„Þetta er kvikindisleg spurning“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júlí 2026 11:02 Kjartan Atli Kjartansson stýrði þættinum og sérfræðingarnir voru Albert Brynjar Ingason og Halldór Árnason. Þeir fengu að venju krefjandi spurningar. Sýn Sport Stúkan gerði upp sextándu umferð í Bestu deild karla í síðasta þætti sínum og sérfræðingarnir fengu einnig þrjár áhugaverðar spurningar eða umræðupunkta í lok þáttarins. Kjartan Atli Kjartansson stýrði þættinum og sérfræðingarnir voru Albert Brynjar Ingason og Halldór Árnason.Kjartan spurði þá fyrst hver væru bestu félagskiptin í Bestu deild karla í sumar. Þá vildi hann fá sýn þeirra á stutta endurkomu Arons Einars Gunnarssonar í Þór sem entist bara í einn leik og fékk svo sérfræðingana til að velta því fyrir sér hvaða lið væru líklegust til að falla úr deildinni í haust.„Þetta er kvikindisleg spurning því að það á náttúrulega mikið vatn eftir að renna til sjávar en hvaða lið eru líklegust til að falla?“ spurði Kjartan Atli.„Sigurður Höskuldsson [þjálfari Þórs] var að lofa að þeir myndu sækja sér leikmenn en ég ætla bara að horfa á liðið eins og í dag og þá set ég Þór í fallsætið. Ég ætla líka bara að halda mig við það lið sem ég setti í fallsætið fyrir mót og það þrátt fyrir að þeir séu búnir að líta mjög vel út. Ég ætla að halda mig við ÍBV,“ sagði Albert Brynjar.„Þetta er erfið spurning og ósanngjörn. KA gæti verið í vandræðum,“ sagði Halldór en Albert skaut inn í. „Það eru öll lið þarna í vandræðum.“ Þórsliðið er neðst með 12 stig, FH-ingar eru líka í fallsæti með 13 stig. KA og Stjarnan eru tveimur stigum fyrir ofan fallsæti og það eru síðan aðeins þrjú stig á milli ÍBV og fallsætisins.„Mér líður eins og Stjarnan sé bara með allt of sterkan leikmannahóp og gæði hópsins munu sjá til þess að þeir verði ekki þarna í þessari baráttu. FH-ingar eru farnir að safna stigum en þetta eru auðvitað fáir sigrar hjá þeim,“ sagði Halldór„Þannig að ég held að KA geti sogast í þessa baráttu þarna með mögulega ÍBV og svo FH og Þór,“ sagði Halldór.„Maður talar oft um leðjuslag en það verður extra mikil leðja núna,“ sagði Kjartan Atli en það má horfa á alla framlenginguna hér fyrir neðan. Klippa: Framlengingin eftir sextándu umferð Bestu deildar karla Besta deild karla KA Stúkan Þór Akureyri FH ÍBV Mest lesið Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Týndur í fjórtán daga Fótbolti Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Fljótasti hvíti maður sögunnar Sport Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fótbolti Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Fótbolti Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Fótbolti Fleiri fréttir „Þetta er kvikindisleg spurning“ Sjáðu Ollu kveðja með stæl, dramatík í Eyjum og Fram skjóta Valskonur á kaf Kristján Flóki fékk tveggja leikja bann fyrir að traðka á Ívari Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ „Er hægt að bjóða upp á þetta ár eftir ár?“ „Ég þarf bara að teipa þetta aðeins“ „Ekki það sem við lögðum upp með“ Sara Björk leitar enn fyrsta sigursins Njarðvík marði botnliðið Uppgjörið: Stjarnan - Grindavík/Njarðvík 0-0 | Fer seint í sögubækurnar Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 1-1 | Botnliðið náði í stig Tókst á við stjörnurnar í La Liga en heldur nú til Þórs Sölvi keyptur til KR „Frábær leikmaður og skemmtilegur karakter sem við munum sakna“ Sjáðu Ágúst Orra tryggja Breiðabliki sigur og viðhalda ótrúlegri tölfræði Freyja seld til Svíþjóðar Valdi tíu verstu augnablik Stjörnumanna á Skaganum: „Eins og þeir væru drukknir“ Dagskráin í dag: Bikarúrslitaliðin í eldlínunni „Góðir tímar framundan“ „Hefði nú verið betra að vera með tvo sigra“ „Mjög ánægður með margt í leiknum en óánægður með jafntefli“ Uppgjörið: KA - Þór 0-0 | Steindauður norðanslagur „Þetta eru fagmenn sem lifa fyrir boltann“ Fyrirliði Njarðvíkur til Vals Uppgjörið: Breiðablik - ÍBV 1-0 | Ágúst Orri hetjan Sjá meira