. Þeir fengu að venju krefjandi spurningar. Sýn Sport

Stúkan gerði upp sextándu umferð í Bestu deild karla í síðasta þætti sínum og sérfræðingarnir fengu einnig þrjár áhugaverðar spurningar eða umræðupunkta í lok þáttarins.

Kjartan Atli Kjartansson stýrði þættinum og sérfræðingarnir voru Albert Brynjar Ingason og Halldór Árnason.

Kjartan spurði þá fyrst hver væru bestu félagskiptin í Bestu deild karla í sumar. Þá vildi hann fá sýn þeirra á stutta endurkomu Arons Einars Gunnarssonar í Þór sem entist bara í einn leik og fékk svo sérfræðingana til að velta því fyrir sér hvaða lið væru líklegust til að falla úr deildinni í haust.

„Þetta er kvikindisleg spurning því að það á náttúrulega mikið vatn eftir að renna til sjávar en hvaða lið eru líklegust til að falla?“ spurði Kjartan Atli.

„Sigurður Höskuldsson [þjálfari Þórs] var að lofa að þeir myndu sækja sér leikmenn en ég ætla bara að horfa á liðið eins og í dag og þá set ég Þór í fallsætið. Ég ætla líka bara að halda mig við það lið sem ég setti í fallsætið fyrir mót og það þrátt fyrir að þeir séu búnir að líta mjög vel út. Ég ætla að halda mig við ÍBV,“ sagði Albert Brynjar.

„Þetta er erfið spurning og ósanngjörn. KA gæti verið í vandræðum,“ sagði Halldór en Albert skaut inn í. „Það eru öll lið þarna í vandræðum.“

Þórsliðið er neðst með 12 stig, FH-ingar eru líka í fallsæti með 13 stig. KA og Stjarnan eru tveimur stigum fyrir ofan fallsæti og það eru síðan aðeins þrjú stig á milli ÍBV og fallsætisins.

„Mér líður eins og Stjarnan sé bara með allt of sterkan leikmannahóp og gæði hópsins munu sjá til þess að þeir verði ekki þarna í þessari baráttu. FH-ingar eru farnir að safna stigum en þetta eru auðvitað fáir sigrar hjá þeim,“ sagði Halldór

„Þannig að ég held að KA geti sogast í þessa baráttu þarna með mögulega ÍBV og svo FH og Þór,“ sagði Halldór.

„Maður talar oft um leðjuslag en það verður extra mikil leðja núna,“ sagði Kjartan Atli en það má horfa á alla framlenginguna hér fyrir neðan.

Klippa: Framlengingin eftir sextándu umferð Bestu deildar karla
Besta deild karla KA Stúkan Þór Akureyri FH ÍBV

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